Wird 2023 schlimmer sein als 2022?

Ist Joe Biden bereit, die Welt zu zerstören, um “Russland zu schwächen”?

von Philip Giraldi –

10. Januar 2023

Auch wenn man sich daran gewöhnt hat, dass sich die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika in epischem Ausmaß irrational verhält, ohne sich darum zu kümmern, was mit dem Durchschnittsbürger geschieht, der nicht zu einer der Freakshow-Wählerschaften der Demokratischen Partei gehört, kann man immer noch überrascht oder sogar schockiert sein. Kurz vor Jahresende 2022 erschien in den Mainstream-Medien ein Artikel, der weite Verbreitung fand. Die Überschrift, unter der er in der Originalversion von Business Insider erschien, lautete: “Ein nuklearer Angriff würde höchstwahrscheinlich eine dieser 6 US-Städte treffen – aber ein Experte sagt, dass keine von ihnen darauf vorbereitet ist.” Die Städte waren New York, Washington DC, Los Angeles, Chicago, Houston und San Francisco.

Der Artikel versucht, Informationen und Tipps zu geben, die es ermöglichen würden, einen Atomangriff zu überleben, und wiederholt Kommentare von mehreren “Experten” für Notfallmanagement und “öffentliche Gesundheit”, die darauf hinweisen, dass ein Atomkrieg zwar katastrophal wäre, aber nicht unbedingt das Ende der Welt bedeuten würde. Man sollte vorbereitet sein. Er stellt fest, dass “diese Städte Schwierigkeiten hätten, die Verwundeten zu versorgen. Die Städte haben auch keine ausgewiesenen Atombunker mehr, um die Menschen vor der Strahlung zu schützen”. Der Bericht ist voller kluger Ratschläge und unkonventioneller Beobachtungen, wie z. B. “Können Sie sich vorstellen, dass ein Beamter Gebäude für Atombunker intakt hält, wenn der Immobilienmarkt so angespannt ist?” Noch besser sind die Ratschläge aus dem “Leitfaden für die Planung von Nukleardetonationen” der Federal Emergency Management Agency (FEMA), die sich an alle Bürger in einer atomar verseuchten Stadt richten: “Gehen Sie hinein, bleiben Sie drinnen und bleiben Sie dran.” Dr. Ron Paul fragt: “Sind die wahnsinnig? Sie tun so, als ob ein nuklearer Angriff auf die Vereinigten Staaten nur eine weitere Unannehmlichkeit ist, für die man planen muss, wie ein Eissturm oder ein Hurrikan.”

In dem Artikel wird argumentiert, dass die sechs Städte vorrangige Ziele wären, da sie Zentren für lebenswichtige Infrastruktur sind. Die Bombenexplosionen würden Hunderttausende oder sogar Millionen von Amerikanern töten und viele weitere Todesfälle durch Strahlenvergiftung nach sich ziehen, aber der Artikel unternimmt keinen Versuch zu erklären, warum Russland mit einer relativ vernünftigen Führung einen Atomkrieg anzetteln will, der möglicherweise den Planeten zerstören würde. Auch die von den “Experten” angegebene Zielliste der Städte ist etwas seltsam. Sicherlich würde Russland in erster Linie militärische und staatliche Ziele angreifen, um mögliche Vergeltungsmaßnahmen zu begrenzen und gleichzeitig die Fähigkeit des Weißen Hauses und des Pentagons, die Situation zu kontrollieren, zu lähmen. Zu diesen Zielen würden sowohl San Diego und Norfolk gehören, wo die Atlantik- und Pazifikflotte der USA stationiert sind, als auch die verschiedenen Stützpunkte des Strategischen Luftkommandos und das unterirdische Evakuierungsgelände der Bundesregierung in Mount Weather Virginia.

Bei der Lektüre des Artikels fühlt man sich an die frühen Jahre des Kalten Krieges erinnert, als man der Öffentlichkeit weismachen wollte, dass ein Atomkrieg irgendwie zu bewältigen sei. Es war eine Zeit, in der wir Grundschulkinder gelehrt wurden, uns unter unseren Tischen zu verstecken, wenn der Luftalarm losging. Herman Kahn war damals der berühmteste Vertreter der Ansicht, dass die Vereinigten Staaten das “Undenkbare”, d.h. einen Atomkrieg, überleben könnten. Der amerikanische Physiker Kahn war Gründungsmitglied des neokonservativen Hudson Institute, das es leider immer noch gibt. Kahn, der während des Zweiten Weltkriegs in der US-Armee als Telefonist ohne Kampfeinsatz diente, begann seine Karriere als Militärstratege bei der RAND Corporation. Kahn befürwortete eine Politik der Abschreckung und vertrat die Ansicht, dass Moskau keine Feindseligkeiten beginnen würde, wenn die Sowjetunion glaubte, dass die Vereinigten Staaten über eine verheerende Zweitschlagskapazität verfügten, was er in seinem Papier mit dem Titel “The Nature and Feasibility of War and Deterrence” erläuterte. Die Russen mussten glauben, dass selbst ein perfekt koordinierter massiver Angriff ein Maß an Vergeltung garantieren würde, das auch für sie verheerend wäre. Auch in seinem 1960 erschienenen Buch “On Thermonuclear War” (Über den thermonuklearen Krieg), das oft als Inspiration für die Titelfigur von Stanley Kubricks Filmklassiker “Dr. Seltsam” angeführt wird, vertrat Kahn seine Vorstellung von einem “gewinnbaren” nuklearen Schlagabtausch.

Das Erscheinen des Business Insider-Artikels, in dem es um eine kühle Diskussion über die Überlebensfähigkeit nach einem Atomkrieg geht, deutet darauf hin, dass die Verrückten hier in den USA wieder aus der Psychiatrie ausbrechen und Spitzenpositionen in der Regierung und den Medien einnehmen. Während man weiterhin hofft, dass im Weißen Haus jemand aufwacht und erkennt, dass das tiefe dunkle Loch, in dem wir, das amerikanische Volk, uns befinden, einen Kurswechsel und einen echten Neustart erfordert, ist in der Dunkelheit nur wenig Tageslicht zu sehen.

Meine besondere Sorge gilt den verwickelten Beziehungen, die unser Land permanent im Krieg gehalten haben, obwohl seit dem Ende des Kalten Krieges 1991 kein potenzieller Gegner die Vereinigten Staaten tatsächlich bedroht hat. Jetzt scheint es der Bundesregierung darum zu gehen, gefährliche Beziehungen zu pflegen, um die Verteidigungsausgaben zu rechtfertigen und die Nation an den Rand einer möglichen Katastrophe zu bringen. Die derzeitige Mission der USA, “Russland” und eventuell auch China zu schwächen, um ihre eigene “regelbasierte internationale Ordnung” aufrechtzuerhalten, beinhaltet solch heuchlerische und völkerrechtlich völlig illegale Anomalien wie die fortgesetzte militärische Besetzung eines Teils von Syrien, um den Führern dieses Landes den Zugang zu ihren Ölfeldern und besten landwirtschaftlichen Flächen zu verwehren. Eine kürzlich durchgeführte Untersuchung der UNO-Agentur für humanitäre Hilfe hat ergeben, dass das syrische Volk unter diesen und den von den USA verhängten Sanktionen, die die Biden-Administration gegen jede Vernunft und Menschlichkeit aufrechterhält, leidet und sogar hungert.

Die derzeit verzwickeltste aller Beziehungen, noch mehr als zu Israel, ist jedoch das Engagement der USA in dem Stellvertreterkrieg, der im Namen der Ukraine gegen Russland geführt wird und der genau das ist, was zu einem Atomkrieg zu werden droht, wenn jemand zur falschen Zeit blinzelt. Das korrupte Regime von Präsident Wolodymyr Selenskij hat Milliarden von Dollar an direkter Hilfe sowie weitere Milliarden in Form von Waffen erhalten, die aus den Arsenalen in Europa und den USA abgezogen wurden, während Selenskij weiterhin fleißig daran arbeitet, die Situation zu melken und Washington in einen tieferen Krieg zu ziehen, in dem Moskau direkt konfrontiert wird.

Einige meinen, der Krieg habe bereits begonnen, da die USA und ihre Verbündeten eindeutig darauf bedacht sind, die russische Wirtschaft lahmzulegen und gleichzeitig Präsident Wladimir Putin loszuwerden. Die 101st Airborne ist jetzt in Rumänien in der Nähe der Ukraine stationiert, um den Kreml zu “warnen”, während das Pentagon vor kurzem zugegeben hat, dass sich entgegen den Dementis der Sprecher des Weißen Hauses bereits einige amerikanische Militärangehörige in der Ukraine befinden. Auch die Briten haben enthüllt, dass einige ihrer Elitesoldaten der Spezialeinheiten vor Ort sind. Und es gibt Berichte, dass bald noch mehr amerikanische Soldaten unterwegs sein werden, angeblich um “die Waffen zu verfolgen”, die Selenskyj zur Verfügung gestellt werden, darunter auch Patriot-Raketenbatterien aus amerikanischer Produktion, von denen einige sogar in dem NATO-Mitglied Polen stationiert werden könnten, um die Westukraine aus der Luft zu decken, was definitiv eine Kriegshandlung wäre.

Die Soldaten-“Aufspürer”-Mission könnte eine Reaktion auf Berichte sein, wonach von der NATO gelieferte Waffen von den Ukrainern in korrupter Weise verkauft oder an Drittländer weitergegeben wurden. Die verschiedenen US-Initiativen zusammengenommen könnten zu einer raschen Eskalation des Konflikts führen, mit toten Amerikanern, die in Leichensäcken nach Hause kommen, und einer unvermeidlichen direkten Beteiligung der USA an Kampfhandlungen, die überall hinführen könnten, aber zum jetzigen Zeitpunkt sind es die Russen, die sich zurückhaltend verhalten, indem sie die bereits in der Ukraine tätigen NATO- und US “Berater” nicht ins Visier nehmen.

Außerdem wächst der Verdacht, dass die Vereinigten Staaten die jüngsten ukrainischen Angriffe mit Marschflugkörpern auf militärische Ziele tief im Inneren Russlands im Voraus “grünes Licht” gegeben haben. Seit den Angriffen hat das Weiße Haus erklärt, die Ukraine habe die “Erlaubnis”, Russland anzugreifen, und dem unausgewogenen Selenskyj im Grunde das Recht eingeräumt, alle Entscheidungen zu treffen und den Krieg zu führen, den die USA zum großen Teil finanzieren, was ein Rezept für eine Katastrophe ist. Es ist bereits bekannt, dass die Ukraine sowohl von den USA als auch von anderen NATO-Staaten mit erstklassigen Geheimdienstinformationen versorgt wird. Die Präzisionsangriffe auf Russland deuten darauf hin, dass die ukrainische Armee die Koordinaten möglicher aktiver Ziele erhalten hat, etwas, das die USA bereitstellen könnten, das aber die Fähigkeiten der Ukraine, die über keine Satellitenüberwachung verfügt, übersteigt. Wenn es stimmt, dass das Weiße Haus an der Eskalation des Konflikts beteiligt war, wäre dies ein sehr gefährlicher Schritt, der Moskau zu Vergeltungsmaßnahmen einladen würde.

Allerdings sehen einige Idioten in Washington, vor allem die Neokonservativen, den Krieg gegen Russland weiterhin als eine Art Kreuzzug für die Freiheit der Welt. Rick Newman, Yahoos Top-Finanzkolumnist, beobachtet, wie “Haushaltsfresser im Kongress besorgt darüber sind, Präsident Bidens Antrag auf zusätzliche 38 Milliarden Dollar an Hilfe für die Ukraine zu bewilligen, um die eindringenden Russen zu besiegen.” Er folgert: “Sie haben Recht. Achtunddreißig Milliarden sind nicht genug. Machen Sie 50 Milliarden Dollar daraus. Oder sogar 100 Milliarden Dollar. Je mehr, desto besser, bis der Job erledigt ist.”

Offensichtlich hat der kriegslüsterne Rick nicht ganz verstanden, dass Russland deutlich gemacht hat, dass es nuklear vorgehen wird, wenn es durch höhere Gewalt besiegt werden soll. Und auch der Kongress und das Weiße Haus scheinen es nicht zu begreifen, denn sowohl die republikanische als auch die demokratische Partei sind sich der realen Gefahr, der sich das amerikanische Volk gegenübersieht, nicht bewusst. Nuklearer Krieg? Aber sicher! Verstecken Sie sich einfach in Ihrem Keller, wenn Sie einen haben, und schalten Sie ein. Übersetzt mit Deepl.com

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist geschäftsführender Direktor des Council for the National Interest, einer 501(c)3 steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung (Federal ID Number #52-1739023), die sich für eine stärker interessenbasierte US-Außenpolitik im Nahen Osten einsetzt. Die Website lautet councilforthenationalinterest.org, die Adresse lautet P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 und die E-Mail-Adresse lautet inform@cnionline.org.

