Bild: An election poster featuring Benjamin Netanyahu and Itamar Ben Gvir adorns a concrete Israeli military checkpoint in the occupied West Bank. Heidi Levine Sipa Press

Israel’s Ku-Kux-Klans (KKK) auf dem Weg zur Regierung?

Von Jonathan Cook

12.März 2021



Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat ein Wahlbündnis ausgehandelt, das mit ziemlicher Sicherheit Israels Version des Ku-Klux-Klans ins israelische Parlament bringen wird, wenn Ende des Monats Wahlen abgehalten werden. Netanjahus primäres Ziel ist es, sicherzustellen, dass er eine entscheidende Mehrheit gewinnt, indem er den rechtsextremen Block stützt, so dass er ein Immunitätsgesetz verabschieden kann, um seinen aktuellen Korruptionsprozess zu neutralisieren.



Die Partei Otzma Yehudit, oder Jüdische Macht, tritt an. Otzma Yehudit ist stark von dem verstorbenen Rabbi Meir Kahane beeinflusst, dessen heftig antipalästinensische Kach-Partei vor mehr als 30 Jahren von den israelischen Wahlen ausgeschlossen wurde. Seit dem Verbot wurde Kach in den meisten westlichen Ländern, einschließlich der Vereinigten Staaten, Kanada und der Europäischen Union, zur terroristischen Organisation erklärt. Der größte Teil der Führung von Jewish Power war früher in Kach involviert, einschließlich ihres derzeitigen Führers, Itamar Ben Gvir, der in seiner Studentenzeit eine Position in Kahanes Bewegung innehatte.

Der frühere Führer und jetzige Vorsitzende von Jewish Power, Michael Ben Ari, wurde wegen seiner Verbindungen zum jüdischen Terrorismus mit einem Einreiseverbot in die USA belegt. Nichtsdestotrotz wird allgemein berichtet, dass Netanyahu Versprechungen gemacht hat, um Jewish Power und zwei andere rechtsextreme Parteien dazu zu bringen, eine neue Allianz namens Religiöser Zionismus zu gründen. Und trotz der Behauptungen von Netanyahu, dass Ben Gvir nach den Wahlen am 23. März keinen Ministerposten in seiner Regierung erhalten wird, könnte Netanyahu kapitulieren müssen, wenn seine rechtsextreme und religiöse Koalition die Jüdische Kraft braucht, um eine Mehrheit der Sitze zu sichern.

Umfragen deuten derzeit darauf hin, dass niemand über eine klare Mehrheit verfügt.

“Koscheres Zertifikat”

Seit ihrer Gründung im Jahr 2012 hat es Jewish Power allein nicht geschafft, die Wahlhürde von 3,25 Prozent der abgegebenen Stimmen zu überwinden – das entspricht etwa vier Sitzen in der 120-köpfigen Knesset, Israels Parlament.

Letzten Monat jedoch unterzeichnete Netanjahus Likud-Partei ein Abkommen über die Aufteilung der Stimmen mit dem religiösen Zionismus. Netanyahus Schritt spiegelt zum Teil seine Verzweiflung wider, am 23. März einen entscheidenden Sieg zu erringen, nach drei festgefahrenen Wahlen in den letzten zwei Jahren.



Ohne eine klare parlamentarische Mehrheit kann er kein Immunitätsgesetz verabschieden, das seinen laufenden Prozess wegen mehrerer Anklagen wegen Betrugs, Bestechung und Untreue blockieren würde. Bislang hat er das Verfahren erfolgreich in die Länge gezogen, indem er die Covid-19-Beschränkungen als Vorwand nutzte. Nach Netanyahus Intervention ist der Wahlpakt mit der Jüdischen Kraft fast sicher, dass Ben Gvir es ins nächste Parlament schafft. Er hat den dritten Platz auf der Kandidatenliste des religiösen Zionismus und aktuelle Umfragen deuten darauf hin, dass die Gruppe zwischen vier und fünf Sitze gewinnen wird.

Die Tageszeitung Haaretz kritisierte Netanjahus Rolle als Vermittler und beschuldigte ihn, dem Kahanismus – der rassistischen Ideologie, die Jewish Power untermauert – ein Kaschrut-Zertifikat” zu verleihen.

Maximierung der Sitze

Netanyahus Ziel ist es, sicherzustellen, dass die extremsten, kleinen rechten religiösen Parteien zusammenkommen, um die Hürde zu überwinden und keine Stimmen zu verschwenden, die den Unterschied zwischen einem Sieg für seinen ultranationalistischen Block und einem Sieg für seine Gegner ausmachen könnten.

Wie ein israelischer Analyst anmerkte, bedeutet Netanjahus Abhängigkeit davon, dass der religiöse Zionismus seine Sitzzahl maximiert, dass er alles tun wird, um das Wahlkampf-Ticket in der Endphase der Kampagne über die Sperrklausel” zu bringen.

Gleichzeitig mit der Unterstützung der extremen Rechten hat Netanyahu auch hart daran gearbeitet, die Gemeinsame Liste zu zerschlagen, eine Fraktion, die Israels große Minderheit der palästinensischen Bürger repräsentiert. Er versucht nicht nur, die Sitze zu seinen Gunsten zu maximieren, sondern auch die Koalition der Parteien zu schwächen, die gegen ihn antreten. Es ist nicht das erste Mal, dass Netanyahu versucht, die Jüdische Kraft ins Parlament zu bringen, trotz ihrer offenkundig jüdisch-suprematistischen Politik. Er vermittelte einen ähnlichen Deal rechtzeitig für die Wahl im April 2019, obwohl Ben Gvir nicht hoch genug platziert wurde, um einen Sitz zu gewinnen.

Bei dieser Gelegenheit äußerten führende jüdisch-amerikanische Organisationen, darunter AIPAC, ihre Ablehnung und nannten Jewish Power eine “rassistische und verwerfliche Partei.” Es ist bemerkenswert, dass es bei dieser Gelegenheit viel weniger Gegenreaktionen gab. In der neuen Vereinbarung hat Ben Gvir einen viel prominenteren Platz neben Bezalel Smotrichs Partei Nationale Union, die sich in der Vergangenheit Netanyahus Regierungen angeschlossen hat. Der dritte Partner ist Noam, eine weitere religiöse rechtsextreme Partei in einem überfüllten Feld, deren Erkennungsmerkmal ihre giftige Homophobie ist. Dies hat zu lautstarker Opposition aus anderen Kreisen geführt. Ohad Hizki, Leiter einer israelischen LGBT-Task-Force, reagierte darauf: “Netanjahu hat seine Versprechen gegenüber der schwulen Gemeinschaft immer wieder gebrochen, aber dieses Mal wurde eine rote Linie überschritten, die nicht stillschweigend akzeptiert werden kann.”

Verbot der Kandidatur

Frühere Führer von Jewish Power wurden von einem von einem Richter geleiteten zentralen Wahlausschuss, der sich aus Vertretern der großen Parteien zusammensetzt, von der Kandidatur ausgeschlossen. Ben Gvir hat sich jedoch keiner Herausforderung gestellt. Vielmehr ging er selbst in die Offensive und beantragte beim Komitee ein pauschales Verbot für Kandidaten, die palästinensische Bürger Israels sind, mit der Begründung, sie seien alle “Terroristen-Unterstützer”.

Die Wahlschwäche der Jüdischen Kraft seit ihrer Gründung spiegelt zum Teil die Tatsache wider, dass sie Schwierigkeiten hatte, sich ideologisch von den größeren Mainstream-Parteien abzugrenzen, da diese sich immer weiter nach rechts bewegen. Sie wurde auch durch den Zwang behindert, dass ihre Plattform angeblich innerhalb des Gesetzes bleiben muss. Ihre Vulgarität scheint viele Wähler auf der Rechten eher abzuschrecken als ihre Politik.

Avigdor Lieberman, der die Partei Yisrael Beiteinu leitet, ist ein ehemaliges Kach-Mitglied, das in Regierungen mit Netanyahu als Verteidigungs- und Außenminister gedient hat. Lieberman hat lange Zeit eine der charakteristischen Politiken der Jüdischen Macht gefördert: dass Israels 1,8 Millionen palästinensische Bürger ausgewiesen werden, es sei denn, sie erklären ihre Loyalität zu Israel als einem jüdischen Staat. Lieberman hat sogar gefordert, dass “illoyale” palästinensische Bürger “geköpft” werden sollen.



Keine Rassenvermischung

Andere Politiken der Jewish Power überschneiden sich mit den vorherrschenden Ansichten in Netanyahus Likud-Partei, einschließlich der Ablehnung der palästinensischen Eigenstaatlichkeit, der Unterstützung für die formale Annexion der gesamten oder eines großen Teils der Westbank, der Auferlegung der israelischen Souveränität über die al-Aqsa-Moschee in Jerusalem und der vehementen Ablehnung von Rassenmischung, oder Beziehungen zwischen Juden und Palästinensern.

Smotrich, der Hauptpartner von Jewish Power im religiösen Zionismus, teilt viele seiner antipalästinensischen Ansichten, hat aber zuvor als Netanyahus Verkehrsminister gedient. Er hat gefordert, dass palästinensischen Bürgern Wohnungen verweigert werden und dass es nur jüdische Entbindungsstationen geben soll.



Der Führer von Jewish Power, Ben Gvir, ist auch ein prominenter Aktivist in der gewalttätigen Siedler-Enklave, die in der palästinensischen Stadt Hebron mit Unterstützung des israelischen Staates errichtet wurde. Im Jahr 2007 wurde er wegen Anstiftung zum Rassismus und Unterstützung einer Terrorgruppe verurteilt, nachdem er Schilder hochgehalten hatte, auf denen zu lesen war: “Vertreibt den arabischen Feind” und “Rabbi Kahane hatte Recht: Die arabischen MKs [Mitglieder der Knesset] sind eine fünfte Kolonne.” Einst stellte er in seinem Haus ein Foto von Baruch Goldstein aus, einem Extremisten, der 1994 beim Gottesdienst in der Ibrahimi-Moschee in Hebron 29 Muslime tötete und 125 verwundete, um das Oslo-Abkommen zu verhindern.

Wie The Electronic Intifada berichtet hat, zeigt ein kürzlich ausgegrabener Clip aus dem Jahr 1995 Ben Gvir, wie er als Goldstein gekleidet zum jüdischen Feiertag Purim sagt: “Er ist mein Held.”

Kirchen niederbrennen

Ausgebildet als Anwalt, hat Ben Gvir eine Reihe von rechtsextremen Verdächtigen in hochkarätigen Terrorismus- und Hassverbrechensfällen verteidigt. Dazu gehörten zwei Siedler, die 2015 wegen eines Brandanschlags auf eine palästinensische Familie im Dorf Duma angeklagt wurden. Unter den Opfern, die verbrannten, war auch ein 18 Monate altes Baby.



Ben Gvir war auch als Anwalt für Lehava tätig, eine Anti-Mischlingsgruppe, deren Mitglieder Palästinenser, die sie verdächtigen, mit jüdischen Frauen auszugehen, körperlich angreifen. Der Anführer von Lehava, Bentzi Gopstein, hat auch Unterstützung für das Niederbrennen von Kirchen geäußert.



Netanjahu hat der Allianz des religiösen Zionismus einen Sitz im Ernennungsausschuss für Richter versprochen. Ben Gvir wird hoffen, diese Position zu nutzen, um noch mehr Siedler als Richter an die Gerichte zu bringen.

Mindestens zwei Richter am Obersten Gerichtshof Israels – Noam Sohlberg und David Mintz – sind dafür bekannt, dass sie in den Siedlungen leben. Übersetzt mit Deepl.com

