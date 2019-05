Jeff Halper vom ICAHD zu Israels zunehmenden Häuserabrissen

Comments by Jeff Halper on Israel’s Increasing House Demolitions – ICAHD I am the head of the Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD), and after more than 20 years fighting Israel’s policy of demolishing Palestinian homes, I am witnessing one of the largest campaigns of demolitions since we started our work. In East Jerusalem, the Jordan Valley, throughout the West Bank (where not only homes are…

Kommentar von Jeff Halper zu Israels zunehmendem Häuserabrissen

Veröffentlicht am 29. April 2019 von ICAHD

Ich bin der Vorsitzende des israelischen Komitees gegen Hausabrisse (ICAHD), und nach mehr als 20 Jahren Kampf gegen Israels Politik der Zerstörung palästinensischer Häuser erlebe ich eine der größten Abrisskampagnen seit Beginn unserer Arbeit. In Ost-Jerusalem, dem Jordantal, im gesamten Westjordanland (wo nicht nur Häuser abgerissen werden: Die gesamte Farm meiner Freundin Ata Jabar wurde kürzlich von den israelischen Behörden zerstört) – und nicht nur im besetzten Gebiet: Innerhalb der Grünen Linie zerstört Israel systematisch ganze Beduinen-gemeinschaften, um das Land für jüdische Siedlungen zu räumen, und in Galiläa und dem Dreieck im Norden werden Häuser palästinensischer Bürger Israels angegriffen.

Das Ausmaß des Abrisses macht Protest und Widerstand unmöglich. ICAHD hat den Widerstand angeführt. Wir haben vor Bulldozern gestanden, die kamen, um palästinensische Häuser abzureissen, und mit den Familien, ihren Nachbarn und Hunderten von israelischen und internationalen Aktivisten haben wir fast 200 Häuser wieder aufgebaut, die von Israel zerstört wurden. Wir haben Berichte über Abbrüche veröffentlicht, an UN-Treffen zu diesem Thema teilgenommen, Filme gedreht und mit Familien durch die ganze Welt gereist, damit sie ihre Geschichten erzählen können. Aber unsere gesamte Arbeit wird durch das Wiederaufleben der heute stattfindenden Abrisse in den Schatten gestellt, und ich muss zugeben, dass ich ein Gefühl der Hilflosigkeit empfinde. Nach unseren Berechnungen und denen der UNO hat Israel seit 1967 rund 55.000 palästinensische Häuser im besetzten Gebiet abgerissen. Hinzu kommen die 60.000 Häuser, die 1948 in der Nakba und in ihrem Gefolge zerstört wurden, sowie Tausende weitere innerhalb Israels bis heute, und das Bild, das entsteht, ist die ethnische Säuberung.

Ich weiß nicht mehr, wie ich reagieren soll. Weil die Abrisse so lange andauern und so viele sind, ist das kein Thema mehr. Wir können Aktivisten nicht dazu bringen, sich zu wehren (wer kann mit dem Tempo und dem Ausmaß Schritt halten?), und nach all den Jahren können wir auch nicht die Medien dazu bringen, über Abrisse zu berichten – es sind bereits keine „Nachrichten“. Abrisse sind kein Thema, das von palästinensischen Selbsthilfegruppen im Ausland (US-Kampagne, PSC und die anderen) hervorgehoben wird, noch wird es in den radikalen Medien, Democracy Now, den Real News und anderen Medien ausführlich behandelt.

Auch ICAHD konnte nicht mithalten. Unsere Aktivisten haben sich von anderen, unmittelbaren Dingen entfernt, die auftauchen: Khan al-Ahmar, Gaza, andere wichtige, aber reaktive Ereignisse. Wir haben keine Mittel mehr, da die Geber nicht in politische Organisationen investieren, wenn politisch nichts passiert (ein weiterer Erfolg Israels bei der Einstellung aller sinnvollen politischen Unterstützung für die palästinensische Sache). Und unsere Botschaft wird immer dünner: Tatsächlich, wie oft kann man zu einem Publikum zurückkehren oder einen Artikel über dasselbe schreiben?

Unsere Antwort, wie ich viele Male geschrieben habe, ist, sich vom Aktivismus vor Ort zurückzuziehen. Die ICAHD baut immer noch wieder auf, wir besuchen immer noch Familien, wir widersetzen uns immer noch, wann immer wir können, und wir sprechen immer noch, aber wir sind zu dem Schluss gekommen, dass Protest sinnlos ist, wenn er nicht an ein politisches Programm gebunden ist. Wir wollen diese Familien und die Tausenden mehr, die von Israel abgerissen werden, nicht im Stich lassen, aber wir haben eine grundlegende Tatsache verstanden: Wenn wir uns nicht mit anderen zusammenschließen, um ein politisches Programm zur Beendigung der israelischen Herrschaft und Unterdrückung zu formulieren und effektiv zu kämpfen (und ich meine nicht einen vagen „Rechte-basierten Ansatz“, sondern ein echtes politisches Programm – die Errichtung eines einzigen demokratischen Staates zwischen Fluss und Meer), dann ist unser Aktivismus, unsere Empörung und unser Protest bedeutungslos. Nicht ein politisches Programm zu verfolgen – DAS bedeutet wirklich, diese Familien ihrem Schicksal zu überlassen.

In der Zwischenzeit setzen wir bei ICAHD unser Bestes daran, die Aufmerksamkeit auf diese tragische, grausame, grausame israelische Politik (die von den Gerichten unterstützt wird) der Zerstörung von Häusern zu lenken und uns dagegen zu wehren. Jede Hilfe, die Sie anbieten können, um uns z.B. Zugang zu Medien zu verschaffen, ist willkommen. Inzwischen hat sich die ICAHD mit der One Democratic Campaign (ODSC) in ihrer Kampagne für eine Ein-Staaten-Lösung für diese koloniale Travestie zusammengeschlossen. Übersetzt mit Deepl.com

