Israels Kriegsverbrecher in ihren eigenen Worten Von Philip Giraldi

Israels Kriegsverbrecher in ihren eigenen Worten

Schüsse auf unbewaffnete palästinensische Demonstranten „bewahrt die israelischen Werte“.

Philip Giraldi –

Israels öffentliches Gesicht, das von einer wohlhabenden und mächtigen Diaspora getragen und propagiert wird, die eine bedeutende Kontrolle über die Medien hat, besteht darauf, dass das Land die einzige wahre Demokratie im Nahen Osten ist, die für alle ihre Bürger rechtsstaatlich funktioniert und dass ihre Armee die „moralischste in der Welt“ ist. Alle diese Behauptungen sind falsch. Die israelische Regierung bevorzugt ihre jüdischen Bürger durch Gesetze und Vorschriften, die durch die Religion definiert sind. Tatsächlich identifiziert sie sich nun rechtlich als jüdischer Staat mit Christen und muslimischen Bürgern, die einen Status zweiter Klasse haben. Die israelische Armee hat in den letzten siebzig Jahren zahlreiche Kriegsverbrechen gegen weitgehend unbewaffnete Zivilbevölkerungen begangen, sowohl im Libanon als auch gegen die Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen.

Als Reaktion auf die Proteste der Gaza-Streifen entlang der Zaunlinie, die sie von Israel trennt, haben Scharfschützen der israelischen Armee im vergangenen Jahr 293 Palästinenser erschossen und siebentausend weitere verletzt. Zwanzigtausend andere Gaza-Soldaten wurden durch andere Waffen verletzt, die von den Israelis benutzt wurden, darunter Kanister aus den Salven von Tränengas und Gummigeschossen. Zu den Zahlen gehören Hunderte von Kindern und medizinischem Personal, die versuchen, den Verwundeten zu helfen, die angeblich besonders gezielt sind.

Die Vereinten Nationen haben berichtet, dass viele der Verwundeten in die Beine geschossen wurden, was die israelische Armee als „Zurückhaltung“ ihrerseits betrachtet. Viele der Verletzten müssen wahrscheinlich amputiert werden, weil es in Gaza an medizinischen Einrichtungen mangelt, um ihre Wunden richtig zu behandeln. Israel hat Krankenhäuser bombardiert und die Einfuhr von medizinischen Hilfsgütern nach Gaza blockiert, aber es ist den Gazanern auch nicht erlaubt, die Enklave für medizinische Behandlungen an anderer Stelle im Nahen Osten zu verlassen.

In diesem Jahr wurden bereits einhundertzwanzig Amputationen durchgeführt. Jamie McGoldrick, der humanitäre Koordinator der Vereinten Nationen für die besetzten Gebiete, erklärte: „Sie haben 1.700 Menschen, die schwere, komplizierte Operationen benötigen, damit sie wieder laufen können….[die] über einen Zeitraum von zwei Jahren sehr, sehr schwere und komplexe Knochenrekonstruktionen erfordern, bevor sie beginnen, sich selbst zu rehabilitieren“.

Die UNO möchte 20 Millionen Dollar an Hilfe bereitstellen, um eine medizinische Behandlung und keine Amputationen zu ermöglichen, aber die Vereinigten Staaten haben sich geweigert, die Soforthilfe für die Palästinenser über das Hilfswerk (UNRWA) zu unterstützen, ein Schritt, der vermutlich zugunsten Israels ergriffen wurde, indem sie das palästinensische Volk bestrafen.

Interessanterweise ist kürzlich ein Dokument wieder aufgetaucht, das den Standpunkt der israelischen Armee zum Schießen protestierender Araber in kühlender Weise beschreibt. Vor einem Jahr veröffentlichte der ehemalige britische Diplomat Craig Murray in seinem Blog „Condemned By Their Own Words“ eine Übersetzung aus dem Hebräischen ins Englische von einer israelischen Radiosendung, die am 21. April stattgefunden hatte. Ein israelischer Brigadegeneral namens Zvika Fogel reagierte auf Berichte über die Ermordung eines unbewaffneten vierzehnjährigen Jungen durch Soldaten. Er erklärte ausführlich, warum seine Soldaten absolut das Richtige tun, um Palästinenser zu töten, die sich der Grenze zwischen Gaza und Israel nähern.

Die Kommentare von General Fogel spiegeln die Auffassung der israelischen Regierung wider, wie das „Palästinenserproblem“ zu kontrollieren ist. Nur die Rechte, einschließlich des Rechts auf Leben, der israelischen Juden sind legitim, und die Araber sollten dankbar sein für das, was der jüdische Staat ihnen erlaubt.

Fogel antwortete auf die erste Frage des Interviewers Ron Nesiel „Sollte die IDF (Israelische Armee) ihren Einsatz von Scharfschützen überdenken“ und sagte: „Jede Person, die dem Zaun nahe kommt, jeder, der eine zukünftige Bedrohung für die Grenze des Staates Israel und seine Bewohner sein könnte, sollte einen Preis für diese Verletzung zahlen. Wenn dieses Kind oder jemand anderes in die Nähe des Zauns kommt, um ein Sprengkörper zu verstecken oder zu überprüfen, ob es dort Toträume gibt, oder um den Zaun zu durchtrennen, damit jemand das Gebiet des Staates Israel infiltrieren kann, um uns zu töten….“

Nesiel: „Dann ist seine Strafe der Tod?“

Fogel: „Seine Strafe ist der Tod. Was mich betrifft, dann ja, wenn man ihn nur erschießen kann, um ihn aufzuhalten, in das Bein oder den Arm – toll. Aber wenn es mehr als das ist, dann, ja, willst du mit mir klären, dessen Blut dicker ist, unseres oder ihres. Es ist Ihnen klar, dass, wenn es einer solchen Person gelingt, den Zaun zu überqueren oder ein Sprengkörper dort zu verstecken….“

Nesiel: „Aber man hat uns gelehrt, dass lebendiges Feuer nur dann eingesetzt wird, wenn die Soldaten in unmittelbarer Gefahr sind. …. Es ist nicht so gut für uns, für die Bilder, die auf der ganzen Welt verbreitet werden.“

Fogel: „Ich weiß, wie diese Befehle erteilt werden. Ich weiß, wie ein Scharfschütze die Schießerei macht. Ich weiß, wie viele Berechtigungen er braucht, bevor er eine Berechtigung zum Eröffnen des Feuers erhält. Es ist nicht die Laune des einen oder anderen Scharfschützen, der jetzt den kleinen Körper eines Kindes identifiziert und entscheidet, dass er schießt. Jemand markiert das Ziel für ihn sehr gut und sagt ihm genau, warum man schießen muss und was die Bedrohung von diesem Individuum ist. Und zu meinem großen Bedauern, manchmal, wenn man auf einen kleinen Körper schießt und beabsichtigt, seinen Arm oder seine Schulter zu treffen, geht es noch höher. Das Bild ist kein schönes Bild. Aber wenn das der Preis ist, den wir zahlen müssen, um die Sicherheit und Lebensqualität der Einwohner des Staates Israel zu erhalten, dann ist das der Preis.

„[Und] schau, Ron, wir sind sogar schrecklich dabei[diese Bilder zu unterdrücken]. Es gibt nichts zu tun, David sieht gegen Goliath immer besser aus. Und in diesem Fall sind wir der Goliath. Nicht der David. Das ist mir völlig klar. …. Es wird uns in einen Krieg hineinziehen. Ich will nicht auf der Seite sein, die geschleppt wird. Ich möchte auf der Seite sein, die Dinge initiiert. Ich will nicht auf den Moment warten, in dem er eine Schwachstelle findet und mich dort angreift. Wenn es morgen früh in eine Militärbasis oder einen Kibbuz kommt und dort Menschen tötet und Kriegsgefangene oder Geiseln nimmt, nennen Sie es, wie Sie wollen, wir haben ein ganz neues Drehbuch. Ich möchte, dass die Führer der Hamas morgen früh aufwachen und zum letzten Mal in ihrem Leben die lächelnden Gesichter der IDF sehen. Das ist es, was ich will, dass es passiert. Aber wir werden mitgerissen. Also stellen wir Scharfschützen auf, weil wir die Werte bewahren wollen, von denen wir erzogen wurden. Wir können nicht immer ein einziges Bild machen und es der ganzen Welt zur Verfügung stellen. Wir haben dort Soldaten, unsere Kinder, die ausgesandt wurden und sehr genaue Anweisungen erhalten, wen sie erschießen sollen, um uns zu schützen. Lasst sie uns unterstützen.“

Man könnte vernünftigerweise vermuten, dass Fogels Kommentare einen Konsens unter den Israelis über den Umgang mit den Arabern widerspiegeln. Und die Vereinigten Staaten sind völlig mitschuldig an der Schlachtung. Der amerikanische Botschafter in Israel, David Friedman, hat wiederholt die Zurückhaltung der israelischen Streitkräfte gelobt und die Gaza für ihre Notlage verantwortlich gemacht. Die Vereinigten Staaten subventionieren weiterhin illegale israelische Siedlungen, die den Konflikt anheizen, und setzen den letzten Schliff für einen von Israel gebilligten Friedensplan, der die Palästinenser jetzt und in Zukunft zu einem Nichtvolk machen wird, ohne eine eigene Nation und ohne Hoffnung auf die Zukunft. In der Zwischenzeit sind sie Zielübung für israelische Scharfschützen. Die Welt sollte durch israelische Arroganz und Verhalten gedemütigt werden, und die Vereinigten Staaten sollten sich jedes Mal vor Scham beugen, wenn ein nachgebender amerikanischer Politiker mit der Zeile „Israel hat das Recht, sich zu verteidigen“ herauskommt. Übersetzt mit Deepl.com

Dr. Philip M. Giraldi ist geschäftsführender Direktor des Council for the National Interest, einer 501(c)3 steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung (Federal ID Number #52-1739023), die eine stärker auf Interessen ausgerichtete US-Außenpolitik im Nahen Osten anstrebt. Die Website ist councilforthenationalinterest.org, die Adresse ist P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 und die E-Mail ist inform@cnionline.org.

