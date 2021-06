Israels neue Regierung wird die Gräben vertiefen, statt sie zu heilen Von Jonathan Cook

Diese Regierung als eine neue Ära in der israelischen Politik zu verkaufen wird wohl nicht gelingen



Von Jonathan Cook



4. Juni 2021

Der kommissarische Premierminister Benjamin Netanjahu wird in den nächsten Tagen vor einer Parlamentsabstimmung eifrig versuchen, einen Weg zu finden, die Koalition aufzulösen. Aber wenn er scheitert, wird es das erste Mal in der 73-jährigen Geschichte des Landes sein, dass eine Partei, die von einem palästinensischen Bürger geführt wird, einer israelischen Regierung beitritt – oder beitreten darf.

Es wird eine Abrechnung mit diesem Moment geben, und Israels 1,8 Millionen palästinensische Bürger… werden wieder einmal den schwersten Preis zahlen

Abgesehen von der Symbolik des Moments gibt es keinen weiteren Grund zum Feiern. Tatsächlich wird die Beteiligung von Abbas’ vierköpfiger Vereinigter Arabischer Liste an der Sicherung einer Mehrheit für eine von Bennett und Yair Lapid geführte Regierung fast sicher zu einer weiteren Verschlechterung der Beziehungen zwischen Mehrheit und Minderheit führen.

Es wird eine Abrechnung für diesen Moment geben, und Israels 1,8 Millionen palästinensische Bürger, ein Fünftel der Bevölkerung, werden wieder einmal den schwersten Preis zahlen.

Der einzige Grund, warum diese behelfsmäßige Koalition existiert – der einzige Leim, der sie zusammenhält – ist die Feindseligkeit der verschiedenen Parteien gegenüber Netanyahu. In den meisten Fällen ist das keine Feindschaft gegen seine politischen Positionen, sondern einfach gegen ihn persönlich und gegen den korrumpierenden Würgegriff, den er in den letzten 12 Jahren auf Israels politisches System ausgeübt hat.

Der “Wandel”, auf den sich diese vorgeschlagene Regierungskoalition bezieht, beginnt und endet mit der Beseitigung von Netanyahu.

Doppelt beleidigt

Es muss kaum noch einmal gesagt werden, dass Bennett, der im Wechsel mit Lapid als erster Ministerpräsident fungieren wird, noch rechter ist als Netanjahu. In der Tat sind drei der wichtigsten Parteien der neuen Koalition mindestens, wenn nicht sogar mehr, rabiat nationalistisch als Israels langjähriger Führer. Unter anderen Umständen würden sie enthusiastisch mit seiner Likud-Partei in die Regierung gehen.

Als Bennett und Mansour sich in einem Hotel in der Nähe von Tel Aviv zusammen hockten um die Koalitionsvereinbarung zu unterzeichnen, während die Uhr für Lapids Mandat zur Regierungsbildung ablief, skandierten rechtsextreme Demonstranten draußen lautstark, dass Bennett einer “Regierung mit Terrorunterstützern” beitreten würde.

Ein großer Teil der ultranationalistischen Rechten ist so erzürnt über Bennetts Handlungen, dass er und andere Mitglieder seiner Jamina-Partei aus Angst vor einem Attentat mit einem Sicherheitsdienst ausgestattet worden sind.

Niemand hat vergessen, dass es Bennetts eigenes Siedlerlager war, das Yigal Amir hervorbrachte, den Mann, der 1995 den damaligen Premierminister Yitzhak Rabin erschoss, um die Osloer Friedensvereinbarungen mit den Palästinensern zu vereiteln. Amir tötete Rabin zum großen Teil, weil dieser als Verräter des jüdischen Volkes angesehen wurde, indem er “Arabern” – palästinensischen Parteien im Parlament – erlaubte, seine Minderheitsregierung von außen zu stützen. Sie taten dies, um Gesetze zu verabschieden, die notwendig waren, um mit der Umsetzung des Oslo-Prozesses zu beginnen.

Die Kette der Ereignisse, die auf das Attentat folgten, sind bekannt. Die Israelis stürzten weiter nach rechts und wählten Netanyahu. Der Osloer Weg mit dem palästinensischen Führer Jassir Arafat entgleiste. Eine palästinensische Intifada brach aus. Und – der Kreis schließt sich – Netanjahu kehrte an die Macht zurück und ist nun Israels dienstältester Premierminister.

Die potenziellen Yigal Amirs von heute sind doppelt beleidigt über Bennetts Verhalten. Sie glauben, dass er dem natürlichen Führer der Rechten, Netanyahu, in den Rücken gefallen ist, während er gleichzeitig Abbas – der von der Rechten als Mann der Hamas in der Knesset angesehen wird – erlaubt, den jüdischen Besitzern des Landes die Politik zu diktieren.

Die Absätze einziehen

Es war bemerkenswert, dass Bennett und Abbas die letzten waren, die das Koalitionsabkommen unterzeichneten, nachdem beide im letzten Moment ihre Fersen in den Sand gesetzt hatten, um weitere Zugeständnisse zu machen. Jeder riskiert, seine eigene Wählerschaft zu verärgern, wenn er mit dem anderen kooperiert.

Kommentatoren werden versuchen, diese Einigung zwischen einem Siedlerführer und dem Chef einer islamischen Partei als einen möglichen Moment der Heilung nach den beispiellosen Kämpfen zwischen den Gemeinden innerhalb Israels im letzten Monat darzustellen.

Aber eine solche Lesart ist ebenso irreführend wie die Erzählung von den jüngsten “jüdisch-arabischen Zusammenstößen”. Tatsächlich eskalierten die Proteste palästinensischer Jugendlicher gegen systematische Diskriminierung erst dann zu Konfrontationen, als die israelische Polizei gewalttätig wurde und jüdische Banden das Gesetz in die eigenen Hände nehmen ließ. So wie das Gleichgewicht der Kräfte auf den Straßen zugunsten der jüdischen Bürgerwehr gewichtet war, so wird das Gleichgewicht der Kräfte in dieser neuen Koalition fest gegen Abbas arbeiten.

Als Bennett am Sonntag öffentlich sprach, als der Kuhhandel hinter den Kulissen ernsthaft begann, unterstrich er seine Glaubwürdigkeit als ehemaliger Leiter des Yesha-Rates der jüdischen Siedlungen. Das wird das Thema dieser vorgeschlagenen “Regierung des Wandels” sein.

Pakt mit dem “Teufel

Während der Koalitionsverhandlungen haben die gemäßigteren Parteien Labor und Meretz immer wieder den Forderungen der rechtsextremen und Siedlerparteien nach Ministerposten und Politik nachgegeben. Das liegt daran, dass die Gemäßigten nirgendwo anders hingehen können.

Sie haben ihre gesamte Wahlstrategie darauf aufgebaut, Netanjahu um jeden Preis zu stürzen und die Anti-Netanjahu-Straßenproteste der letzten zwei Jahre als ihren Schlachtruf zu benutzen. Sie können es sich nicht leisten, sich diese Gelegenheit entgehen zu lassen.

Im Gegensatz dazu hat Bennett, wie die Morddrohungen zeigen, weit mehr zu verlieren. Etwa 60 Prozent der Wähler seiner Partei sagten Meinungsforschern kürzlich, dass sie ihn nicht unterstützt hätten, wenn sie gewusst hätten, dass er einer Koalition mit Lapid beitreten würde. Ebenso gefährdet sind Gideon Saar, dessen Partei Neue Hoffnung sich vom Likud abgespalten hat, um Netanyahu herauszufordern, und Avigdor Lieberman, ein Siedlerpolitiker, dessen rechte Basis in ihm ihren lokalen starken Mann gefunden hat.

Die Achillesferse, an der Netanjahu so bösartig wie möglich herumstochern wird, ist die Tatsache, dass seine Rivalen auf der Rechten einen Faustischen Pakt mit dem arabischen ‘Teufel’ geschlossen haben

Diese drei müssen nun während der Amtszeit dieser neuen Regierung – falls es dazu kommt – alles in ihrer Macht Stehende tun, um ihren Wählern zu beweisen, dass sie die Lieblingsanliegen der extremen Rechten, von den Siedlungen bis zur Annexion, nicht verraten. Netanjahu wird sie bei jeder Gelegenheit von der Seitenlinie aus hetzen und die Leidenschaften auf der Rechten anheizen – zumindest so lange, bis er zum Rücktritt gezwungen wird, entweder von seiner Partei oder durch ein Urteil gegen ihn in seinem aktuellen Korruptionsprozess.

Die Achillesferse, an der Netanjahu so bösartig wie möglich herum stochern wird, ist die Tatsache, dass seine Rivalen auf der Rechten einen Faustischen Pakt mit dem arabischen “Teufel” geschlossen haben. Netanjahu hat sich noch nie gescheut, gegen die palästinensische Minderheit zu hetzen. Sich vorzustellen, dass er sich dieses Mal zurückhalten wird, ist fantasievoll.

Bennett versteht die Gefahr, weshalb er am Donnerstag versuchte, seinen Umgang mit Abbas zu legitimieren, indem er ihn einen “mutigen Führer” nannte. Aber Bennett war auch bemüht zu betonen, dass Abbas nicht in Sicherheitsfragen involviert sei und dass er nicht an “Nationalismus” interessiert sei – in diesem Fall bedeutet das, dass Abbas weder Unterstützung für die Palästinenser unter der Besatzung anbieten noch versuchen wird, nationale Rechte für palästinensische Bürger zu fördern, wie sie israelische Juden genießen.

Am frühen Donnerstag hatte Netanjahu die neue Koalition als “gefährlich” und “linkslastig” verunglimpft. Er wird höchstwahrscheinlich am Steuer sitzen, auch wenn er in der Opposition ist. Weit davon entfernt, das Land zu heilen, könnte eine “Regierung des Wandels” schnell noch mehr Straßengewalt provozieren, besonders wenn Netanyahu glaubt, dass eine solche Verschlechterung Bennett als Premierminister schwächen würde.

Vorteile herausholen

Abbas, der Führer der Vereinigten Arabischen Liste, hielt Berichten zufolge bis zuletzt durch, bevor er unterschrieb. Seine gesamte Wahlstrategie basierte auf dem Versprechen, den permanenten Ausschluss der palästinensischen Parteien aus der nationalen Politik Israels zu beenden. Er wird darauf erpicht sein, zu zeigen, wie viele Vorteile er aus seiner Rolle in der Regierung ziehen kann – auch wenn die meisten davon Privilegien sind, die die jüdische Mehrheit immer von Rechts wegen genossen hat.

Abbas trompetete, dass das Abkommen “Lösungen für die brennenden Probleme in der arabischen Gesellschaft bieten würde – Planung, die Wohnungskrise und natürlich die Bekämpfung von Gewalt und organisiertem Verbrechen”. Er hat Berichten zufolge etwa 16 Milliarden Dollar an zusätzlichen Budgets für Entwicklung und Infrastruktur gesichert, und drei der vielen Beduinendörfer, denen der Staat lange die Anerkennung verweigert hat, werden einen legalen Status erhalten.

Abbas drängt auch auf die Aufhebung eines Gesetzes aus dem Jahr 2017, das Zehntausende von Häusern in palästinensischen Gemeinden innerhalb Israels vom Abriss bedroht.

Einer seiner Parlamentskollegen, Walid Taha, bemerkte über die neue Rolle der Vereinigten Arabischen Liste: “Jahrzehntelang waren die arabischen Israelis [palästinensische Bürger] ohne jeden Einfluss. Jetzt weiß jeder, dass wir die entscheidenden Stimmen sind, was die Politik angeht.”

Abbas hat jeden Anreiz, solche Behauptungen als Peitsche zu benutzen, um seine Rivalen in der Gemeinsamen Liste zu schlagen, einer Koalition aus mehreren anderen palästinensischen Parteien, die in der Opposition bleiben. Er muss seine Rolle beim Herbeiführen des Wandels betonen, um sie schwach und irrelevant aussehen zu lassen.

Feindseligkeit und Geringschätzung

Doch trotz der Versprechen, die Abbas in die neue Regierung gelockt haben, wird er es schwer haben, sie in greifbare Veränderungen vor Ort umzusetzen.

Lapid wird als Außenminister damit beschäftigt sein, dies als eine neue Ära in der israelischen Politik zu verkaufen. In der Zwischenzeit wird Benny Gantz, der derzeitige Verteidigungsminister, der gerade wieder einmal die Zerstörung des Gazastreifens beaufsichtigt hat, Kontinuität bieten.

Lapid wird als Außenminister damit beschäftigt sein, dies als eine neue Ära in der israelischen Politik zu verkaufen. In der Zwischenzeit wird Benny Gantz, der derzeitige Verteidigungsminister, der gerade wieder einmal die Zerstörung des Gazastreifens beaufsichtigt hat, Kontinuität bieten.

Zu Hause werden die wichtigsten Innenministerien von den Rechtsextremen besetzt sein. Lieberman wird über das Finanzministerium die finanziellen Fäden in der Hand halten und Gelder für Siedlungen vor palästinensischen Gemeinden innerhalb Israels leiten. Bennetts Partnerin, Ayelet Shaked, wird Innenministerin, was bedeutet, dass die Siedlungen in der besetzten Westbank als integraler Bestandteil Israels behandelt werden als die Gemeinden der palästinensischen Bürger. Und Saar wird Justizminister, was dazu beitragen wird, das Rechtssystem noch weiter nach rechts zu treiben.

I

Konfrontiert mit diesem Block, die alle gerne als Verfechter der rechten Werte gesehen werden wollen, wird es Abbas schwer haben, Fortschritte zu machen. Und das, ohne die Situation zu bedenken, in der er sich befinden wird, wenn Bennett die Annexion der Westbank vorantreibt, oder eine weitere Polizeiinvasion in al-Aqsa genehmigt, oder die Vertreibung palästinensischer Familien aus Sheikh Jarrah beaufsichtigt, oder einen neuen Angriff auf Gaza startet.

Abbas hat die Koalitionsverhandlungen während des israelischen Angriffs auf Gaza im letzten Monat auf Eis gelegt. Er wird nicht in der Lage sein, dasselbe von innerhalb der Regierung zu tun. Er wird direkt verwickelt sein.

Als Ergebnis werden die palästinensischen Bürger wahrscheinlich noch desillusionierter mit einem politischen System enden, das sie immer mit einer Mischung aus Feindseligkeit und Verachtung behandelt hat. Sie werden endlich Repräsentanten innerhalb der Regierung haben, aber sie werden weiterhin sehr weit draußen sein. Die Auslöser für die Proteste, die letzten Monat unter jungen Palästinensern in Israel ausbrachen, werden nicht verschwinden.

Das wahrscheinlichste Szenario für die kommenden Monate ist, dass Netanjahu und Bennett sich einen erbitterten Wettstreit darum liefern werden, wer den Titel des Meisters der Rechten verdient. Netanjahu wird versuchen, die Koalition so schnell wie möglich zu sprengen, indem er gegen Abbas und die palästinensische Minderheit hetzt, damit er eine weitere Chance auf die Macht hat. Im Gegenzug wird Bennett versuchen, den Likud unter Druck zu setzen, Netanjahu im Stich zu lassen, damit Bennett die “Regierung des Wandels” so schnell wie möglich zu Fall bringen und mit dem Likud wieder eine rechtsextreme Regierung mit großer Mehrheit bilden kann.

Die Gräben werden nicht geheilt werden; die Koexistenz wird nicht wiederbelebt werden. Aber die Vorherrschaft der ultranationalistischen Rechten – mit oder ohne Netanjahu – wird wiederhergestellt werden. Übersetzt mit Deepl.com

Jonathan Cook, ein britischer Journalist, der seit 2001 in Nazareth lebt, ist der Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt. Er ist ein ehemaliger Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter: www.jonathan-cook.net

