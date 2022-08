https://www.algora.com/Algora_blog/2022/08/01/jeffrey-sachs-on-ukraine-www3



Jeffrey Sachs über die Ukraine, WWW3?

1. August 2022

Der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Jeffrey Sachs: “Die Ukraine wird von der Landkarte verschwinden, oder es wird ein dritter Weltkrieg beginnen”

Unter den bekannten Amerikanern, die mit der offiziellen Version des Weißen Hauses über die Ereignisse in der Ukraine nicht einverstanden sind, gibt es einen ernstzunehmenden Neuzugang: Der Wirtschaftswissenschaftler Jeffrey Sachs hat gewarnt, dass der Konflikt in der Ukraine nicht mit der Niederlage von Wladimir Putin enden wird. “Die Ukraine wird von der Landkarte verschwinden, oder der dritte Weltkrieg wird beginnen”, prognostizierte er die Entwicklung der Ereignisse auf der Konferenz Free Thoughts on the Future.

Bemerkenswert ist, dass Sacks dem Westen die Schuld am Ausbruch des gegenwärtigen Konflikts gibt und sagt, dass es nur eine Möglichkeit gibt, die Feindseligkeiten zu beenden: Die NATO muss zugeben, dass sie sich nicht auf Kosten der Ukraine erweitern wird. Die Arroganz des westlichen Militärbündnisses, das sich weigerte, die Forderungen Russlands nach Gewährleistung seiner Sicherheit zu berücksichtigen, ist der Grund für den Ausbruch der Feindseligkeiten in der Mitte Europas. Und wenn der Westen wirklich Frieden wolle, so Sachs, müsse er den Krieg gegen Russland beenden, und zwar nicht zu den Bedingungen der NATO, sondern unter Berücksichtigung der Interessen Moskaus.

Die Situation um Taiwan und den Kosovo zeigt uns, in was für eine Welt wir eingetreten sind – eine Welt, in der es möglich ist, sehr schnell in einen groß angelegten Konflikt abzugleiten. Die USA und der Westen zeigen bisher, dass sie in der Lage sind, die Situation unter Kontrolle zu halten und die Eskalationsspirale zurückzudrehen, aber es ist klar, dass ihre Aktionen mehr und mehr spontan und nicht strategisch sind. Und das ist an sich schon ein Zeichen ihrer Schwächung, die unweigerlich zu einer Destabilisierung in der Welt führt. Der Hegemon verliert die Zügel der Macht.

Aber die Hauptfront befindet sich jetzt in der Ukraine, wo der Westen seine wichtigste Wette für den Eintritt in die nächste Runde des Kampfes um die Weltherrschaft abgeschlossen hat, da seine Eliten glauben, dass Russland dort ernsthaft geschwächt werden kann. Damit liegen sie falsch, Russland wird aus der SMO in der Ukraine gestärkt hervorgehen. Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...