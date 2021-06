Das Terrorisieren von Palästinensern, sogar von Kindern, wird schnell Teil der eintönigen Routine der militärischen “Pflichten”.

https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-palestine-night-raids-terrorising-families-not-over

Bild: Israeli soldiers interrogate a Palestinian woman during a night raid in the occupied West Bank refugee camp of Jalazun, north of Ramallah,





Israels nächtliche Überfälle auf palästinensische Familien sind noch nicht vorbei, egal was die Gerichte sagen



Von Jonathan Cook

23. Juni 2021

Die Videos sind überall auf YouTube zu sehen. Maskierte israelische Soldaten stürmen mitten in der Nacht das Haus einer palästinensischen Familie. Die Eltern, in Nachtwäsche gekleidet, sind plötzlich von schwer bewaffneten Männern mit Sturmhauben umgeben.

Die kleinen Kinder werden mit Gewalt geweckt. Mit einer Mischung aus verwirrten Augen und Angst werden sie gezwungen, Fragen zu beantworten, die ihnen von diesen gesichtslosen, bewaffneten Fremden in gebrochenem Arabisch gestellt werden. Sie werden in einem Raum aufgereiht, während die Soldaten Fotos von ihnen mit ihren Personalausweisen machen. Und dann, genauso plötzlich wie sie gekommen sind, verschwinden die maskierten Männer in der Nacht.

Die Realität ist, dass es beim “Mapping” nie wirklich darum ging, ein genaueres Bild der palästinensischen Gesellschaft zu erstellen. Es hat viele andere, weitaus unheimlichere Ziele

Es gibt keine Fragen, die über die Identifizierung der Personen im Haus hinausgehen. Es wird niemand “verhaftet”. Es gibt keinen offensichtlichen Zweck; nur das Sicherheitsgefühl einer Familie, das permanent zerstört wird.

Für die meisten Menschen, die diese erschreckenden Videos sehen, sehen solche Szenen wie ein Orwellscher Albtraum aus. Und natürlich hat Israel dieser Prozedur einen orwellschen Namen gegeben: “intel mapping”.

Letzte Woche gab die israelische Armee unter dem Druck der Gerichte bekannt, dass sie die Praxis des “Mapping” beendet hat, es sei denn – und dies wird ein Schlupfloch sein, das leicht ausgenutzt werden kann – es liegen “außergewöhnliche Umstände” vor.

Angesichts der Tatsache, dass die Familien, in deren Häuser, Privatsphäre und Würde eingedrungen wird, keiner Straftat verdächtigt werden, ist es schwer vorstellbar, welche “außergewöhnlichen Umstände” diese entwürdigenden und erschreckenden Razzien jemals rechtfertigen könnten.

Maskierte Eindringlinge

Bei der Bekanntgabe ihrer Entscheidung sagte die israelische Armee, dass es im digitalen Zeitalter andere Mittel gäbe, um Informationen über Palästinenser zu gewinnen, als wahllos mitten in der Nacht mit Gewehren in deren Häuser einzudringen. Eine Erklärung fügte hinzu, dass es sich um eine humanitäre Geste handele, die darauf abziele, die Störung des täglichen Lebens der Bürger zu mildern”.

Außer natürlich, dass die Palästinenser keine israelischen “Bürger” sind; sie sind Untertanen ohne Rechte, die unter einer kriegerischen militärischen Besatzung leben. Und hier geht es nicht um “Störung” – die Palästinenser sehen sich nicht mit einer unerwarteten Zugverspätung konfrontiert – sondern um eine Form der kollektiven Bestrafung und damit um ein Kriegsverbrechen.

Wie ein Bericht von drei israelischen Menschenrechtsorganisationen, der im vergangenen November veröffentlicht wurde, feststellte, “ist es höchst zweifelhaft, dass irgendein Fall von Kartierung nach internationalem Recht als legal angesehen werden könnte”. Nichtsdestotrotz sind diese Hausdurchsuchungen alltäglich. Sie sind integraler Bestandteil der Politik der israelischen Armee, Palästinenser zu überwachen, zu kontrollieren und zu verfolgen.

Nach Zahlen der Vereinten Nationen führte die israelische Armee allein in den Jahren 2017 und 2018 rund 6.400 “Durchsuchungs- oder Festnahmeoperationen” durch – wobei jede Operation potenziell mehr als ein Haus umfasst. Recherchen der israelischen Menschenrechtsgruppe Yesh Din zeigen, dass die überwiegende Mehrheit solcher Operationen zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens beginnt.

In einem Viertel der Fälle brechen die Soldaten die Tür auf, um einzudringen, und in einem Drittel der Fälle wird ein Familienmitglied körperlich angegriffen. Zwei Drittel der Familien haben diese Einbrüche mehr als einmal erlebt.

Die “Intel Mapping”-Operationen waren für die Armee besonders schwierig mit Sicherheitsgründen zu rechtfertigen. Das führte Anfang dieses Jahres zu einer unwillkommenen Prüfung durch Israels oberstes Gericht, das der Armee bis August Zeit gab, den Wortlaut ihres “Mapping”-Protokolls offenzulegen. Die Absage der Armee an diese Praxis in der letzten Woche bedeutet, dass die Begründung für die Traumatisierung tausender palästinensischer Familien über viele Jahre hinweg weiterhin ein Geheimnis bleiben wird.

Gewöhnliche Kriegsverbrechen

Die Realität ist, dass es beim “Mapping” nie wirklich darum ging, ein genaueres Bild der palästinensischen Gesellschaft zu erstellen. Sie hat viele andere, weitaus unheilvollere Ziele.

Praktisch gesehen wird es benutzt, um junge israelische Soldaten zu trainieren, sie mit den Techniken des Eindringens in palästinensische Häuser und der Einschüchterung von Palästinensern vertraut zu machen – alles in einer für die Soldaten sicheren Umgebung. Die Armee weiß, dass palästinensische Eltern in erster Linie damit beschäftigt sein werden, ihre Kinder vor der erschreckenden Anwesenheit bewaffneter Eindringlinge in dem Raum zu schützen, der der sicherste der Familie sein sollte.

In einer Aussage gegenüber Breaking the Silence, einer Organisation für petzende israelische Soldaten, bemerkte ein Soldat: “Es gibt selten eine operative Motivation dafür. Oft ist die Motivation Übung, das heißt, wir haben zum ersten Mal ein Aufbruchswerkzeug [zum Aufbrechen von Türen] bekommen; niemand weiß, wie man es benutzt, also wird beschlossen, dass wir jetzt in ein Haus einbrechen.”

Aber es gibt noch andere, noch dunklere Absichten hinter diesen zufälligen “Kartierungs”-Razzien. Sie sind Teil des allmählichen Prozesses, mit dem die Armee ihre jungen Soldaten an ein Leben gewöhnt, in dem sie regelmäßig Kriegsverbrechen begehen. Es bricht ihren Sinn für Moral und jeden Rest von Mitgefühl, nachdem sie jahrelang in Israels Schulsystem dem antipalästinensischen Rassismus ausgesetzt waren.

Es macht Palästinenser zu nichts weiter als zu Objekten des Misstrauens und der Angst für die Soldaten. Oder wie eine palästinensische Frau gegenüber Yesh Din sagte: “Die Art und Weise, wie sie in das Haus hineingeknallt sind, war so, als ob sie irgendwo mit Tieren eindringen, nicht mit Menschen.”

Das Terrorisieren von Palästinensern, sogar von Kindern, wird schnell Teil der eintönigen Routine der militärischen “Pflichten”.

Psychologische Kriegsführung

Vor allem aber traumatisieren die Hausdurchsuchungen die Palästinenser in einer Weise, die die Besatzung verfestigen und dauerhafter machen soll. Sie sind eine Form der psychologischen Kriegsführung – eine Kampagne des Terrors – sowohl gegen die Familien als auch gegen die Gemeinden, in denen sie leben. Sie verstärken die Botschaft, dass die israelische Armee überall ist und die kleinsten Details im Leben der Palästinenser kontrolliert.

Mehrere Soldaten sagten Breaking the Silence, dass das Ziel sei, den Palästinensern das Gefühl zu geben, verfolgt zu werden. Einer bemerkte: “Die größere Mission war es, der palästinensischen Bevölkerung ein Gefühl der Verfolgung einzuflößen. Das ist nicht meine Formulierung, es ist eine Formulierung, die tatsächlich in [militärischen] Präsentationen und Briefings auftauchte.”

Die Soldaten nehmen sich diese Anleitung zu Herzen. Einer sagte, er habe verstanden, dass der Zweck, sein Gesicht zu verbergen, darin besteht, “einschüchternder zu sein, furchteinflößender, und dann bekommt man vielleicht weniger Widerstand”.

Palästinensische Männer, Frauen und Kinder werden zu nichts weiter als Figuren reduziert, die vom Schachbrett gefegt werden können

“Mapping”-Razzien sollen die Palästinenser glauben machen, dass jede Art von Widerstand gegen die Besatzung sinnlos oder kontraproduktiv ist. Hausdurchsuchungen hinterlassen bleibende Narben, da Frauen oft beschreiben, dass sie sich verletzt fühlen und das Gefühl des Stolzes auf ihr Heim verlieren, während Männer unter dem Trauma leiden, ihre Frauen und Kinder nicht beschützen zu können. Die Kinder leiden unter Angstzuständen und Schlafstörungen, und sie haben Schwierigkeiten in der Schule.

Ein weiteres Ziel dieser “Mapping”-Operationen ist es, wenn jüdische Siedlungen in der Nähe der palästinensischen Familien gebaut wurden, die zur Zielscheibe werden. Hausdurchsuchungen finden regelmäßig bei diesen Familien statt und dienen als Druckmittel, um sie zum Verlassen ihrer Häuser zu bewegen, damit die Siedler sie ersetzen können.

Eine UN-Untersuchung aus dem Jahr 2019 über ein von Siedlern begehrtes Gebiet in Hebron ergab, dass über einen Zeitraum von drei Jahren 75 Prozent der palästinensischen Häuser in der Nachbarschaft “kartiert” worden waren. Ein Bewohner, dessen Haus mehr als 20 Mal gestürmt wurde, sagte den Forschern von Yesh Din: “Ich glaube, das Eindringen [der Soldaten] ist nur eine Schikane, um uns aus dem Haus zu vertreiben.”

Bespitzelung von Palästinensern

Sogar einige ehemalige Soldaten verstehen, dass die Begründungen für das Sammeln von Informationen für diese Invasionen falsch sind. Mehrere erzählten den Menschenrechtsgruppen, dass die angeblich durch diese Operationen gewonnenen Informationen nie verwendet wurden. Keiner konnte eine Datenbank identifizieren, in der die Informationen gespeichert wurden.

Selbst wenn es bei den Razzien in erster Linie um das Sammeln von Informationen ging, hat die Armee weitaus effektivere Mittel, um die palästinensische Bevölkerung in den besetzten Gebieten der Westbank und Ost-Jerusalem auszuspionieren und zu kontrollieren.

Ein israelischer Techniker installiert eine Überwachungskamera im besetzten Ost-Jerusalem im Jahr 2019 (AFP)

Ein israelischer Techniker installiert eine Überwachungskamera im besetzten Ostjerusalem im Jahr 2019 (AFP)

Zu den Aufgaben der Einheit 8200, einer der vielen nachrichtendienstlichen Armeen des israelischen Militärs, gehört das Abhören der palästinensischen Kommunikation, um Geheimnisse zu finden, mit denen Palästinenser erpresst werden können, um mit den Besatzungsbehörden zu kollaborieren.

Eine sogenannte Cyber-Einheit im israelischen Justizministerium ist damit beauftragt, die Internet- und Social-Media-Kommunikation der Palästinenser auszuspionieren. Und Israel hat unendlich viele andere Quellen für Geheimdienstinformationen über Palästinenser: Kollaborateure, das palästinensische Bevölkerungsregister, das es kontrolliert, biometrische Identitätsdokumente, Technologie zur Gesichtserkennung, Verhöre an Kontrollpunkten, der Einsatz von Drohnen und die Festnahme von Palästinensern zum Verhör.

Komplizenschaft mit dem Gericht

Noch wichtiger ist, dass die Armee weiß, dass sie mit diesen Hausdurchsuchungen wie bisher weitermachen kann, indem sie andere Vorwände benutzt. Sie wird “Kartierungs”-Operationen unter noch gewalttätigere Kategorien von nächtlichen Razzien subsumieren – wie die Suche nach Waffen, Verhöre von Kindern wegen Steinewerfens oder Verhaftungen.

Traurigerweise haben die israelischen Gerichte schon immer die Bereitschaft gezeigt, mit der Armee in genau diesen Arten von gesichtswahrenden Täuschungen und zynischen Sprachmanipulationen zusammenzuarbeiten. Es gibt keinen Grund zu glauben, dass das israelische Rechtssystem in der Praxis irgendetwas tun wird, um sicherzustellen, dass Hausdurchsuchungen, sei es zum Zwecke des “Mappings” oder zu irgendeinem anderen Zweck, ein Ende haben werden.

Die Bilanz israelischer Gerichte beim Schutz der Palästinenser vor Übergriffen der israelischen Armee ist durchweg miserabel. Selbst wenn die Gerichte verspätet gegen Armeeprotokolle entscheiden, die in eklatanter Weise internationales Recht verletzen, findet die Armee immer Wege, das Urteil zu unterlaufen – gewöhnlich mit der Komplizenschaft des Gerichts. Jahrelang hat die Armee Palästinenser als menschliche Schutzschilde benutzt und Gerichtsverfahren in die Länge gezogen, indem sie diese Praxis als so genanntes “Nachbarschaftsverfahren” oder “Vorwarnung” umschrieb.

Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass “intel mapping” eine ähnliche sprachliche Umgestaltung erfahren könnte. Und es gibt noch einen weiteren Grund, skeptisch zu sein: Vor mehr als 20 Jahren verbot Israels oberstes Gericht die Folterung palästinensischer Gefangener – dennoch wurde sie fast unvermindert fortgesetzt, weil das Gericht ein Schlupfloch für Fälle schuf, die als “tickende Bomben” definiert wurden, wenn Vernehmungsbeamte angeblich in einem Wettlauf gegen die Zeit Informationen herausholen mussten, um Leben zu retten.

Nach dem Urteil schien es, dass jeder von der Armee ergriffene Palästinenser zu einer “tickenden Bombe” wurde. Im Jahr 2017 schließlich hob das Gericht sein Urteil von 1999 auf, als es Folter erlaubte, solange die Vernehmungsbeamten eine Schmerzgrenze nicht überschritten, die es nicht im Voraus festlegen wollte.

Die Realität ist, dass wenn Israel seine Besatzung als dauerhaft behandelt, dann wird die Aufrechterhaltung der Infrastruktur der Besatzung – für Überwachung, Kontrolle, Einschüchterung und Demütigung – zu einer absoluten Notwendigkeit. Wenn der Besatzer zusätzlich versucht, die Palästinenser zu vertreiben, um sie durch seine eigene Siedlerbevölkerung zu ersetzen, geht die Fäulnis noch tiefer. Palästinensische Männer, Frauen und Kinder werden zu nichts weiter reduziert als zu Figuren, die vom Schachbrett gefegt werden sollen.

Aus diesem Grund werden die Hausdurchsuchungen – das Terrorisieren von Familien mitten in der Nacht durch maskierte Soldaten – weitergehen, welcher Euphemismus auch immer verwendet wird, um sie zu rechtfertigen. Übersetzt mit Deepl.com

Jonathan Cook, ein britischer Journalist, der seit 2001 in Nazareth lebt, ist der Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt. Er ist ein früherer Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter: www.jonathan-cook.net

