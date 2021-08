Zynische Kalküle

Bild: Palestinian protesters rally in Ramallah city in the occupied West Bank on July 17, 2021, denouncing the Palestinian Authority (PA) in the aftermath of the death of activist Nizar Banat while in the custody of PA security forces [ABBAS MOMANI/AFP via Getty Images]



Israels PR-Probleme und die Palästinensische Autonomiebehörde

Von Asa Winstanley

14. August 2021



Die liberale zionistische Zeitung Haaretz schrieb diese Woche eine besonders ärgerliche Schlagzeile: “Nach einer Reihe von Todesopfern drängt der IDF-Chef: Weniger Schüsse auf Palästinenser”, hieß es da.

In dem Artikel selbst ist die Nonchalance, mit der die Tel Aviver Publikation die häufigen “versehentlichen” Erschießungen von unbewaffneten Palästinensern im Westjordanland und im Gazastreifen beschreibt, ehrlich gesagt ärgerlich.

Man kann sich nicht vorstellen, dass in einem israelischen Pressebericht über die Tötung von Israelis – sogar von israelischen Soldaten – durch Palästinenser die gleiche Passivität an den Tag gelegt wird.

Die israelische Tageszeitung erklärte in dem Artikel, dass der Generalstabschef des Militärs seine Offiziere aufgefordert habe, “die Zahl der Erschießungen von Palästinensern durch Soldaten im Westjordanland zu reduzieren”, weil es einfach zu schlimm aussehe.

“Die Zahl der Erschießungen zu reduzieren”, nicht das Töten unschuldiger Palästinenser ganz einzustellen. Das ist so typisch für die kriminelle israelische Armee, die immer ein Auge auf die internationale Öffentlichkeitsarbeit hat.

Ich habe auch den Verdacht, dass die Armeeführung ein zweites Auge auf ihren engsten lokalen Verbündeten hat: die Palästinensische Autonomiebehörde (PA).

Viele Menschen im Westen – selbst innerhalb der Palästina-Solidaritätsbewegung – scheinen nicht zu verstehen, dass die PA trotz ihres Namens nicht im Interesse der Palästinenser handelt. Vielmehr ist sie ein Anhängsel der israelischen Besatzung. Die PA schützt Israel jeden Tag.

Ihre bewaffneten Kräfte haben – sowohl in der Theorie als auch in der Praxis – keinerlei Befugnis, gegen Israelis vorzugehen, die Palästinenser im Westjordanland verletzen, angreifen oder gar töten. Die Streitkräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde müssen jedes Gebiet im Westjordanland, in dem sie stationiert sind, auf Anweisung der israelischen Befehlshaber sofort evakuieren.

Die bewaffneten Kräfte der PA agieren also nur gegen die Palästinenser selbst. Ein Beispiel dafür ist der jüngste israelische Krieg gegen die Bevölkerung des Gazastreifens im Mai.

Während dieses Anstiegs der israelischen Gewalt gegen Palästinenser im gesamten historischen Palästina erlebten wir eine fast beispiellose Einigkeit zwischen Palästinensern überall: in Jerusalem, in Gaza, in den 1948 besetzten Gebieten, die auch als “Israel” bekannt sind, und sogar in Übersee. Die palästinensische Diaspora spielte eine wichtige Rolle bei der Mobilisierung von Massendemonstrationen in der ganzen Welt.

Auch im Westjordanland gab es eine massive Unterstützung der Bevölkerung für den Einheitsaufstand. Aber es gab keine wirklichen Massenproteste, weil die Streitkräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde sie einfach verhinderten.

Massive Proteste der Bevölkerung im Westjordanland gegen israelische Siedlungen oder Soldaten wären durch die Gewalt der PA-Kräfte selbst verhindert worden, und jeder wusste das, weshalb sie sich meist nicht die Mühe machten.

Die Palästinenser müssen dafür sorgen, dass Nizar Banat nicht umsonst gestorben ist – Cartoon [Sabaaneh/MiddleEastMonitor]

Ein Blick auf die jüngste Gewalt der Palästinensischen Autonomiebehörde gegen Palästinenser im Westjordanland reicht aus, um dies zu beweisen. Der populäre palästinensische Aktivist Nizar Banat – ein Vater und Kandidat bei den Wahlen, die der Führer der PA, Mahmoud Abbas, kürzlich abgesagt hat – starb nach einer brutal gewaltsamen Verhaftung durch PA-Kräfte Ende Juni.

Banats Unterstützer behaupten, dass es sich bei der Ermordung in Polizeigewahrsam um eine vorsätzliche und geplante Ermordung durch die brutalsten Elemente der Palästinensischen Autonomiebehörde handelte, die sich weigern, jegliche Kritik oder abweichende Meinungen zu dulden.

Banat, der seine Ansichten über Videos auf seiner beliebten Facebook-Seite verbreitete, war ein entschiedener Kritiker der “Sicherheitskoordination” – der wichtigsten Politik der PA: der Zusammenarbeit mit der israelischen Armee.

In der gesamten Geschichte der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), seit ihren Anfängen im Osloer Abkommen von 1993, war die gewaltsame Zusammenarbeit mit dem israelischen Feind die Daseinsberechtigung dessen, was in den Anfangsjahren von westlichen Diplomaten als “palästinensische Einheit” bezeichnet wurde.

Aus diesem Grund waren wichtige palästinensische Intellektuelle und Führer wie George Habash, Joseph Massad und der verstorbene, große Edward Said von Anfang an gegen Oslo. Said nannte es bekanntlich “das palästinensische Versailles”, da es das wichtigste Instrument der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) zur Kapitulation vor dem Feind war.

Da die Autorität der Palästinensischen Autonomiebehörde bei den Palästinensern bereits am Boden liegt, ist es kein Wunder, dass sich die israelische Armeeführung um den äußeren Anschein zu sorgen beginnt. Es ist weitaus besser, wenn die PA widerstandsfähige Palästinenser – wie Banat – tötet, als wenn die israelischen Streitkräfte dies selbst riskieren. Palästinensische Subunternehmer lenken die Aufmerksamkeit und die Schuld ab und bilden einen nützlichen Puffer zwischen der israelischen Besatzung und der palästinensischen Bevölkerung im Westjordanland.

Wenn zu viele Palästinenser auf einmal getötet werden, könnte der Damm brechen. Es wird immer schwieriger, die Existenz der Palästinensischen Autonomiebehörde zu rechtfertigen, wenn Israel die Palästinenser nach Belieben abschlachten kann.

Dies ist das zynische Kalkül der israelischen Armeeführung. Übersetzt mit Deepl.com

