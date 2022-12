Ich danke meinem Freund Joseph Massad für diesen Artikel, der uns erneut die Gefährlichkeit und Skrupellosigkeit des zionistischen Regime vor Augen hält und dazu noch die Ungleichbehandlung zwischen jüdischen Israelis und Muslimen-Palästinensern-Arabern. Erleben wir nicht inzwischen die Parallelen zur Ukraine? Wo Terrorangriffe gegen Russland auf russischem Gebiet, als “Recht auf Selbstverteidigung” gerechtfertigt werden? Evelyn Hecht-Galinski

“Würde einer von Israels Nachbarn regelmäßig den Ben-Gurion-Flughafen bombardieren, um die Lawine von Angriffswaffen zu stoppen, die seine US-amerikanischen und europäischen Sponsoren täglich verschicken, wäre das ein Grund für den Dritten Weltkrieg.”



https://www.middleeasteye.net/opinion/israels-campaign-terror-against-arab-airports



Ein Airbus A320-211 der Cham Wings Airlines auf dem syrischen Flughafen Aleppo, nachdem Flüge vom Flughafen Damaskus nach einem israelischen Angriff in der Vorwoche umgeleitet wurden, am 15. Juni 2022 (AFP)

Israels Terrorkampagne gegen arabische Flughäfen geht ungebremst weiter



von Joseph Massad



27. Dezember 2022



Israels Leidenschaft für die Bombardierung arabischer Zivilflughäfen geht auf das Jahr 1948 zurück. Der jüngste Angriff auf den internationalen Flughafen von Damaskus setzt eine blutige Tradition fort

In seiner jüngsten Terrorkampagne gegen Syrien bombardierte Israel letzte Woche den internationalen Flughafen von Damaskus und tötete dabei zwei Syrer, nachdem es Anfang des Monats auch mit der Bombardierung des internationalen Flughafens von Beirut gedroht hatte.

Israel rechtfertigt all diese Terrorakte als Teil seines “Rechts auf Selbstverteidigung” und missachtet das Völkerrecht, indem es ohne Unterlass Zerstörungen auf seine Nachbarn regnen lässt

Israels jüngste Bombardierung des syrischen Flughafens ist jedoch die jüngste in seinen laufenden Terrorangriffen auf zivile syrische Flughäfen in Damaskus und Aleppo, die beide im vergangenen September bombardiert wurden, wobei fünf Menschen getötet wurden. Bereits im vergangenen Juni hatte Israel den Flughafen von Damaskus bombardiert und damit den zivilen Luftverkehr unterbrochen.

Im Zuge von Hunderten von Terrorangriffen auf Syrien seit 2011 begann Israel mindestens seit Mai 2013, den Flughafen von Damaskus und seine Umgebung ins Visier zu nehmen. Weitere israelische Terrorangriffe auf den Flughafen folgten 2014 und später in den Jahren 2017, 2018 und 2019, bei denen es zahlreiche Opfer gab.

Der Flughafen von Damaskus ist seit Juni 1967, als die von den USA unterstützte Luftwaffe den Flughafen während der israelischen Invasion in Syrien bombardierte, ein Ziel der israelischen Terrormaschinerie. In derselben Woche im Juni 1967 bombardierten israelische Kampfflugzeuge während des Einmarsches in das benachbarte Jordanien den zivilen internationalen Flughafen von Amman.

Israel hat jedoch nicht nur arabische Zivilflughäfen bombardiert – eine neue Form des Terrorismus, die es im Nahen Osten noch nie gegeben hat -, sondern auch bereits 1954 mit einem Akt der Luftpiraterie, der auf ein syrisches Zivilflugzeug abzielte, mit Flugzeugentführungen begonnen.

1973 entführte es ein libanesisches Zivilflugzeug und 1976 ein saudisches Verkehrsflugzeug. Israel war auch das erste Land, das ein ziviles Passagierflugzeug abgeschossen hat, als es 1973 ein libysches Verkehrsflugzeug abschoss und 106 Passagiere an Bord tötete.

Aber Israels terroristische Leidenschaft für die Bombardierung arabischer Zivilflughäfen ist eine Klasse für sich und geht auf das Jahr 1948 zurück.

Eine lange Geschichte

Im Juli 1948 fielen die Israelis in die palästinensischen Städte Lydda und Ramleh ein, vertrieben den Großteil der Bevölkerung und verübten barbarische Massaker an der palästinensischen Zivilbevölkerung, von denen das grausamste in der Moschee von Lydda stattfand, wo 179 Palästinenser abgeschlachtet wurden.

Während dieser Invasion eroberten die zionistischen Eroberer den internationalen Flughafen von Lydda. Der Flughafen wurde 1934 von den Briten während ihrer kolonialen Besetzung des Landes an der Stelle von Militärlandebahnen gebaut, die die Osmanen 1917 für den Ersten Weltkrieg angelegt hatten.

Bis 1937 wurde der Flughafen auf vier Start- und Landebahnen erweitert und entwickelte sich zu einer wichtigen Route für internationale Fluggesellschaften, u. a. für die Briten, die Niederländer und die Polen, vor allem aber für die Ägypter. Die TWA flog 1946 ihren ersten Transatlantikflug von New York über Kairo zum Flughafen Lydda.

Als der UN-Vermittler Graf Folke Bernadotte am 26. Juni 1948 vorschlug, den internationalen Flughafen Lydda als “Freihafen” für alle Parteien zu nutzen, lehnten die Zionisten seinen Plan eine Woche später ab. Zionistische Panzer eroberten den Flughafen am 10. Juli 1948. Heute ist er Israels “Ben Gurion International Airport”. Bernadotte selbst wurde am 17. September 1948 von israelischen Terroristen ermordet.

Nach dem Einmarsch in Jordanien und der Besetzung des Westjordanlandes übernahm Israel einen weiteren palästinensischen Flughafen, den Flughafen Qalandiya in der Nähe von Jerusalem.

Der Flughafen war 1925 von der britischen Armee gebaut und 1936 von dem ukrainisch-jüdischen Kolonisten und Geschäftsmann Pinhas Rutenberg renoviert worden, einem antibolschewistischen Konterrevolutionär, der nach dem Ersten Weltkrieg nach Palästina gekommen war.

Rutenberg gründete später die Fluggesellschaft Palestine Airways. Nach 1948 kam der Flughafen Qalandiya unter jordanische Gerichtsbarkeit, als Jordanien Ost- und Zentralpalästina besetzte. Im Jahr 1950 wurde er renoviert, erweitert und von den Jordaniern in “Jerusalem Airport” umbenannt.

Bis 1955 wurde die große Start- und Landebahn des Flughafens verlängert, und 1960 wurden ein großes neues Terminal und ein Parkplatz gebaut. Der Flughafen ist wesentlich kleiner als der internationale Flughafen von Amman. Mitte 1966 wurden weitere Verbesserungen an den Passagiereinrichtungen vorgenommen, aber die Arbeiten an der Landebahn wurden durch die israelische Invasion im Juni 1967 unterbrochen.

Flughafen

Palästinenser inspizieren am 1. Juli 2010 die Zerstörung eines stillgelegten Flughafens in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen, der in der Nacht von einem israelischen Luftangriff getroffen wurde (AFP)

Zwischen 1950 und 1967 flogen arabische Fluggesellschaften den internationalen Flughafen von Jerusalem regelmäßig an. Westliche Fluggesellschaften hielten sich jedoch zurück, da ihre Länder die Annexion Ost-Jerusalems durch Jordanien nicht anerkennen wollten.

Nach der israelischen Eroberung benannten die Israelis den Flughafen in “Atarot Airport” um und bauten ihn aus, aber es gelang ihnen nicht, die internationale Anerkennung ihrer Annexion und Übernahme Ostjerusalems zu erreichen, so dass westliche Fluggesellschaften sich weigerten, den Flughafen zu benutzen. Er wurde daher auf Inlandsflüge beschränkt.

Im Oktober 2000, während des zweiten palästinensischen Aufstands gegen die Besatzung, schlossen die Israelis den Flughafen aufgrund von “Sicherheitsbedenken”. Bis 2021 wollten die Israelis auf dem Gelände des Flughafens eine jüdische Kolonialsiedlung errichten, doch auf Druck der Vereinigten Staaten mussten die Israelis diesen Plan aufgeben.

Zerstörungswut

In der Zwischenzeit bombardierte Israel im Dezember 1968 den internationalen Flughafen von Beirut und zerstörte dabei 13 zivile Passagierflugzeuge, die damals einen Wert von fast 44 Millionen Dollar hatten, sowie Hangars und andere Flughafeneinrichtungen. Außerdem bombardierte Israel 1970 während des so genannten Zermürbungskrieges mit Ägypten die Umgebung des internationalen Flughafens von Kairo.

Israels Appetit auf die Bombardierung arabischer Flughäfen war ungebremst. Im Jahr 2001 bombardierte es den internationalen Flughafen von Gaza. Der Flughafen, für den im Oslo-II-Abkommen von 1995 eine Bestimmung vorgesehen war, war 1998 in Anwesenheit des damaligen US-Präsidenten Bill Clinton eröffnet worden.

Er wurde in Yasser Arafat International Airport umbenannt und lag in Trümmern, nachdem die Israelis ihn zerstört hatten.

Im Jahr 2006 bombardierte Israel erneut den internationalen Flughafen von Beirut und legte ihn lahm. Der Angriff war Teil der israelischen Bombardierung von Beirut, bei der 50 libanesische Zivilisten getötet wurden.

Israel rechtfertigt all diese Terrorakte als Teil seines “Rechts, sich gegen Sicherheitsbedrohungen zu verteidigen” und missachtet das Völkerrecht, indem es seine Nachbarn ohne Unterlass mit Zerstörungen überzieht.

Dass seine jüngste Terrorkampagne gegen den Flughafen von Damaskus darauf abzielt, die iranische Militärhilfe für das syrische Regime einzuschränken, ist nur die jüngste in einer ganzen Reihe von Ausreden, die die räuberische jüdische Siedlerkolonie seit 1948 benutzt.

Würde einer ihrer Nachbarn regelmäßig den Ben-Gurion-Flughafen bombardieren, um die Lawine von Angriffswaffen zu stoppen, die ihre US-amerikanischen und europäischen Sponsoren täglich liefern, wäre das ein Grund für den Dritten Weltkrieg.

Doch während Israels brutalem Krieg gegen den Gazastreifen im Jahr 2014 bedrohten die Raketen des palästinensischen Widerstands den israelischen Luftraum, was die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration dazu veranlasste, US-Fluggesellschaften 36 Stunden lang zu verbieten, den Ben-Gurion-Flughafen anzufliegen, was die Israelis wütend machte.

Doch im Mai 2021, als der palästinensische Widerstand im Gazastreifen präzisere Raketen entwickelte, geriet der Ben-Gurion-Flughafen zum ersten Mal in seiner Geschichte unter Dauerbeschuss, so dass Israel gezwungen war, ihn zu schließen.

Zwar schlugen die palästinensischen Raketen nicht auf dem ehemaligen palästinensischen Flughafen Lydda International Airport ein, doch wurde die Unterbrechung des israelischen Flugverkehrs in der arabischen Welt als zumindest symbolische Rache für den jahrzehntelangen israelischen Terror gegen die arabische Zivilluftfahrt gefeiert. Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...