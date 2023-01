Dann wäre Netanjahu und Konsorten doch gut heraus. Soviel zur zionistischen Besatzungsdemokratie der “besonderen Art” Evelyn Hecht-Galinski

“Der Premierminister, der seine dritte Amtszeit antritt, nachdem er das Amt bereits von 1996 bis 1999 und von 2009 bis 2021 innehatte, ist derzeit wegen Korruption angeklagt und könnte im Falle eines Schuldspruchs ins Gefängnis kommen.

Analysten zufolge könnte er gerichtliche Immunität beantragen oder sein Korruptionsverfahren einstellen.”

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu bei der Vereidigung seiner neuen Regierung in der Knesset in Jerusalem am 29. Dezember 2022 (AFP)



Oppositionsführer Yair Lapid kritisiert Pläne zur Überholung des Justizsystems und zur Einschränkung der Befugnisse des Obersten Gerichtshofs



Israels neue Regierung kündigt Plan zur erheblichen Schwächung des Obersten Gerichtshofs an

Von MEE-Mitarbeitern

5. Januar 2023

Der israelische Justizminister Yariv Levin hat Pläne für Rechtsreformen angekündigt, die das Justizsystem des Landes überarbeiten und die Autorität des Obersten Gerichtshofs einschränken sollen.

In einer Rede vor dem israelischen Parlament, der Knesset, bezeichnete Levin am Mittwoch die Pläne als “verfassungsrechtliche Revolution”.

Oppositionelle und Aktivisten, darunter der frühere Ministerpräsident Yair Lapid, warnten, die Pläne seien eine ernste Bedrohung für die Demokratie und eine “Revolution gegen das Regierungssystem in Israel”.

Levin gehört der Likud-Partei des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu an, die im Dezember eine rechtsextreme Regierung gebildet hat.

In Bezug auf den Obersten Gerichtshof sagte Levin, dass es “Richter in Jerusalem gibt… aber es gibt auch eine Knesset in Jerusalem und ein Kabinett. Und sie sind der klare Ausdruck der demokratischen Entscheidung des Volkes”.

Jeder, der eine einseitige Revolution gegen das Regierungssystem in Israel durchführt, sollte wissen, dass wir in keiner Weise dazu verpflichtet sind

– Yair Lapid, Oppositionsführer

Die Gesetzesreformen werden, wenn sie verabschiedet werden, Israels Justiz umgestalten und dem Obersten Gerichtshof jegliche Macht über Entscheidungen der Knesset und der Regierung nehmen.

Einer der Vorschläge des Justizministeriums sieht vor, dass die Knesset ein Urteil des Obersten Gerichtshofs mit einer knappen Mehrheit von 61 von 120 Stimmen aufheben kann.

Levin kritisierte die Macht der Richter des Obersten Gerichtshofs über Entscheidungen der Regierung und des Parlaments, obwohl sie nicht von der Bevölkerung gewählt werden.

“Die Verfassungsrevolution und die zunehmende Einmischung der Justiz in Kabinettsbeschlüsse und die Gesetzgebung der Knesset haben das Vertrauen in die Justiz auf einen gefährlichen Tiefpunkt sinken lassen, was zu einem Verlust der Regierungsfähigkeit und einer schweren Schädigung der Demokratie führt”, sagte er.

Netanjahu hatte versprochen, “Reformen einzuführen, die das richtige Gleichgewicht zwischen den drei Zweigen der Regierung sicherstellen”.

Der Premierminister, der seine dritte Amtszeit antritt, nachdem er das Amt bereits von 1996 bis 1999 und von 2009 bis 2021 innehatte, ist derzeit wegen Korruption angeklagt und könnte im Falle eines Schuldspruchs ins Gefängnis kommen.

Analysten zufolge könnte er gerichtliche Immunität beantragen oder sein Korruptionsverfahren einstellen.

Nach Levins Rede twitterte Oppositionsführer Yair Lapid: “Wie eine Bande von Kriminellen hat die Regierung am Tag vor der Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof zum Dery-Gesetz eine geladene Waffe auf den Tisch gelegt. Was Yariv Levin heute präsentiert hat, ist keine Gesetzesreform, sondern ein Drohbrief. Sie drohen damit, die gesamte verfassungsmäßige Struktur Israels zu zerstören.”

Bei dem Dery-Gesetz handelt es sich um einen Gesetzentwurf, der es Arye Dery, einem verurteilten Politiker, der wegen Steuerhinterziehung zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt wurde, ermöglichen soll, in der Regierung Netanjahu zum Gesundheits- und Innenminister ernannt zu werden.

Laut Haaretz könnte das Dery-Gesetz den ersten Streit zwischen dem Obersten Gerichtshof und der neuen israelischen Regierung auslösen, die einen Gerichtsbeschluss zur Verabschiedung der Gesetzesänderung und zur Ernennung Derys kippen könnte.

Avi Himi, Vorsitzender der israelischen Anwaltskammer, sagte am Mittwoch, dass “die neue Regierung Macht ohne Grenzen, ohne Aufsicht und ohne Beschränkungen will und den Staat Israel von einem jüdischen, demokratischen und liberalen Land in ein gottloses Land verwandeln will”.

Lapid sagte vor Levins Ankündigung, der Oppositionsblock werde sie rückgängig machen, “sobald wir wieder an die Macht kommen”.

“Jeder, der eine einseitige Revolution gegen das Regierungssystem in Israel durchführt, sollte wissen, dass wir in keiner Weise dazu verpflichtet sind”, sagte Lapid. Übersetzt mit Deepl.com

