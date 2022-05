https://www.counterpunch.org/2022/05/20/israels-killing-of-reporter-shireen-abu-akleh-reminds-me-of-mazen/

Fotoquelle: Alisdare Hickson – CC BY-SA 2.0





Israels Tötung der Reporterin Shireen Abu Akleh erinnert mich an Mazen



von Roxane Assaf-Lynn

20. Mai 2022



In Jehane Noujaims Dokumentarfilm “Control Room”, einer gewagten Anklageschrift gegen die eingebetteten Medien im Zentralkommando (CENTCOM) während der US-Invasion im Irak 2003, hat der Militärsprecher, Marine Corps Lieutenant Josh Rushing, eine Erleuchtung. Sein moralischer Kompass wird erschüttert, als er sich an seine eigene Reaktion auf die von Al Jazeera ausgestrahlten Bilder von “amerikanischen Soldaten, die über einen kalten Fliesenboden verstreut waren” erinnert. Er fand das “absolut widerlich” und sogar ekelerregend. Im Gegensatz dazu störten ihn die “ebenso schrecklichen, wenn nicht noch schrecklicheren” Bilder von blutüberströmten Zivilisten in Basra am Abend zuvor nicht einmal beim Abendessen. Das heißt, es interessiert uns nur, wenn unser eigenes Team leidet.

Pressevertreter sollten niemals zum Gegenstand der Nachrichten werden. Wenn aber ein Journalist ermordet wird, macht das Schlagzeilen. Aber wer berichtet darüber? Und wie wird es in Szene gesetzt? Al Jazeera ist überzeugt, dass die Ermordung der erfahrenen palästinensisch-amerikanischen Reporterin Shireen Abu Akleh am 11. Mai das Werk des israelischen Militärs war.

Erinnerung an Shireen Abu Akleh

Ich bin es auch. Das ist nicht übertrieben. An der Seite anderer Reporter, die über israelische Razzien in einem zivilen Gebiet berichteten, jeder mit einem Helm und einer Weste mit der Aufschrift “Presse”, wurden zwei der vier erschossen – Abu Akleh und der Al Jazeera-Journalist Ali Samoudi. Samoudi wurde in den Rücken geschossen und konnte ins Krankenhaus gebracht werden. Abu Akleh erhielt eine Kugel in den Kopf und starb noch am Tatort.

Sie arbeiteten in einem Flüchtlingslager nördlich der palästinensischen Stadt Dschenin im Westjordanland, das Israel seit Jahrzehnten ungestraft bombardiert, mit der Begründung, dass die Palästinenser, die sich gegen die brutale ausländische Militärbesatzung wehren, “Militante” oder “Terroristen” seien. Ihre Häuser können zu Hunderten zerstört werden, und Familien können von Flüchtlingen zu Obdachlosen (oder zu Toten) werden, ohne dass ihnen geholfen wird.

In den USA scheinen die Berichte über die Morde Israel die Schuld zuzuschieben, auch wenn sie es nicht direkt sagen – mit Ausnahme der New York Times (NYT), die wie üblich Israel um jeden Preis deckt. Vorhersehbar tanzt die NYT in ihrer Berichterstattung um das Thema der gerichtsmedizinischen Untersuchung von Abu Aklehs Tod herum und verkündet “Palästinensischer Journalist stirbt im Alter von 51 Jahren”, als ob er eines natürlichen Todes gestorben wäre. Der Anschein von Ausgewogenheit ist eine Übung in falscher Gleichwertigkeit.

NYT-Schlagzeile

CNN und andere Mainstream-Medien haben sich jedoch so weit entwickelt, dass gelegentlich eine palästinenserfreundliche Äußerung ganz oben in der Meldung erscheint. “Zweieinhalb Jahrzehnte lang hat sie das Leiden der Palästinenser unter der israelischen Besatzung für Dutzende von Millionen arabischer Zuschauer dokumentiert. Dies ist besonders ermutigend, wenn man bedenkt, dass CNN dafür bekannt ist, interne Memos zu verbreiten, die ausdrücklich die Verwendung des Begriffs “Besatzung” im Zusammenhang mit Israels Beziehung zu Palästina verbieten.

Selbst eine Google-Suche ordnet die Todesursache Israel zu.

google suche nach shireen abu akleh

Doch im Jahr 2003 scheute sich CNN, zu wiederholen, was im Fall von Mazen Dana, einem Reuters-Kameramann/Journalisten, der von den israelischen Behörden die seltene Erlaubnis erhalten hatte, das besetzte palästinensische Westjordanland für einen Auftrag im Irak zu verlassen, bereits feststand und schließlich tot war. Ein amerikanischer Maschinengewehrschütze hatte Danas Oberkörper ins Visier genommen (unterhalb der großen Buchstaben, die ihn als Mitarbeiter eines Fernsehkonzerns ausweisen). “Ein Reuters-Kameramann wurde am Sonntag bei Dreharbeiten in der Nähe des Abu-Ghraib-Gefängnisses angeschossen und getötet…”, hieß es schüchtern, wobei die frühere Reuters-Meldung zitiert wurde, anstatt zu berichten, wer was getan hat, was bereits bekannt war.

Was soll das Passiv? Und wer außer dem US-Militär war zu diesem Zeitpunkt mit geladenen Waffen in der Nähe des Gefängnisses von Abu Ghraib? Es war ein Panzerschütze, der behauptete, er habe Danas Kamera mit einem Panzerfaustwerfer verwechselt, kurz nachdem die Reporterin die Erlaubnis des US-Militärs erhalten hatte, Filmaufnahmen vom Gefängnis zu machen.

Ich erfuhr von Mazens Tod, als ich in einer Nachrichtenredaktion auf dem Capitol Hill arbeitete, um meinen Master-Abschluss in Journalismus zu machen. Da ich fast doppelt so alt war wie meine Kommilitonen, war ich spät dran, aber ich wollte meinen Abschluss machen, um College-Studenten zu lehren, den unapologetisch pro-israelischen Hang der US-Medien bei der Berichterstattung über Israel und Palästina zu erkennen. Ich hatte bereits ein Jahr lang aus Palästina und Israel berichtet, ich war neugierig auf die palästinensischen Wurzeln meines Vaters geworden, und ich hatte eine enge Beziehung zu Mazen Dana.

In Flipflops und einem dünnen Baumwollhemd war ich Mazen und seiner großen Kamera während eines Gefechts zwischen bewaffneten israelischen Soldaten und steinewerfenden Jungen in eine Straße von Bethlehem gefolgt, hatte schließlich meine Handycam ausgeschaltet und mich auf den Bürgersteig zurückgezogen, wo sich die Shabab gegen verschlossene Schaufenster drückten. Mazen ging weiter auf den bewaffneten Haufen zu, wobei er um die steinernen Trümmer herumschritt, um ein Foto zu machen (aber nicht um erschossen zu werden). Wie andere bemerkenswerte Persönlichkeiten hatte er jeden Tag, an dem er sich den israelischen Versuchen widersetzte, seine Stimme zum Schweigen zu bringen und sein Objektiv abzuschalten, buchstäblich seine Hand im Spiel.

Mazen Dana, 2003.

Aber es war nicht das israelische Feuer, das seinen Erzählfluss stoppte. Wir waren es. Es waren die USA. Unser Militär hat Mazen getötet.

Das in den USA ansässige Committee to Protect Journalists führt in seiner Datenbank der getöteten Reporter die Todesursache von Mazen als “Kreuzfeuer” auf.

Roxane Assaf-Lynn und Mazen Dana im Reuters-Büro in Hebron, Palästina, 1999.

Es überrascht nicht, dass die traditionsreiche Zeitung Haaretz als Sprachrohr Israels sowohl damals als auch heute selbstkritisch ist. “Von Israel aus dem Westjordanland verbannt”, so beginnt der Aufmacher, “hielten palästinensische Journalisten im Gazastreifen gestern ein symbolisches Begräbnis für Mazen Dana…. ab”.

Zum Thema Shireen Abu Akleh äußert sich der Haaretz-Kolumnist Gideon Levy über die tragische Anonymität des palästinensischen Blutvergießens, wenn es sich bei dem Opfer nicht um einen berühmten Journalisten handelt.

Auf einer Konferenz von Militärreportern und -redakteuren in Washington 2003 saß ich zufällig neben einer Reporterin aus Colorado, die am Tatort gewesen war. Sie erinnerte sich an Mazens besten Freund und unzertrennlichen journalistischen Kumpel Nael Shyioukhi, der schluchzend schrie: “Mazen, Mazen! Sie haben ihn erschossen! Oh, mein Gott!” Er hatte schon einmal gesehen, wie Mazen vom Militär erschossen wurde, aber nicht auf diese Weise. Der riesige Mazen mit seiner allgegenwärtigen Riesenkamera war dem israelischen Militär in der Stadt Hebron ein Dorn im Auge. Hebron beherbergt die Grabstätten von Abraham, Isaak und Jakob und ist daher stark von bewaffneten jüdischen religiösen Eiferern aus dem Ausland infiltriert, die die einheimische Bevölkerung in Erfüllung ihres biblischen Mandats zur Kolonisierung ständig angreifen. Ihre Übergriffe auf Video festzuhalten, war für Mazen und Nael ein blutiger Sport. Wie 600.000 andere, die sich gegen die illegale israelische Kontrolle auflehnten, waren sie während der ersten Intifada Gefangene aus Gewissensgründen und wurden erbarmungslos gefoltert.

Nael Shyioukhi im Reuters-Büro in Hebron, Palästina, 1999

Mehr als ein halbes Jahrhundert lang wurden Zeugen der israelischen “Tatsachen vor Ort” erfolgreich unter Druck gesetzt und gemieden. Doch in den letzten Jahrzehnten ist es für ein breites Spektrum von Aktivisten, religiösen Pilgern aus Gewissensgründen, Politikern, die ein Amt anstreben, und sogar Reportern aus dem Mainstream üblich geworden, sich zu den israelischen Missständen zu äußern. Das Gleiche kann man von der US-Kritik an unseren Leuten in Uniform nicht behaupten.

In einem privaten Gespräch mit Leutnant Rushing in Chicago, nachdem er das Militär verlassen hatte, um für Al Jazeera zu arbeiten, verriet er mir, dass der Teil des Interviews in Noujaims Dokumentarfilm, in dem er ethisch verändert erscheint, tatsächlich so geschnitten wurde, dass er den Eindruck erweckt, die Menschlichkeit der “anderen Seite” sei ihm erst später während der Dreharbeiten klar geworden. In Wirklichkeit war es Teil desselben 40-minütigen Interviews, in dem er im Namen seines Arbeitgebers rechtschaffene Überzeugungen zum Ausdruck brachte. Nichtsdestotrotz ist sein Punkt gut getroffen.

Der Dokumentarfilm führt uns zu dem US-Bombenangriff auf das Palestine Hotel in Bagdad, in dem Dutzende von Journalisten untergebracht waren. Es ist unbegreiflich, dass unser eigener militärischer Geheimdienst so etwas zulassen würde, nachdem er die Koordinaten erhalten hatte. Doch selbst unsere besten und klügsten Köpfe wenden sich vom Schein der Wahrheit ab.

Anne Garrels vom National Public Radio wurde eingeladen, die Eröffnungsrede an der Northwestern’s Medill School of Journalism zu halten, als ich mein Diplom erhielt. Ich saß hinter ihr und war stolz darauf, einen fortgeschrittenen Abschluss von einer Schule zu erhalten, die mit so geschätzten Vertretern der vierten Gewalt zusammenarbeitet.

Dann sagte sie es. Sie erkannte die Tragödie in Bagdad an, aber die Reporter, die im Palästina eincheckten, wussten schließlich, dass sie sich in einem Kriegsgebiet befanden. Mein Verstand erstarrte in Unglauben. Mein Magen wurde sauer. Sie ließ ihre eigenen Leute im Stich – und uns alle auf dieser warmen Bühne mit ihnen.

Interessanterweise war es im selben Jahr der Dekan von Medill, der Tom Brokaw für die große Abschlussfeier der Northwestern University im Footballstadion gewinnen konnte. In seiner Rede rief er zu einem Weltfrieden auf, der von der Beendigung des Konflikts in Palästina durch Israel abhängen würde – so viele Worte. Aus verschiedenen Schulen ertönte Jubel auf dem Spielfeld.

Es ist ein neuer Tag, an dem es in Mode kommt, Israels Fehlverhalten zu kritisieren. Aber als das US-Militär die Presse ins Visier genommen hat, hat niemand gezuckt. Übersetzt mit Deepl.com

Roxane Assaf-Lynn ist Social-Media-Koordinatorin für RootsAction.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...