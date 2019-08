Jeffrey Epstein: Was wir über die Beziehungen des pädophilen Geschäftsmannes zum Nahen Osten wissen. Von Chloé Benoist Middleeasteye

Jeffrey Epstein: What we know about the paedophile businessman’s Middle East ties The arrest of convicted sex offender Jeffrey Epstein gripped the world in July – and his apparent suicide in his prison cell last week has only further fuelled conjecture about his connections to the world’s wealthiest and most powerful people.

Jeffrey Epstein: Was wir über die Beziehungen des pädophilen Geschäftsmannes zum Nahen Osten wissen.

Nach dem offensichtlichen Selbstmord des US-Finanzierers in seiner Gefängniszelle untersucht MEE seine Beziehungen zu prominenten saudischen und israelischen Persönlichkeiten.

Das New York State Sex Offender Registry Foto für Epstein, der wegen Vergewaltigung verdächtigt wurde und die Vergewaltigung von unzähligen jungen Mädchen über Jahre hinweg ermöglichte (AFP).

Die Verhaftung des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein eroberte im Juli die Welt – und sein offensichtlicher Selbstmord in seiner Gefängniszelle letzte Woche hat die Vermutung über seine Verbindungen zu den reichsten und mächtigsten Menschen der Welt nur noch verstärkt.

Epstein war bereits von einem Florida State Court verurteilt worden, weil er Prostitution von einem Minderjährigen erbeten hatte, der 2008 13 Monate in einem Satz saß, der weithin als äußerst nachsichtig bezeichnet wurde.

US-Beamte haben geschworen, eine Bundesstrafuntersuchung zu verfolgen, die letzten Monat in Epstein begonnen wurde, der beschuldigt wird, eine Vielzahl von minderjährigen Mädchen vergewaltigt zu haben und hochkarätigen Kontakten Zugang zu Minderjährigen für ähnliche Zwecke zu gewähren.

Medienberichte und Gerichtsdokumente haben neue Details über das Leben des 66-jährigen Finanzierers enthüllt, einschließlich seiner Verbindungen zum Nahen Osten, insbesondere zu Persönlichkeiten in Saudi-Arabien und Israel.

Unternehmensanleihen

Als Multimillionär, der jahrzehntelang in der Finanzwelt tätig war und Millionen in verschiedene Hedgefonds und Unternehmen investierte, kam Epstein mit zahlreichen wohlhabenden und einflussreichen Persönlichkeiten auf der ganzen Welt in Kontakt.

Berichten zufolge prahlte er damit, dass sein breiter gesellschaftlicher Kreis ihn zu einem mächtigen Vermittler gemacht habe, um bestimmte Unternehmen mit potenziellen Geldgebern zu verbinden.

George Nader: Wie ein verurteilter Pädophiler zum Schlüssel für eine emiratische Verbindung mit Trump wurde.

In Epsteins berüchtigtem „Schwarzbuch“, das von einem ehemaligen Butler fotokopiert und 2015 veröffentlicht wurde, sind mehrere prominente Geschäftskontakte aus dem Nahen Osten aufgeführt – obwohl das Ausmaß von Epsteins Beziehungen zu diesen Personen schwer zu ermitteln ist.

Bemerkenswerte Namen im Adressbuch waren der israelische Risikokapitalgeber Yariv Zghoul, der saudische Geschäftsmann Amr al-Dabbagh, der syrisch-saudische Finanzier Wafic Said und der britisch-libanesische CEO Amado Fakhre, der zwei Jahre im Gefängnis in Kuba wegen angeblicher Korruption verbrachte.

In einem am Montag veröffentlichten Bericht schrieb der Journalist der New York Times, James Stewart, dass Epstein ihm sagte, dass „er mit den Saudis über eine mögliche Investition in Tesla gesprochen habe“, der Firma von Elon Musk.

Er erklärte nicht, welche Saudis oder andere Besonderheiten, so Stewart.

Der Staatsfonds Saudi-Arabiens investierte im vergangenen Jahr 2 Milliarden Dollar in Tesla. Allerdings hat das Unternehmen die Zusammenarbeit mit Epstein abgelehnt.

„Saud, Prinz Solman“.

Ein Jahr vor seinem Selbstmordverdacht prahlte Epstein mit seinen Verbindungen zu mächtigen saudischen Führern, darunter Kronprinz Mohammed bin Salman, berichtete die New York Times am Montag.

Der Journalist James Stewart beschrieb bei seinem Besuch in Epsteins New Yorker Villa im vergangenen August, wie der mutmaßliche Vergewaltiger ihm ein Foto von bin Salman – allgemein als MBS bezeichnet – zeigte, das an seiner Wand hing.

„Der Kronprinz hatte ihn viele Male besucht, und sie sprachen oft“, sagte Stewart, sagte Epstein zu ihm.

Epsteins Adressbuch enthielt Listen für einen „Saud, Prinz Solman“ – allgemein bekannt als Vater der MBS, König Salman bin Abdulaziz – und MBSs Cousin und ehemaliger saudischer Botschafter in den Vereinigten Staaten, Prinz Bandar bin Sultan.

MBS

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman soll enge Beziehungen zu Epstein (AFP) gehabt haben.

Das Daily Beast berichtete im Juli, dass das FBI einen abgelaufenen österreichischen Pass für Epstein – zusammen mit Bargeldstapeln und Dutzenden von Diamanten – in einem Safe in seiner Manhattan-Villa fand.

Der abgelaufene Pass hatte Epsteins Foto, einen falschen Namen und eine saudische Adresse.

Laut Gerichtsdokumenten sagten Epsteins Anwälte, er wolle den Pass benutzen, um sich vor „potenziellen Entführern, Entführern oder Terroristen“ zu schützen.

Sie leugneten, dass Epstein jemals den Pass benutzt hat, von dem sie sagen, dass er ihm von „einem Freund“ gegeben wurde.

Skandal in Israel

Während der Fall Epstein in Saudi-Arabien nur wenige Wellen geschlagen zu haben scheint, sind die Auswirkungen in Israel bereits spürbar.

Epsteins schwarzes Buch enthielt einen kurzen Abschnitt mit der Bezeichnung Israel, der Kontaktinformationen für zwei ehemalige Premierminister, Ehud Barak und Ehud Olmert, sowie mehrere andere Personen mit E-Mail-Adressen der israelischen Regierung enthielt.

Eine fotokopierte Seite aus Epsteins „schwarzem Buch“, wie sie von Gawker veröffentlicht wurde (Screenshot).

Barak, der vor den Wahlen im September mit einer neuen Partei in die Politik zurückgekehrt ist, steht unter Beschuss, weil er es versäumt hat, das Ausmaß seiner Verbindungen zu Epstein öffentlich bekannt zu geben.

Der ehemalige Premierminister hat geschworen, die britische Boulevardzeitung The Daily Mail zu verklagen, weil er behauptet hat, er habe Epstein mehrmals in mehreren seiner Privatbesitze besucht, während auch junge Frauen dort waren.

Laut der israelischen Zeitung Haaretz haben sich die beiden Männer 2015 – lange nachdem Epstein als Sexualstraftäter verurteilt wurde – zusammengetan, um Reporty Homeland Security zu finanzieren, ein Startup unter dem Vorsitz von Barak, das nun in Carbyne umbenannt wurde.

Haaretz hat auch berichtet, dass Barak angeblich Millionen von der Wexner Foundation erhalten habe, der gemeinnützigen Organisation des bekannten Epstein-Mitglieds Les Wexner.

Baraks demokratische Israel-Partei kündigte Ende letzten Monats an, dass sie ein Bündnis mit Meretz schließe – ein Schritt, den einige israelische Beobachter auf die Auswirkungen des Falles Epstein auf Baraks Image zurückgeführt haben.

Die volle Wirkung von Epsteins Verbindungen zum Nahen Osten entfaltet sich noch, da viele Fragen offen bleiben. Übersetzt mit Deepl.com

