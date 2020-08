Israels Sorge um die Türkei: Libyen im Westen, Aserbaidschan im Osten Von Dr. Adnan Abu Amer

Israel’s concern with Turkey: Libya in the west, Azerbaijan in the east Over time, Turkish-Israeli relations have grown increasingly tense and their differences have widened. This is due either to Ankara’s support for Hamas and its increased influence in the Mediterranean Sea concerning the conflict in Libya, or because Turkey is competing with Israel in the Caucasus region, where the Israeli area of influence in Azerbaijan increases their polarisation and rivalry.

Israels Sorge um die Türkei: Libyen im Westen, Aserbaidschan im Osten

20. August 2020

Von Dr. Adnan Abu Amer

Im Laufe der Zeit sind die türkisch-israelischen Beziehungen immer angespannter geworden, und ihre Differenzen haben sich ausgeweitet. Dies ist entweder auf die Unterstützung Ankaras für die Hamas und ihren verstärkten Einfluss im Mittelmeerraum im Zusammenhang mit dem Konflikt in Libyen zurückzuführen oder darauf, dass die Türkei mit Israel in der Kaukasusregion konkurriert, wo das israelische Einflussgebiet in Aserbaidschan ihre Polarisierung und Rivalität verstärkt.

Die Tatsache, dass die Türken im Mittelmeer stationiert sind, gibt Israel Anlass zur Besorgnis, da es behauptet, dass sich dies negativ auf die Zukunft seines Gases auswirkt, das in Gefahr ist, nachdem Ankara seine Absicht angekündigt hat, vor der Küste Libyens zu bohren. Dies deutet auf seine Expansionsbestrebungen in der Region hin.

Unterdessen legt die israelische Lesart des internen Krieges und der externen Polarisierung in Libyen nahe, dass der türkische Präsident Erdogan die militärische und wirtschaftliche Krise der von Fayez Al-Sarraj geführten Regierung in Tripolis vorsichtig nutzte und eine Reihe von Abkommen und militärischer Zusammenarbeit unterzeichnete. Er legte auch Seegrenzen zwischen ihnen fest, gemäß dem internationalen Seerecht, das es ihnen erlaubt, mehr als 400 Meilen von ihren Hoheitsgewässern entfernt zu sein.

Israel beobachtete die Schritte der Türkei, insbesondere mit der zunehmenden Entdeckung von Gasfeldern im östlichen Mittelmeer, was zur Bildung von Allianzen und Abkommen zwischen Ländern führte, die rechtzeitig begannen, ihre wirtschaftlichen Meereszonen zu definieren. Damit begann der Wettlauf um die Lokalisierung und Erschließung von Gasfeldern, und Israel trat in eine Gruppe für wirtschaftliche und strategische Zusammenarbeit mit Griechenland, Zypern und Ägypten ein.

Israel erwartet, dass die Kühnheit der Türkei in der Zukunft wachsen wird, und das ist nicht das, was Israel, Ägypten, Griechenland und Zypern wollen. Selbst wenn sich der Konflikt auf die diplomatische Arena konzentriert, scheinen die Chancen einer physischen Konfrontation auf See realistisch, da das, was in Libyen geschieht, Israel sehr beunruhigt. Deshalb braucht Israel eine organisierte Kampagne gegenüber der Türkei, damit es nicht plötzlich überrascht wird, denn Überraschungen können aus mehreren Richtungen kommen, einschließlich der palästinensisch-türkischen Zusammenarbeit auf dem Gasfeld vor der Küste des Gazastreifens.

Gleichzeitig wartet Israel auf die Chancen einer Seekonfrontation zwischen der Türkei und Griechenland, im Gebiet zwischen Kreta und Libyen. Angesichts seiner Annäherung an Griechenland und Zypern in den letzten Jahren könnte dies angesichts der türkischen Politik ein verstärktes Manövrieren mit der Unterstützung erfordern, die es von seinen Verbündeten in der Region erwartet.

In einem verwandten Kontext stehen Israel, Griechenland und Ägypten gemeinsam vor der so genannten “türkischen Herausforderung”, die sie auf eine harte Probe stellt. Angesichts der israelischen Lesart des Verhaltens der Türkei auf geostrategischer und wirtschaftlicher Ebene kann dies zu Vorhersagen führen, dass die Eskalation des Konflikts im östlichen Mittelmeerraum den Grad der Verschlechterung in Richtung einer militärischen Konfrontation erreichen könnte. Diese konzentriert sich auf die Festlegung der Seegrenzen im östlichen Mittelmeer, die für Israel von großer Bedeutung ist, da sie Bedenken hinsichtlich militärischer Zusammenstöße wegen wirtschaftlicher Aktivitäten in der Nähe der Energieküste aufkommen lässt.

Angesichts der iranischen Herausforderung und der Nordfront, der sich Israel heutzutage gegenübersieht, zieht es es vor, kein aktiver Partner in einer möglichen militärischen Konfrontation an der Seite Griechenlands oder Ägyptens gegen die Türkei zu sein, aber es kann durch die Verstärkung der nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit, durch Sicherheitskäufe und politische Koordination in Washington helfen. Israel verbirgt seine Furcht vor einer Ausweitung der Arenen, in denen die Türkei aktiv ist, nicht, denn sie wirft einen Schatten auf seine strategischen Ambitionen hinsichtlich der Zukunft des östlichen Mittelmeers und der Aufteilung seiner Wirtschaftsgewässer.

Israel glaubt, dass sein “Kampf” gegen die türkischen Bestrebungen im östlichen Mittelmeer mit einer Reihe regionaler und mächtiger Faktoren konfrontiert ist, die das Kräfteverhältnis beeinflussen. Ägypten steht unter doppeltem Druck – von Äthiopien in der Frage des Renaissance-Staudamms und der Bedrohung durch die Muslimbruderschaft an der libyschen Front. Diese beiden Themen sind für das Abdel-Fattah Al-Sisi-Regime von existenzieller Bedeutung geworden, was die Möglichkeit eines Zusammenstoßes zwischen Ägypten und der Türkei schafft.

Die Israel vorliegenden Informationen deuten darauf hin, dass Griechenland die ägyptischen Schritte in Libyen uneingeschränkt unterstützt, aber es ist zweifelhaft, dass es in der Lage sein wird, in eine militärische Konfrontation gegen die Türkei einzugreifen. Was die Möglichkeiten Israels betrifft, so wird es, falls die Konflikte im östlichen Mittelmeerraum so eskalieren sollten, dass sie sich zu einem militärischen Konflikt ausweiten, nicht in der Lage sein, sich direkt am Kampf gegen die Türkei zu beteiligen, weder mit Griechenland und Zypern noch mit Ägypten in Libyen.

Die Vertiefung der nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit Israels mit Griechenland und Ägypten bleibt ein wesentlicher Bestandteil einer angemessenen Vorbereitung auf die Herausforderung, die die Türkei darstellt. Mit gemeinsamen militärischen Aktivitäten, die sich auf Luftwaffen- und Seestreitkräfteübungen konzentrieren, und durch die Teilnahme mit den US-Streitkräften an der Stärkung der Beziehungen unter Wahrung des regionalen Kräftegleichgewichts wird dies die Festigung der israelischen Marine angesichts der türkischen Seestreitkräfte ermöglichen.

In einer anderen Arena der Konfrontation hat sich die Polarisierung zwischen der Türkei und Israel von Libyen in die Kaukasusregion verlagert, insbesondere nach der Entdeckung der Fehlerhaftigkeit der Drohnen, die Aserbaidschan von Tel Aviv gekauft hat. Dies könnte den Weg frei machen für Erdogan, einen Keil zwischen Baku und Tel Aviv zu treiben und seine militärische Ausrüstung an die Aserbaidschaner zu verkaufen.

Während Israel immer noch die führende Kraft auf dem Gebiet der Drohnen ist, haben die erfolgreichen militärischen Schritte der Türkei in Libyen und ihr Einsatz türkischer Drohnen gegen die russischen Verteidigungssysteme, die General Khalifa Haftar übergeben wurden, den Appetit der türkischen Armee auf diese armenisch-aserische Sphäre geweckt, auf die sie sich seit vielen Jahren freut.

All dies bestätigt, dass die israelische Interpretation der Ambitionen der Türkei während der Herrschaft Erdogans darauf hindeutet, dass sie zu einer Zentralmacht in der Region geworden ist, und ihre Streitkräfte sind derzeit in Syrien, Irak, Katar, Somalia und Libyen stationiert. Darüber hinaus strebt sie im Energiebereich mehr Einfluss an, und nach der Unterzeichnung des Seegrenzabkommens mit Libyen freut sie sich nun auf ein ähnliches Modell gegenüber dem Schwesterstaat Aserbaidschan, das Israel dazu bewegen könnte, die Zusammenarbeit mit ihm zu entwickeln.

Seit vielen Jahren beobachtet die Türkei mit Sorge die lebenswichtige militärische und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Israel und Aserbaidschan – dem einzigen schiitisch-muslimischen Land der Welt, das volle diplomatische Beziehungen zu Israel unterhält und enge Beziehungen zu ihm unterhält. Es bestehen herzliche Bindungen zwischen den beiden, die im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreicht haben.

Es ist erwähnenswert, dass sich die Türken, als die Beziehungen zwischen Israel und der Türkei noch wie üblich waren, nicht um die Sicherheitszusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Israel kümmerten. Doch mit der Verschlechterung der Beziehungen zwischen Ankara und Tel Aviv und Erdogans zunehmenden regionalen Bestrebungen nahmen die Spannungen zu. Vielleicht können wir die Bemühungen der Türkei als die ersten ihrer Art betrachten, mit dem israelischen Waffenexportmarkt zu konkurrieren, und als einen Versuch, sie aus der Kaukasusregion zu entfernen, was ihrem Image als effektiver und qualitativ hochwertiger Sicherheitsdienstleister schadet. Übersetzt mit Deepl.com

