Ist Amerikas Schicksal manifest?

Von Michael Brenner

29. Juli 2022

Eine der dramatischsten Episoden des GODFATHER ist der “Tag der langen Messer”. Michael führt einen Plan aus, um alle Feinde der Familie Corleone zu liquidieren. Jeder, von Barzini und Tattaglia bis zu Moe Green und Carlo, wird in einem orchestrierten Akt rücksichtsloser Gewalt eliminiert. Die Familie Corleone beherrschte die Welt des Verbrechens – unangefochten.

Es gibt eine grobe Parallele zwischen diesem Crescendo mörderischer Angriffe in alle Richtungen und den gegenwärtigen Konfrontationen der Vereinigten Staaten mit großen und kleinen Feinden auf der ganzen Welt. Washington provoziert gleichzeitig Mann-gegen-Mann-Duelle mit mehreren Rivalen. Da ist zum einen die Konfrontation mit Russland, deren Epizentrum die Ukraine ist, die sich aber auf ganz Europa erstreckt – mit weltweiten Auswirkungen. Gleichzeitig treibt sie die Spannungen zwischen den USA und China auf den Siedepunkt, indem sie eine Reihe von Provokationen in die Wege leitet, die ein Projekt zur Förderung der Unabhängigkeit Taiwans darstellen. Im Nahen Osten zieht sie den Verhandlungen mit dem Iran und einer möglichen Wiederbelebung des JCPOA den Boden unter den Füßen weg, während sie eine erklärtermaßen anti-iranische Allianz mit Israel, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten aufbaut. Auch Indien steht auf der schwarzen Liste Washingtons, weil es sich weigert, der Aufforderung nachzukommen, sich dem Sanktionskrieg gegen Russland anzuschließen (es geht sogar so weit, dass es den Hafenbehörden von Mumbai unter Androhung von Sanktionen direkt einen Verweis erteilt – unter Umgehung von Delhi). All diese feindseligen Handlungen werden von persönlichen Beleidigungen und beleidigenden Äußerungen begleitet.

Der Hauptunterschied zwischen dem totalen Krieg von Michael Corleone und dem Herumfuchteln der amerikanischen Hegemonisten besteht darin, dass ersterer von einem strategischen Plan mit klar definierten Zielen geleitet wurde. Washingtons Sturm von Schlägen und Drohungen zeigt weder das eine noch das andere. Er ähnelt eher dem Wutanfall eines Jugendlichen, der von unkontrollierbarer Wut erfüllt ist.

Es sind jedoch nicht nur starke Emotionen, die die Vereinigten Staaten antreiben. Die Hegemonisten, die heute die Außenpolitik Washingtons kontrollieren, sind in der Tat leidenschaftlich bemüht, die amerikanische Vormachtstellung in der Welt zu erhalten. Das bedeutet, alle Herausforderer zu unterdrücken und, wenn nötig, Zwangsmaßnahmen zu ergreifen, um sie zu isolieren und zu unterwerfen. Jede politische Initiative ist also weder impulsiv noch zufällig. Sie alle ergeben sich logisch aus diesem übergeordneten Ziel. Betrachten wir die Ukraine aus diesem Blickwinkel.

Oberflächlich betrachtet scheint es, als befände sich die Regierung Biden in einem Dilemma. Denn sie hat jede Verhandlung mit den Russen ausgeschlossen, die territoriale Zugeständnisse und eine formale Festlegung der Entmilitarisierung und Neutralität der Ukraine beinhalten könnte. Gleichzeitig beteuern die USA und ihre Verbündeten – zusammen mit der von ultranationalen Gruppierungen gestützten und von der NATO bedrängten Regierung Zelenski – unmissverständlich, dass der Kampf fortgesetzt werden muss, um das Land bis zu den Grenzen von 2014 von der russischen Besatzung zu befreien. Letzteres ist ein militärisches Ding der Unmöglichkeit, wie von fast allen Parteien unumwunden zugegeben wird. Was wollen die Verantwortlichen in Washington angesichts der Unvereinbarkeit dieser beiden Gegebenheiten tun, was hoffen sie zu erreichen?

Die Beweise häufen sich, dass die Unentschlossenheit selbst ihr Ziel ist. Die amerikanische Führung will, dass der Krieg weitergeht. Das bedeutet, dass sie den Ukrainern immer mehr tödliche Waffen liefern; es bedeutet, dass sie versuchen, immer restriktivere Sanktionen gegen Dritte durchzusetzen, die sich bisher geweigert haben, mitzuspielen (Indien, Indonesien, Brasilien, sogar Saudi-Arabien, das billiges russisches Öl mit einem Preisnachlass kauft und es dann auf dem Spotmarkt als saudisches Rohöl zu überhöhten Preisen weiterverkauft); es bedeutet, dass sie von ihren europäischen Verbündeten und den Asiaten, die zusammen den kollektiven Westen bilden, verlangen, dass sie bei der Unterbrechung der Handelsbeziehungen mit Russland noch weiter gehen und chinesische Unternehmen, die russischen Unternehmen nahe stehen, auf eine schwarze Liste setzen. Solange die USA genügend ukrainische Soldaten aufrecht und schussbereit halten können, glauben sie, dass Russlands Stärke wie in Afghanistan ausgemerzt werden kann. Unter diesem Gesichtspunkt könnten sie mit russischen Truppen am Dnjepr, im Donbass und in den angrenzenden Gebieten zufrieden sein, solange die Kämpfe weitergehen.

In den letzten Jahren hat dieses aufgeblasene Selbstbild mit einem schleichenden Gefühl abnehmender Fähigkeiten und zunehmender Verletzlichkeit koexistiert. Das erzeugt eine frei schwebende Strömung der Beunruhigung. Wie bei Menschen, die Ähnliches erleben, führt diese Stimmung nicht zur Reflexion und nüchternen Überprüfung der eigenen Person, des eigenen Status, der eigenen Ziele und Absichten. Ganz im Gegenteil. Sie führt eher dazu, dass Führungskräfte zwanghaft Dinge tun, die die Richtigkeit dieses idealisierten Staates bestätigen. Die Ziele werden ausgeweitet, anstatt sie einzuschränken, das Risikokalkül wird kühner, die Selbstbehauptung verliert ihre Zurückhaltung. Man sucht nach Bewährungsproben – ob durch Drachen oder Salamander. Das Ergebnis ist, dass die Ambitionen und Handlungen der Vereinigten Staaten in der Welt heutzutage durch eine Kombination von scheinbar gegensätzlichen Gefühlen bestimmt und angetrieben werden. Daher sind sie nicht in der Lage, fein zu differenzieren und nuanciert zu handeln.

In Bezug auf Verbündete/Partnerschaften gewinnt die unbekümmerte Annahme von Befehl und Gehorsam sogar an Stärke – wie jetzt in Bezug auf die Ukraine, Russland und China zu sehen ist. Ein Ausdruck der daraus resultierenden Sorge um die Demonstration von Stärke ist die selbstbewusste Betonung des Anscheins von Stärke. Auf Nummer sicher zu gehen, widerspricht dem Kernprinzip der kompensatorischen Männlichkeit: Niemals Schwäche zeigen – weder gegenüber Feinden noch gegenüber Freunden. In dieser Geisteshaltung spielt das Wohlergehen der Europäer, das durch den gegen Peking und Moskau geführten Wirtschaftskrieg ernsthaft gefährdet ist, in der politischen Gleichung Washingtons kaum eine Rolle. Dieser nahezu vollständige Mangel an Empathie ist ein Kennzeichen einer narzisstischen Persönlichkeit. In gewissem Sinne hat das kollektive Amerika – insbesondere seine Eliten – eine narzisstische Persönlichkeit entwickelt.

Sobald sie ein eigennütziges Unternehmen in Angriff nehmen (und für den Narzissten ist jedes Unternehmen eigennützig), werden sie sofort so zielstrebig, so zwanghaft, dass sie die Interessen anderer völlig außer Acht lassen. Vielleicht gibt es im Kreml oder sogar in Peking ein gewisses Gespür für diese unbehagliche Realität. In den westlichen Hauptstädten gibt es sie nicht. Denn den europäischen Staats- und Regierungschefs fehlt es völlig an Wahrnehmungsvermögen, an Selbstbewusstsein und an politischem und diplomatischem Geschick, um sich der ganzen Tragweite ihrer misslichen Lage bewusst zu werden. Wenn sie sich selbst nicht genug respektieren, um unabhängige Entscheidungen zu treffen, die das Wohlergehen ihrer Bürger betreffen, werden sie auch von den amerikanischen Führern nicht respektiert werden – und auch nicht von den russischen und chinesischen.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs gehören zu den letzten wahren Gläubigen an die Vision des “transzendenten Amerikas” – teils Geschichte, teils Mythos -, der die Amerikaner selbst treu ergeben sind. Das sind die Vereinigten Staaten, die gegen die Geschichte geboren wurden und sich von der Autokratie, der Hierarchie und den machtpolitischen Spielchen, die die Alte Welt kennzeichneten, getrennt haben. Sie entsprechen nicht mehr dem erhabenen Standard des aufgeklärten Fortschritts, der Gerechtigkeit, der Großzügigkeit, des wichtigsten Produzenten öffentlicher Güter in der Welt. Die Amerikaner sind sich weitgehend nicht bewusst, wie groß die Kluft zwischen diesem Ideal und der schmutzigen Realität ihrer Außenbeziehungen ist. Ihr Glaube ist aufrichtig und nicht heuchlerisch im Sinne einer bewussten Täuschung – größtenteils. Objektiv betrachtet spricht das Verhalten jedoch für sich selbst – ebenso wie die Wahrnehmungen der anderen.

Die politischen Eliten Washingtons selbst sind berechnend. Die Förderung des alten, idealisierten Bildes wird als Instrument der Einflussnahme eingesetzt. Man denke nur an das angebliche Engagement für die demokratische Sache und den Einsatz für die Menschenrechte. Letzteres wurde in der ausgeklügelten Kampagne gegen China wirksam eingesetzt, um die VR China als den schwarzen Hut im Kampf um die globale Vorherrschaft darzustellen. Washington stigmatisiert China unablässig als ein Land jenseits der internationalen Zivilgesellschaft, das von Natur aus unmoralisch ist. Demokratien gegen Autokratien; freie Gesellschaften gegen reglementierte Gesellschaften. Befürworter eines “regelbasierten internationalen Systems” gegen eigennützige Außenseiter und Geächtete. Ein titanischer Wettstreit, der das Weltsystem der Zukunft prägen wird. In dem Maße, in dem diese Formulierungen akzeptiert werden, stellen sie den Erfolg der “Soft Power” dar. Der Erfolg wird jedoch durch den Widerspruch zu den Realitäten begrenzt. Beispiel: Die selbsternannten regelbasierten Vereinigten Staaten haben seit dem Jahr 2000 mit Abstand mehr Verträge und Abkommen gebrochen, aufgekündigt und verletzt als jeder andere Staat.

Der Zwang, mit dem sich das Land auf diesen Weg begeben hat, birgt zudem die Gefahr, dass es nicht mehr in der Lage ist, aus Erfahrungen zu lernen. Wir sind jetzt in eine unerbittliche Kampagne verwickelt, um die chinesische Wirtschaft zu untergraben – in der Zuversicht, dass Amerika als Sieger hervorgehen wird. In dem Moment, in dem das Debakel des Wirtschaftskriegs gegen Russland jede Annahme, der Westen sei der Stärkere, entkräftet hat, eskaliert Washington seine Konfrontation mit China. Der Fehler wird noch dadurch verschlimmert, dass man sich auf wirtschaftliche Analysen verlässt, die entweder fachlich inkompetent oder unaufrichtig sind, weil sie den hohen Beamten sagen, was sie offensichtlich hören wollen. Zwang ist der Feind einer nüchternen, durchdachten Außenpolitik. Das Fehlen einer solchen Nüchternheit führt zu katastrophalen Fehlschlägen.

Wie verhält sich diese Gegenüberstellung zu Saudi-Arabien, den Golfstaaten, Ägypten, der Türkei, dem Tschad, Brasilien unter Bolsonaro, Honduras oder Guatemala? Wie verhält es sich mit der unprovozierten, unrechtmäßigen Invasion/Besetzung des Irak, mit Abu Ghraib/Guantanamo und anderen “schwarzen Schauplätzen”, mit der Entführung/Verhaftung ausländischer Staatsangehöriger im Ausland ohne jeden Anschein eines ordnungsgemäßen Verfahrens, mit der stillschweigenden Allianz mit al-Nusra bzw. al-Qaida in Syrien, mit der maßgeblichen Beteiligung an den Massentötungen von Jemeniten, mit dem Maidan-Putsch und den Putschversuchen in Venezuela, Bolivien und Nicaragua? Wie lässt sich der Ruf des bürgerlichen Anstands in den USA selbst mit der Behandlung von Einwanderern vereinbaren, bei der die Trennung von Familien und die missbräuchliche Inhaftierung von Kindern als Instrumente der Abschreckung eingesetzt werden, mit dem Rekord an Polizeikriminalität, mit einem ungerechten Justizsystem, mit einem riesigen, aufdringlichen Überwachungsnetz, das als öffentlich-private Partnerschaft betrieben wird und das Gesetz routinemäßig umgeht, mit der umfassenden, willkürlichen Zensur aller sozialen Medien durch kommerzielle Unternehmen, mit der Entführung/Fesselung/Folter von Ausländern im Ausland – und mit dem 6. Januar?

Die praktischen Auswirkungen dieser Unterschiede sind dreifach. Erstens vertiefen sie die Spaltung zwischen den Ländern des kollektiven Westens (einschließlich Japan, Südkorea, ANZUS), die einem selbstbewussten Amerika treu bleiben, auf der einen Seite und dem Rest der Nationen auf der anderen Seite – von denen sich kein einziges dem Aufruf Washingtons zu lähmenden Sanktionen gegen Russland angeschlossen hat. Das wird die stetige Schwächung des amerikanischen Einflusses vorantreiben und Amerika dazu zwingen, immer mehr auf Zwangsmittel zurückzugreifen, um seinen Willen durchzusetzen. Zweitens wird es wahrscheinlicher, dass es sich in einer Situation wiederfindet, die in etwa der in der Ukraine oder der um Taiwan ähnelt, in der Washingtons Anmaßung, ungestraft handeln und Ergebnisse diktieren zu können, es vor die unmögliche Wahl zwischen Demütigung und verlockenden Kriegen stellt, die es eigentlich nicht führen will. Drittens werden Amerikas Selbstzweifel und Ängste so stark werden, dass es eine Lösung suchen könnte, indem es das Schicksal mit hochriskanten Aktionen herausfordert.

Die Amerikaner scheinen also im Gleichschritt über ein Minenfeld zu marschieren, auf der Suche nach einem heiligen Bund, der ihnen die Herrschaft über den Planeten Erde verleiht, die sie als ihr Geburtsrecht betrachten. Fast niemand, der Einfluss hat, ist sich bewusst, dass das einzig Reale in dieser imaginären Welt die Minen sind. Die wenigen, die es wissen, lassen ihre Alarmrufe in einer Wildnis erschallen, die weit von dem Ort entfernt ist, an dem über das Schicksal des Landes entschieden wird. Übersetzt mit Deepl.com

Michael Brenner ist emeritierter Professor für internationale Angelegenheiten an der Universität von Pittsburgh und Fellow des Zentrums für transatlantische Beziehungen am SAIS/Johns Hopkins. Er war Direktor des Programms für internationale Beziehungen und globale Studien an der Universität von Texas.

Brenner ist Autor zahlreicher Bücher sowie von über 80 Artikeln und Veröffentlichungen. Seine jüngsten Werke sind: Demokratieförderung und Islam; Furcht und Schrecken im Nahen Osten; Auf dem Weg zu einem unabhängigeren Europa; Narzisstische Persönlichkeiten und unsere Zeit. Zu seinen Veröffentlichungen gehören Bücher bei Cambridge University Press (Nuclear Power and Non-Proliferation), dem Center for International Affairs der Harvard University (The Politics of International Monetary Reform) und der Brookings Institution (Reconcilable Differences, US-French Relations In The New Era).

