https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-new-government-pushes-country-towards-precipice



Israelische Soldaten verhaften einen Palästinenser bei einer Demonstration in der Nähe des Dorfes Yatta im besetzten Westjordanland am 15. Januar 2021 (AFP)



Israels neue Regierung stößt das Land an den Abgrund



Von Ilan Pappé

16. November 2022

Die rechtsextreme Koalition wird die Unterdrückung der Palästinenser fortsetzen, aber mit größerer Missachtung der weltweiten Kritik als je zuvor

Der rechtsgerichtete israelische Knessetabgeordnete Itamar Ben-Gvir bei der Vereidigung der neuen Regierung in Jerusalem am 15. November 2022 (AFP)

War es wirklich eine große Überraschung, am Morgen des 2. Novembers aufzuwachen und festzustellen, dass die israelische Regierung und die Knesset nun von einer dominanten Mehrheit nationalistischer religiöser Juden, Zionisten und Hardliner-Politiker geführt werden, die zuvor eine offizielle Politik der ethnischen Säuberung und des Erschießens von Palästinensern befürwortet haben?

Einer von ihnen wird wahrscheinlich Minister für öffentliche Sicherheit werden, und andere werden Schlüsselpositionen in der Regierung einnehmen. Dies sollte nicht überraschen: Israel ist in den letzten zwei Jahrzehnten immer weiter nach rechts gerückt, und diese Koalition hat frühere Wahlen fast gewonnen, so dass es nicht so schockierend ist, dass sie jetzt an der Macht sind. Und doch sollte man sich fragen: Wie anders wird Israel nach diesen Wahlen sein?

Jede noch verbliebene Scharade der Demokratie wird unter diesem neuen Regime verschwinden

Mit einer klaren Mehrheit in der Knesset und einem festen Griff auf die Exekutive wird diese alt-neue politische Elite weiterhin alles tun, was die vorherigen Regierungen in den letzten 74 Jahren getan haben – nur mit mehr Eifer, Entschlossenheit und ohne Rücksicht auf internationale Verurteilung.

Sie wird wahrscheinlich damit beginnen, die Judaisierung des besetzten Westjordanlands und Groß-Jerusalems auszuweiten und die militärischen Aktivitäten in einem Jahr auszuweiten, das für die Palästinenser bereits jetzt ein außergewöhnlich tödliches Jahr sein wird. Seit Anfang 2022 haben israelische Streitkräfte und Siedler im besetzten Westjordanland mehr als 130 Palästinenser, darunter mehr als 30 Kinder, getötet.

Die neue Regierung wird sicherlich die provokativen Besuche jüdischer Politiker im Al-Aqsa-Moschee-Komplex intensivieren. Wir können auch mit einer Eskalation der Hauszerstörungen, Verhaftungen ohne Gerichtsverfahren und freiem Spiel für die Siedlerwachen rechnen, die nach Belieben Zerstörungen anrichten können.



Unterdrückung der palästinensischen Identität

Es ist weniger klar, wie weit diese neue Elite in ihrer Politik gegenüber dem Gazastreifen gehen wird. Seit 2008 ist Israels Politik gegenüber dem Gazastreifen so gefühllos und unmenschlich, dass man sich nur schwer vorstellen kann, was schlimmer sein könnte als eine Belagerung, eine Blockade und gelegentliche brutale Luftangriffe auf eine Zivilgesellschaft.

In ähnlicher Weise ist es schwierig, die Politik der neuen Regierung gegenüber den Palästinensern innerhalb Israels vorherzusagen. Mit dem Nationalstaatsgesetz von 2018 hat Israel seinen Status als Apartheidstaat formalisiert. Es ist zu vermuten, dass wie im besetzten Westjordanland das Gleiche und Schlimmeres zu erwarten ist. Wir werden wahrscheinlich eine fortgesetzte Missachtung der zunehmenden kriminellen Aktivitäten erleben, zusammen mit einer strengeren Politik in Bezug auf die Ausweitung von Häusern in palästinensischen ländlichen Gebieten.

Israelische Soldaten verhaften einen Palästinenser bei einer Demonstration in der Nähe des Dorfes Yatta im besetzten Westjordanland am 15. Januar 2021 (AFP)

Es ist auch damit zu rechnen, dass alle kollektiven Versuche der Palästinenser, die nationale Identität der Minderheit zum Ausdruck zu bringen, weiterhin unterdrückt werden – sei es durch das Schwenken palästinensischer Flaggen auf dem Campus, durch das Gedenken an die Nakba oder durch andere Formen des Ausdrucks des reichen kulturellen Erbes dieser Gemeinschaft.

Kurzum, jede noch verbliebene Scharade der Demokratie wird unter diesem neuen Regime verschwinden.

Doch trotz des massiven Wandels in der weltweiten Wahrnehmung Israels in den letzten Jahren – der sich in der Darstellung des Landes als Apartheidstaat durch wichtige internationale Menschenrechtsgruppen wie Amnesty International und Human Rights Watch und der Bereitschaft des Internationalen Gerichtshofs, über die Entkolonialisierung des besetzten Westjordanlands zu diskutieren, manifestiert – scheint es eine allgemeine Zurückhaltung zu geben, die Möglichkeit anzuerkennen, dass es einen jüdischen Rassismus gibt, ebenso wie einen christlichen, muslimischen oder buddhistischen Rassismus.

Gefährliche Ideologie

Plötzlich scheint die Resolution 3379 der UN-Generalversammlung (die 1975 verabschiedet und später aufgehoben wurde), die Zionismus mit Rassismus gleichsetzt, keine Erklärung mehr zu sein, die von den Realitäten und komplexen Verhältnissen in Israel und Palästina losgelöst ist. Die afrikanischen und arabischen Mitgliedstaaten, die sich für die Resolution eingesetzt haben, haben vorausschauend auf den Rassismus als die Hauptgefahr hingewiesen, die der Zionismus als Staatsideologie mit sich bringt – nicht nur für die Palästinenser, sondern für die gesamte Region.

Das Verschwinden der zionistischen Linken bei dieser Wahl ist auch leicht zu verstehen, wenn man sich die Tiefe und Breite des Rassismus in der israelischen Gesellschaft, insbesondere unter der Jugend, vor Augen führt. Als Sohn deutscher Juden, der in den frühen 1930er Jahren dem deutschen Rassismus entkam und sich nun als Erwachsener damit befasst, bin ich zutiefst beunruhigt über das Bild einer Gesellschaft, die vom Rassismus hypnotisiert ist und ihn an die nächste Generation weitergibt.

Werden die jüdischen Gemeinden diese Realität anerkennen oder sie weiterhin ignorieren? Werden die westlichen Regierungen, insbesondere die amerikanische Regierung, diese Entwicklung anerkennen oder ignorieren? Wird die arabische Welt, die einen Prozess der Normalisierung mit Israel eingeleitet hat, dies als irrelevant betrachten, da es die grundlegenden Interessen ihrer Regime nicht beeinträchtigt?

Ich habe keine Antworten auf diese Fragen. Aus aktivistischer Sicht ist es eigentlich nicht notwendig, diese Fragen zu beantworten, sondern alles zu tun, damit sie eines Tages in einer Weise beantwortet werden, die sowohl die Palästinenser als auch die Juden vor einem katastrophalen Schicksal bewahrt – und Israel davon abhält, uns alle in einen Abgrund zu führen, dessen Kante heute sichtbarer ist denn je. Übersetzt mit Deepl.com



Ilan Pappé ist Professor für Geschichte und Direktor des Europäischen Zentrums für Palästinastudien sowie Ko-Direktor des Exeter Centre for Ethno-Political Studies an der Universität Exeter.

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...