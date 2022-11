https://www.paulcraigroberts.org/2022/11/08/is-the-federal-reserve-merely-incompetent-or-is-there-a-dark-agenda/



Ist die Federal Reserve einfach nur inkompetent oder gibt es eine dunkle Agenda?

Von Paul Craig Roberts

8. November 2022

Ich habe noch nie erlebt, dass die Federal Reserve eine gute Entscheidung getroffen hätte. In der Tat sind katastrophale Entscheidungen das Markenzeichen der Fed. Es gibt viele solcher Katastrophen. Darunter die Große Depression, die jahrzehntelange Folge des Versagens des Federal Reserve Board, die Schrumpfung der US-Geldmenge zu verhindern. Siehe: https://www.hoover.org/research/feds-depression-and-birth-new-deal

In jüngerer Zeit wurde Brooksley Born, der Leiter der Commodities Futures Trading Commission (CFTC), an der Regulierung der außerbörslichen Derivate und Credit Default Swaps gehindert, was zu einer Finanzpanik und einem wirtschaftlichen Zusammenbruch führte. Der Vorsitzende der Fed, Alan Greenspan, Finanzminister Robert Rubin, der stellvertretende Finanzminister Larry Summers und der Vorsitzende der SEC, Arthur Levitt, haben sich verschworen, um den Kongress zu veranlassen, Brooksley Born an der Ausübung ihrer Tätigkeit zu hindern. Die vier dummen Beamten erklärten dem Kongress, dass “die Märkte sich selbst regulieren”. Als Greenspann später vom Kongress befragt wurde, gab er zu, dass seine Ideologie “einen Makel” hatte. http://www.shoppbs.pbs.org/wgbh/pages/frontline/warning/interviews/born.html

Die Fed hat eine wirksame Finanzregulierung aufgegeben und dazu beigetragen, das Glass-Steagall-Gesetz von 1933 zu beseitigen, das die Trennung von Geschäfts- und Investmentbanking aufrechterhalten hatte. Es ist eine Ironie des Schicksals, dass es die ehemals fortschrittliche Demokratische Partei in den Fängen der Clintons war, die 1999 das fortschrittliche Glass-Stegall-Gesetz aufhob und damit die Reihe von Finanzproblemen in Gang setzte, die die Fed dazu veranlassten, 12 Jahre lang Geld in die Kassen zu pumpen, um das Finanzsystem zu stabilisieren. Das Buch “Reckless Endangerment” von Gretchen Morgenson und Joshua Rosner aus dem Jahr 2011 dokumentiert das Versagen der Finanzregulierung. Die Bücher von Michael Lewis, wie Flash Boys (2014), zeigen unter anderem, dass der Finanzsektor keinem öffentlichen Zweck mehr dient. All die Jahre, in denen die US-Notenbank Geld druckte, um das Finanzsystem intakt zu halten, verdiente die Wall Street ihr Geld mit Aktienkäufen in großem Stil.

Im Jahr 1890 wurden Monopole als Handelsbeschränkungen betrachtet, und mit der Verabschiedung des Sherman Anti-Trust Act und der Verabschiedung von zwei weiteren Anti-Trust Acts wurde versucht, sie zu verhindern. Die Durchsetzung war lückenhaft, und das Gesetz wurde nicht immer korrekt angewandt, aber Monopole wurden als unerwünscht angesehen. Heute ist das nicht mehr der Fall. Die Globalisierung führte zu der Auffassung, dass nur große Unternehmen und Banken auf globaler Ebene konkurrieren können. Infolgedessen wurde das Sherman-Kartellgesetz zu einem toten Buchstaben des Gesetzes. Die Monopolisierung des Finanzwesens durch die USA wurde zu einer wichtigen Grundlage der US-Welthegemonie.

Mit dieser kurzen Darstellung sind wir in der Gegenwart angekommen. Die derzeitige US-Notenbank verwechselt eine Verknappung von Waren und Dienstleistungen aufgrund der von Washington verursachten Angebotsbeschränkungen mit einem Nachfrageüberhang und erhöht die Zinssätze, um die Gesamtnachfrage zu senken. Diese Politik ist unsinnig. Die Covid-Sperren des inkompetenten Biden-Regimes und die Russland-Sanktionen haben zu erheblichen Angebotseinschränkungen geführt. Unternehmen wurden geschlossen und viele konnten nicht wieder öffnen. Die Versorgungsketten wurden unterbrochen. Die Sanktionen gegen Russland verringerten das Energieangebot und trieben so den Energiepreis und die Preise für alles, was von Energie abhängt, in die Höhe – im Grunde für alles.

Die Politik der Fed, die Zinssätze zu erhöhen, treibt einfach die Kosten in die Höhe. Alles, was von Krediten abhängig ist, wird teurer, auch Hypotheken. Die Sanktionen des Biden-Regimes gegen Russland sind aufgrund ihrer Auswirkungen auf die Energiekosten die Ursache für den größten Teil der höheren Preise.

Die Politik der Fed ist weit davon entfernt, die Inflation zu senken, und kommt privaten Kapitalgesellschaften zugute, indem sie potenzielle Hausbesitzer aus dem Wohnungsmarkt verdrängt, indem sie die Zinskosten für Hypotheken erhöht und so privaten Kapitalgesellschaften hilft, Wohnungen gegen Bargeld zu kaufen und in Mieteinheiten umzuwandeln. Die Mieteinnahmen werden durch Abschreibungen geschützt, und wenn die Immobilien abgeschrieben sind, werden sie verkauft, das Geld wird in neue Käufe reinvestiert, und der Prozess beginnt von neuem. Wohneigentum von Privatpersonen kann nicht abgeschrieben werden, und das Wohneigentum von Privatpersonen ist zurückgegangen. Steckt die Fed mit den privaten Kapitalgesellschaften unter einer Decke oder ist sie einfach nur inkompetent?

Die von Washington verhängten Russland-Sanktionen dienen dazu, europäische Unternehmen zu zerstören und damit den europäischen Wettbewerb mit US-Firmen auszuschalten. Betrachten wir nur zwei Aspekte der Sanktionen: Europäische Unternehmen wurden gezwungen, profitable Geschäftsbeziehungen mit Russland abzubrechen, und diejenigen, die in Russland tätig sind, mussten diese aufgeben. Europa, insbesondere Deutschland, wird von der Energieversorgung abgeschnitten, was nicht nur den Lebensstandard, sondern auch die Existenz der heimischen Industrie gefährdet. Es gibt Berichte, wonach die USA mit der Verlockung reichlich vorhandener und relativ billiger Energie deutsche Autohersteller und andere Industrien zur Verlagerung in die Vereinigten Staaten bewegen wollen. Mit anderen Worten: Die USA versuchen, sich von dem Desaster der Verlagerung ihrer eigenen Industrie nach Asien zu erholen, indem sie “russische Sanktionen” nutzen, um die europäische Industrie in die USA zu verlagern.

Washingtons EU-Marionetten haben schon lange aufgehört zu denken und befolgen nur noch Befehle.

Die deutschen Autokonzerne wollen überleben, und wenn das Überleben das Verlassen Deutschlands erfordert, werden sie es tun.

Die Deindustrialisierung Deutschlands und Europas würde den Druck der NATO auf Russland erheblich verringern. Ein industrieloses Europa hätte kein Geld, um Waffen von amerikanischen Waffenkonzernen zu kaufen und keine Mittel, um Soldaten auszurüsten. Der Kreml könnte sich natürlich wieder selbst ins Unglück stürzen, indem er Europa im Energiebereich zu Hilfe kommt. Die Russen werden sich am Ende selbst in den Ruin treiben.

Wenn der Kreml sich nicht einmischt, wird es Washington gelingen, Europa von der Energieversorgung abzuschneiden und die europäische Industrie in die USA zu verlagern.

Der große Fehler der westlichen Völker ist, dass sie die Politik ihrer Regierungen immer für bare Münze nehmen. Es kommt ihnen nicht in den Sinn, dass die Regierung eine dunkle Agenda mit einer moralischen Kampagne gegen Russland verschleiert, die dem Westen Opfer abverlangt.

Konservative neigen dazu, echte Erklärungen als unpatriotisch zu bezeichnen, und aufgeweckte Liberale bezeichnen die Wahrheit als Fehlinformation. Da es keine Medien gibt, die als Wachhund dienen, gibt es kein Hindernis für dunkle Pläne.

Washingtons “Russlandsanktionen” sind dabei, Europa zu zerstören. Siehe:

Viertel der Europäer am Rande des Ruins, neue Umfrageergebnisse Übersetzt mit Deepl.com

Quarter of Europeans on the Brink of Ruin, New Survey Finds For France, where punitive taxes on diesel fuel sparked the ongoing ‘Yellow Vests’ protests from November 2018, the figure was 63 percent. In Italy 57 percent had seen their relative wealth fall, compared to 54 percent of Germans, 48 percent of Britons and 38 percent of Poles.

