Is Amnesia a Symptom of Covid-19? – Gilad Atzmon thoughts and music Is amnesia a symptom of Covid-19? I ask because just three years ago the USA experienced one of its most severe influenza outbreaks in recent memory. I am talking about the 2017-18 influenza that according to CDC was associated with „45 million illnesses, 21 million medical visits, 810,000 hospita

Ist Amnesie ein Symptom von Covid-19?

Von Gilad Atzmon

20. April 2020

Bild amnezia.jpg

Ich frage, weil die USA erst vor drei Jahren einen der schwersten Grippeausbrüche der letzten Zeit erlebt haben. Ich spreche von der Influenza 2017-18, die nach Angaben der amerikanischen Centers of Disease Control and Prevention (CDC) mit „45 Millionen Erkrankungen, 21 Millionen Arztbesuchen, 810.000 Krankenhausaufenthalten“ in Verbindung gebracht wurde. Im September 2018 gab CNN bekannt, dass bis zu 80.000 Menschen aus Gründen, die mit dem Ausbruch zusammenhingen, tot waren.

Die Zahl der Grippefälle in diesem Jahr war allein in den USA etwa 18-mal höher als die aktuelle Zahl der Fälle des neuartigen Coronavirus weltweit (bisher 2,5 Millionen). Die Zahl der hospitalisierten amerikanischen Patienten war mehr als viermal so hoch wie die Zahl derer, die in den USA mit Coronavirus-Symptomen hospitalisiert wurden (bisher 200.000). Das Verhältnis Todesfälle/Krankenhausaufenthalte lag in diesem Jahr bei etwa 0,1, etwa das gleiche Verhältnis, das wir im vergangenen Monat in Norditalien gesehen haben. Und als ob das alles noch nicht genug wäre, war die Zahl der amerikanischen Todesfälle in den Jahren 2017-18 mehr als dreimal so hoch wie die Zahl der Todesfälle, die derzeit mit Covid-19 in Verbindung gebracht werden.

Falls das oben Gesagte Ihre verdächtigen grauen Zellen noch nicht provoziert hat, wird vielleicht ein Blick auf die Altersgruppen der Opfer der US-Grippe 2017-18 die Aufgabe erfüllen. Bei der Influenza 2017-18 waren die Todesraten in der Altersgruppe der über 65-Jährigen am höchsten. Die CDC berichtet, dass „Menschen im Alter von 65 Jahren und älter für etwa 58% der gemeldeten Influenza-assoziierten Krankenhausaufenthalte verantwortlich waren“. Aber die Geschichte wird noch interessanter. In der Grippesaison 2017-18 waren die 50 bis 64-Jährigen die am zweithäufigsten betroffene Gruppe. Dies ist eigentlich sehr ungewöhnlich für die Grippe, da normalerweise die zweithöchste Todesrate bei Kindern von der Geburt bis zum Alter von 4 Jahren auftritt. Contagion-Infectious Disease Today berichtete im Juni 2018, dass die „Wucht der Grippesaison 17-18 insgesamt, kombiniert mit überdurchschnittlichen Auswirkungen auf die jüngeren Babyboomer, 2017-2018 zu einer für die Rekordbücher gemacht hat“.

Im September 2018 berichtete CNN darüber: „Insgesamt erlebten die Vereinigten Staaten eine der schwersten Grippesaisonen der letzten Jahrzehnte“. In diesem Stadium wird es Sie hoffentlich nicht überraschen, dass die Lungenentzündung die wichtigste tödliche Komplikation im Zusammenhang mit dem Ausbruch von 2017 war.

Das Folgende mag wie eine Beschreibung der aktuellen Novel-Coronavirus-Pandemie klingen: „Die Saison begann mit einer Zunahme der Erkrankungen im November; im Januar und Februar trat eine hohe Aktivität auf, und dann dauerte die Krankheit bis Ende März an. Sie haben richtig vermutet, dies ist nicht die Beschreibung der aktuellen globalen Corona-Pandemie, sondern tatsächlich, wie CNN den Ausbruch der Grippe in Amerika im September 2018 beschrieben hat.

Muss man schon ein Genie sein, um herauszufinden, dass der amerikanische Grippeausbruch 2017-18 der aktuellen Novel-Coronavirus-Epidemie ziemlich „ähnlich“ war?

CDC pneu:week.jpg

Die erste Frage, die mir in den Sinn kommt, lautet: Warum hat sich Amerika inmitten seiner katastrophalen Grippe 2017-18 nicht selbst eingeschlossen, so wie es jetzt der Fall ist? Man kann sich fragen, warum die CDC nicht auf die „Schwere“ des Ausbruchs reagierte, der mindestens dreimal so tödlich war wie die gegenwärtige Gesundheitskrise des Novel-Coronavirus? Aber noch beunruhigender ist die Tatsache, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) trotz der Schwere des Grippeausbruchs von 2017 und seiner tödlichen Auswirkungen, der enormen Zahl der Krankenhausaufenthalte und der Infektionsrate nicht die Notwendigkeit sah, die Welt zu alarmieren oder den Planeten für Geschäfte zu schließen, wie sie es in diesem Jahr getan hat. Merkwürdigerweise hat sich die WHO nicht einmal die Mühe gemacht, den amerikanischen Ausbruch als Epidemie oder Pandemie zu bezeichnen. Es war nur eine gewöhnliche „Grippe“.

Da frage ich mich, ob es möglich ist, dass das, was wir heute als ’neuartiges‘ Coronavirus betrachten, nicht doch ein neuartiges Ereignis ist? Wenn dies der Fall ist, wie ist es dann möglich, dass Amerika nicht auf ein tödliches Virus reagiert hat, das fast 11% seiner Bevölkerung befallen und 80.000 Tote hinterlassen hat? Wurde es zum Schweigen gebracht oder ist es eine Geschichte totaler Dysfunktionalität auf allen möglichen Ebenen?

Schauen Sie sich die Influenza-Grafik USA 2017-18 (hellblau) an und versuchen Sie herauszufinden, ob sie Sie an eine andere Grafik erinnert, die Sie in letzter Zeit häufig in den Nachrichten sehen.

Schauen Sie sich die Influenza-Grafik USA 2017-18 (hellblau) an und versuchen Sie herauszufinden, ob sie Sie an eine andere Grafik erinnert, über die Sie in letzter Zeit viel in den Nachrichten gesehen haben.

Diejenigen, die etwas über Pandemien wissen, und ich bin inzwischen nicht davon überzeugt, dass Anthony Fauci oder die WHO in diese Kategorie fallen, sagen uns, dass die globalen Pandemien in den letzten Jahrzehnten in drei Wellen aufgetreten sind. Die erste Welle ist oft schwerwiegend, die zweite Welle ist katastrophal und die dritte Welle ist relativ leicht. Ich frage mich, ob es möglich ist, dass es sich bei diesem Stadium der Koronakrise tatsächlich eher um die zweite Welle als um ein „neues Ereignis“ handelt? Wenn dies der Fall ist, dann wurde die erste Welle von denjenigen vor uns verborgen, die behaupten, unsere Wächter zu sein, die unseren Planeten vor Virenangriffen verteidigen.

Schauen Sie sich das Diagramm der Lungenentzündungs- und Grippe-Mortalitätsrate der USA für 2017-18 an und versuchen Sie herauszufinden, ob es Sie an ein weiteres beängstigendes Diagramm erinnert, das Sie im Moment viel in den Nachrichten sehen.

Schauen Sie sich die Lungenentzündungs- und Influenzamortalitätskurve der USA für 2017-18 an und versuchen Sie herauszufinden, ob sie Sie an eine weitere beängstigende Grafik erinnert, über die derzeit viel in den Nachrichten berichtet wird.

Wenn dieses Szenario richtig ist, kann Präsident Trump seine Energie sparen. Der Versuch, seine Verantwortung abzuschütteln, indem er China die Schuld zuschiebt, in der Hoffnung, dass die Chinesen sich entscheiden könnten, die Mauer statt der Mexikaner zu bauen, wird nicht funktionieren. Die amerikanische Regierung könnte ihre Energie darauf verwenden, einige der allgemein verfügbaren Informationen über den amerikanischen Grippeausbruch 2017-18 zu beseitigen.

Das aktuelle Corona-Virus ist sicherlich eine globale finanzielle Katastrophe, aber die Schwarze Pest ist es nicht. Es hat jedoch sehr wirksam dazu beigetragen, uns alle auf die Gefahr in der modernen Virologie und die möglichen Auswirkungen von Biowaffen und Virustechnik aufmerksam zu machen. Wenn die gegenwärtige Krise von Bedeutung ist, dann deshalb, weil die Reaktion der Regierung in einer sofortigen strafrechtlichen Untersuchung bestehen sollte. Es müssen Fragen an die WHO gestellt werden. Wo waren Sie im Jahr 2018? Warum haben Sie die Welt nicht gewarnt? Was hat Sie daran gehindert, den amerikanischen Grippeausbruch als Pandemie oder Epidemie zu bezeichnen? Waren es die 400 Millionen Dollar, die die WHO jährlich von der US-Regierung erhält, oder vielleicht hat es etwas mit der engen Beziehung der WHO zur amerikanischen Pharmaindustrie zu tun.

Ich begann mit der Frage, ob Amnesie ein Covid-19-Symptom ist. Die Antwort ist ein kategorisches Nein. In den Jahren 2017-18 war Amerika einer alarmierenden Gesundheitssituation ausgesetzt, die weitaus gefährlicher war als das gegenwärtige Coronavirus. Aber nicht viele in Amerika wussten davon. Es war keine Nachricht. Es ist nicht so, dass wir es vergessen hätten, wir wussten es nie. Wir haben es durchlebt, obwohl es weitaus schlimmer war als die gegenwärtige Krise. Und die nächste notwendige Frage ist, wer beschlossen hat, aus der gegenwärtigen Krise eine phantasmatische apokalyptische Erzählung zu machen, und warum? Bald werden wir die Antwort wissen, denn sie ist eindeutig nach hinten losgegangen.

Übersetzt mit DeepL.com

Die in diesem Artikel zum Ausdruck gebrachten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Sicht vom Hochblauen wider

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...