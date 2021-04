Bild: A February 2020 campaign poster for far-right Kahane party Otzma Yehudit (Jewish Power) with images of party leader Itamar Ben-Gvir behind Benjamin Netanyahu, Israeli Prime Minister and Likud Party leader in Ramat Gan, Tel Aviv.

Israel’s legislature now home to racist Kahanist, Itamar Ben-Gvir Dr. Zogby, personally familiar with the racism of Israel’s Kahanists, discusses the danger of having Itamar Ben-Gvir and his ilk in the Israeli legislature, the upcoming government, and Israeli mainstream. At the conclusion of Israel’s fourth election in two years, the picture that emerges is as clear as mud.

Israels Legislative beherbergt jetzt den rassistischen Kahanisten Itamar Ben-Gvir

von Dr. James Zogby, wiederveröffentlicht aus seinem Newsletter, 29. März 2021

31. März 2021

Ein Wahlkampfplakat vom Februar 2020 für die rechtsextreme Kahane-Partei Otzma Yehudit (Jüdische Kraft) mit Bildern des Parteivorsitzenden Itamar Ben-Gvir hinter Benjamin Netanjahu, dem israelischen Premierminister und Vorsitzenden der Likud-Partei in Ramat Gan, Tel Aviv.

Dr. Zogby, persönlich vertraut mit dem Rassismus von Israels Kahanisten, diskutiert die Gefahr, Itamar Ben-Gvir und seinesgleichen in der israelischen Legislative, der kommenden Regierung und dem israelischen Mainstream zu haben.

Am Ende von Israels vierter Wahl in zwei Jahren ist das Bild, das sich ergibt, so klar wie Schlamm. Hier ist, was wir aus dem Ergebnis gelernt haben: Benjamin Netanjahu bleibt, obwohl er von vielen Wählern verachtet wird, die stärkste Kraft im Land; die politische Situation bleibt so zerrissen, dass die Bildung einer Regierung erfordern wird, dass die Führer einer oder mehrerer kleiner Parteien einer Koalition mit Gruppen beitreten müssen, denen sie versprochen hatten, sie zu meiden; und die israelische Politik hat sich so entschieden nach rechts bewegt, dass Frieden mit den Palästinensern für die überwältigende Mehrheit der Politiker und derer, die sie gewählt haben, kein Thema war. Nichts von alledem ist natürlich neu.

Was neu ist und eine Gefahr für die Zukunft bedeutet, ist die Tatsache, dass eine Gruppierung von rassistischen Extremisten, einschließlich der “Jüdischen Kraft”, einer Partei, die von den Jüngern des verstorbenen Meir Kahane gegründet wurde, Sitze in der Knesset gewann. Während des Wahlkampfes umwarb Netanyahu sie und versprach einem ihrer Führer, Itamar Ben-Gvir, einen Ministerposten in seiner Regierung. Die Aussicht darauf erfüllt mich mit Angst und Abscheu, da ich eine lange Geschichte mit dem gewalttätigen anti-arabischen Rassismus von Kahane und den Kahanisten habe.

Kahanist

James Zogby: “Die Aussicht auf [Kahanisten in der israelischen Regierung] erfüllt mich mit Angst und Abscheu, da ich eine lange Geschichte mit dem gewalttätigen anti-arabischen Rassismus von Kahane und Kahanisten habe.”

Am 30. April 1971, dem Geburtstag meiner Frau, erhielt ich meine erste Morddrohung von Meir Kahanes Anhängern. An diesem Morgen fanden wir einen Umschlag unter unserer Tür. Eileen öffnete ihn und fand einen Drohbrief, dessen Buchstaben aus Zeitschriften ausgeschnitten und auf einfaches weißes Papier geklebt waren. Sie lautete: “Arabischer Hund, du wirst sterben, wenn du wieder einen Fuß auf den Campus setzt.” Ein paar Tage später griff eine Gruppe von Kahanisten das Klassenzimmer an, in dem ich einen Kurs in Einführung in die Religion unterrichtete. Sie wurden von einer Gruppe schwarzer Studenten vertrieben, setzten aber ihre Drohungen und Belästigungen noch monatelang fort.

In den folgenden Jahren wurde ich immer vertrauter mit Kahane, einem in Brooklyn geborenen Rabbiner, der eine heftig rassistische, gewalttätige Ideologie predigte, und seinen Anhängern in der Jewish Defense League. Sie verübten Brandbomben auf mein Büro, ermordeten meinen Freund und Kollegen Alex Odeh und verletzten Hunderte weitere, in einer jahrzehntelangen Kampagne der Gewalt gegen arabische Amerikaner, Palästinenser und Juden, die nicht mit ihnen übereinstimmten. Einmal führte Kahane selbst eine Gruppe seiner Anhänger zu meinem Büro, hämmerte an meine Tür und skandierte, er wisse, wer ich sei, wo er mich finden und sich um mich kümmern könne.

In den späten 1980er Jahren wurde Kach, die politische Partei, die Kahane in Israel gegründet hatte, wegen ihres extremen Rassismus und ihrer Aufstachelung zur Gewalt verboten. Ein paar Jahre später massakrierte ein ehemaliges JDL- und Kach-Mitglied, ebenfalls aus Brooklyn, Baruch Goldstein, 29 Palästinenser, als sie in der historischen Ibrahimi-Moschee in Hebron im besetzten Westjordanland beteten. Ein anderer Anhänger ermordete den damaligen Premierminister Yitzhak Rabin. Dies führte dazu, dass die beiden Gruppen von den USA und Israel zu terroristischen Organisationen erklärt wurden.

Vor nicht allzu langer Zeit waren die Kahanisten Parias am Rande der israelischen Gesellschaft. Jetzt sitzen sie in der Knesset und möglicherweise in der Regierung. Schockierend ist, dass diese Tatsache kaum von Israels Unterstützern in den USA oder von der US-Regierung bemerkt wurde.

Kahanistische Prioritäten

Um zu verstehen, wie virulent rassistisch Netanyahus Verbündeter Ben-Gvir ist, muss man sich nur seine Akte ansehen. Er ist ein Anwalt, der rechtsgerichtete Juden vertritt, die wegen Gewaltverbrechen gegen Palästinenser und liberale Juden angeklagt sind. Er trat Kach in den 1980er Jahren bei und wurde schnell ein ergebener Schüler von Kahane und seinen rassistischen Ideen. Diese Ideen wurden in einer Reihe von Gesetzesvorschlägen niedergeschrieben, die Kahane in die Knesset einbrachte, nachdem er 1984 einen Sitz gewonnen hatte. Eines der Gesetze besagte: “Nicht-Juden werden verpflichtet, Zölle, Steuern und Sklaverei zu übernehmen. Wenn er der Sklaverei und den Steuern nicht zustimmt, wird er zwangsweise deportiert.” Ein anderes erklärte: “Ein Nicht-Jude wird nicht innerhalb der Gerichtsbarkeit der Stadt Jerusalem leben.” Er forderte auch eine strikte Trennung zwischen Juden und Palästinensern, mit drakonischen Strafen, einschließlich 50 Jahren Gefängnis für Nichtjuden, die sexuelle Beziehungen mit Juden haben.

Noch vor wenigen Wochen sprach Ben-Gvir von Kahane als seinem “Helden” und forderte die Ausweisung “illoyaler” palästinensischer Bürger aus Israel. Er wurde mehr als 50 Mal wegen Aufwiegelung angeklagt und 2007 wegen Unterstützung einer terroristischen Organisation verurteilt. Er hat auch Baruch Goldstein, dessen gerahmtes Foto in seinem Büro hängt, einen “Helden” genannt. Das ist es, mit wem Netanyahu und seine Likud-Partei Geschäfte machen und ihn legitimieren.

Einigen mag es so vorkommen, als seien die Drohungen von Ben-Gvir und anderen Kahanisten, die Palästinenser zu vertreiben, nichts weiter als kranke Phantasien. Aber er ist jetzt in der Knesset und man hat ihm eine Rolle in einer Netanyahu-Regierung versprochen. Das sollte bei Israels Unterstützern in den USA schrille Alarmglocken und rote Fahnen auslösen und ein Weckruf an die Biden-Administration und an alle Amerikaner sein. Es ist inakzeptabel, angesichts dieses gefährlichen israelischen Abdriftens in Richtung Extremismus zu schweigen und weiterhin Hilfe und diplomatische Unterstützung zu versprechen. Damit machen wir uns mitschuldig, denn während wir zu Recht dagegen sind, dass Terrorgruppen in den Regierungen anderer Länder sitzen, haben wir zu diesem Fall bisher geschwiegen. Übersetzt mit Deeplcom

James J. Zogby is president of the Washington-based Arab American Institute.

