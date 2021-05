“Ausgewogenheit”

Bild: An Israeli policeman scuffles with a Palestinian protester in front of the Dome of the Rock, in Jerusalem’s Old City, 7 May (Reuters)

https://www.middleeasteye.net/news/jerusalem-biden-administration-both-sides-palestinians-israel

Das US-Außenministerium hat eine Erklärung veröffentlicht, in der es “beide Seiten” zur Deeskalation der Spannungen auffordert und damit den Zorn palästinensischer Aktivisten auf sich zieht

Jerusalem: Biden-Administration’s “bothsidesism” verärgert Palästinenser

Von Ali Harb



9. Mai 2021

Eine Erklärung der Biden-Administration, die Palästinenser und israelische Streitkräfte gleichermaßen für eine Nacht der Gewalt in Jerusalem verantwortlich machte, hat palästinensische Aktivisten verärgert, die sagen, dass dies auf eine “eklatante Missachtung” der israelischen Übergriffe hinausläuft.

Israelische Streitkräfte griffen in der Nacht zum Freitag Gläubige auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem an, als die Proteste gegen die israelischen Pläne zur Vertreibung palästinensischer Familien aus dem Viertel Sheikh Jarrah im besetzten Ost-Jerusalem zunahmen.

Der palästinensische Rote Halbmond sagte, dass 205 Palästinenser verletzt wurden, als israelische Kräfte das Gelände stürmten – die drittheiligste Stätte des Islam. Die israelische Polizei sagte, sechs Beamte seien verletzt worden, als die Spannungen in der Nacht zunahmen.

Sheikh Jarrah: Palästinensische Gläubige zum Laylat al-Qadr von israelischen Kräften konfrontiert

Aber in einer zaghaften Erklärung, die am Freitagabend veröffentlicht wurde, drängte das Außenministerium “beide Seiten, entschlossene Führung auszuüben”, um die Gewalt zu beenden.

Washington äußerte auch “Besorgnis” über die israelischen Bemühungen, Palästinenser zu vertreiben, ohne das Vorgehen zu verurteilen oder die israelische Regierung davor zu warnen.

“Wir rufen israelische und palästinensische Beamte auf, entschlossen zu handeln, um die Spannungen zu deeskalieren und die Gewalt zu beenden”, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price.

“Es ist absolut entscheidend, dass alle Seiten Zurückhaltung üben, von provokativen Handlungen und Rhetorik Abstand nehmen und den historischen Status quo auf dem Haram al-Sharif / Tempelberg bewahren – in Wort und Praxis.”

Palästinensische Rechtsaktivisten waren wütend.

Jinan Deena, nationale Organisatorin des arabisch-amerikanischen Anti-Diskriminierungskomitees (ADC), sagte, die Erklärung der US-Regierung sei eine “eklatante Missachtung” der israelischen Übergriffe.

“Dies als ‘Konfrontationen’ zu bezeichnen, verschiebt das Narrativ absichtlich von der Apartheid zu einem “beide Seiten”, sagte Jinan gegenüber MEE.

“Lassen Sie mich klar sagen: Es gibt hier kein ‘beide Seiten’; die Palästinenser sind unter Besatzung, und die Vereinigten Staaten haben dies systematisch unterstützt – sei es durch die Finanzierung des israelischen Militärs mit unseren Steuergeldern oder durch Narrative wie dieses, in dem beiden Seiten die Schuld zugewiesen wird.”

‘Alle Leben zählen’

Israelische Gerichte haben zugunsten von Siedlern entschieden, um Palästinenser aus ihren Häusern in Sheikh Jarrah zu vertreiben, basierend auf Ansprüchen auf jüdischen Besitz, die bis in die osmanische Zeit zurückreichen. Die jüngsten Versuche, mehrere Familien in der Nachbarschaft zu vertreiben, haben die Stadt in Aufruhr versetzt.

Palästina-Solidaritätsaktivisten sagen, dass der Vorstoß auf eine ethnische Säuberung hinausläuft und Teil einer breiteren Kampagne ist, um die Demographie in der heiligen Stadt zu verändern.

Ost-Jerusalem, das 1967 von Israel erobert und 1980 annektiert wurde, wird von den meisten internationalen Organisationen als besetztes palästinensisches Land betrachtet.

Diese Erklärung der US-Regierung ist das Äquivalent zu der Aussage, dass alle Leben wichtig sind.

– Amer Zahr, Neue Generation für Palästina

Amer Zahr, der Präsident von New Generation for Palestine, bemerkte einen Fehler in der amerikanischen Position: Sie fordert palästinensische Offizielle auf, die Situation zu deeskalieren, während Israel Jerusalem als integralen Bestandteil seines Territoriums betrachtet und jegliche palästinensische politische Aktivität in der heiligen Stadt verbietet.

“Die Erklärung fordert palästinensische und israelische Beamte auf, in Ost-Jerusalem zu handeln”, sagte Zahr gegenüber MEE.

“Es gibt keine palästinensischen Beamten in Ostjerusalem, gerade weil die Israelis den Palästinensern jede politische Aktivität in Ostjerusalem verbieten, was gegen internationales Recht verstößt.”

Zahr sagte, Ostjerusalem leide seit mehr als 50 Jahren unter einer brutalen militärischen Besatzung.

“Diese Erklärung der US-Regierung ist das Äquivalent zu der Aussage ‘all lives matter'”, sagte Zahr gegenüber MEE und bezog sich dabei auf einen Slogan, der oft gegen Black Lives Matter-Proteste verwendet wird. “Es stellt das Opfer und den Unterdrücker gleich.”

Wenn es um Washingtons Rivalität mit Russland und China geht, haben Präsident Joe Biden und sein Außenminister Antony Blinken wiederholt Washingtons Bemühungen zitiert, das “regelbasierte System” aufrechtzuerhalten, das die internationalen Beziehungen regelt.

Israels Aktionen in Jerusalem und im Westjordanland, einschließlich der Zerstörung von Häusern, dem Ausbau von Siedlungen und der Vertreibung von Palästinensern, verstoßen eindeutig gegen zahlreiche Bestimmungen der Genfer Konvention.

Das internationale Recht verbietet es der Besatzungsmacht, Eigentum zu zerstören oder eigene Zivilisten in besetzte Gebiete zu bringen.

Aber die Biden-Administration hat es unterlassen, Israel dafür zu kritisieren, dass es sich über das “regelbasierte System” hinwegsetzt.

Im Gegenteil, als Kandidat versprach Biden, die bedingungslose Hilfe Washingtons für Israel fortzusetzen, und wies die Idee, die Hilfe als Druckmittel zu nutzen, um die israelische Regierung von der Verletzung palästinensischer Rechte abzuhalten, als “bizarr” zurück.

‘Beidseitigkeit’

Die Erklärung des Außenministeriums am Freitag sprach zwar das Problem der Vertreibung in Ost-Jerusalem, der Siedlungserweiterung und des Abrisses von Häusern an, aber palästinensische Rechtsaktivisten sagen, dass die Sprache weit hinter der Forderung nach Verantwortlichkeit zurückblieb.

“Wir sind zutiefst besorgt über die mögliche Vertreibung von palästinensischen Familien in den Jerusalemer Stadtteilen Sheikh Jarrah und Silwan, von denen viele seit Generationen in ihren Häusern leben”, hieß es.

“Wie wir immer wieder gesagt haben, ist es entscheidend, Schritte zu vermeiden, die die Spannungen verschärfen oder uns weiter vom Frieden wegbringen. Dazu gehören Zwangsräumungen in Ost-Jerusalem, Siedlungsaktivitäten, Hausabrisse und Terrorakte.”

Die Erklärung umrahmte sogar die Gewalt der Siedler gegen Palästinenser als “wechselseitig” und erwähnte nicht die Aktionen der israelischen Sicherheitskräfte.

Sheikh Jarrah: US-Kongressmitglieder prangern Vorstoß zur Vertreibung von Palästinensern an

Mehr lesen ”

“Es gibt keine Entschuldigung für Gewalt, aber solches Blutvergießen ist jetzt besonders beunruhigend, da es an den letzten Tagen des Ramadan kommt”, hieß es.

“Dazu gehören der Angriff auf israelische Soldaten am Freitag und die gegenseitigen ‘Preisschild’-Angriffe auf Palästinenser im Westjordanland, die wir in aller Deutlichkeit verurteilen.”

Zahr sagte, dass die Äußerungen der Besorgnis über spezifische Aktionen das umfassendere Problem der Besatzung verfehlt.

“Es wird uns klar, dass die Biden-Administration, wie wir dachten, kein Problem mit der israelischen Besatzung sieht, sondern nur Probleme mit bestimmten schlechten Handlungen”, sagte er.

“Das ist nicht, wie wir Palästinenser es sehen, und Araber im Allgemeinen. Die Besatzung ist böse in all ihren Formen. Und dies ist nur die neueste Sache.”

Ahmad Abuznaid, der Exekutivdirektor der US-Kampagne für die Rechte der Palästinenser, sagte, Washingtons Erklärung des “bothsidesism” verkenne Amerikas eigene Rolle in dem Konflikt.

“Sie entzieht sich der Rechenschaftspflicht für die Israelis, aber auch für die US-Regierung und das Außenministerium, die Israel weiterhin von jeder Form der Rechenschaftspflicht abgeschirmt haben”, sagte Abuznaid gegenüber MEE.

“Und sie fahren fort, US-Steuergelder in dieses unterdrückerische Apartheidsystem zu leiten. Vorlesungen sind nicht das, was wir vom US-Außenministerium brauchen. Wir brauchen Taten.”

Die Zwangsumsiedlung von langjährigen palästinensischen Bewohnern in Sheikh Jarrah ist abscheulich und inakzeptabel

– Senatorin Elizabeth Warren

Am Samstag drückten Progressive im Kongress weiterhin ihre Solidarität mit den Palästinensern in Jerusalem aus, nachdem mehrere Gesetzgeber das Außenministerium aufgefordert hatten, die israelischen Übergriffe der vergangenen Woche zu verurteilen.

“Die Vereinigten Staaten müssen sich entschieden gegen die Gewalt durch regierungsnahe israelische Extremisten in Ost-Jerusalem und im Westjordanland aussprechen und deutlich machen, dass die Vertreibungen palästinensischer Familien nicht weitergehen dürfen”, sagte Senator Bernie Sanders in einem Tweet am Samstag.

Auch Senatorin Elizabeth Warren verurteilte Israels Bemühungen, palästinensische Familien in Ost-Jerusalem zu vertreiben.

“Die Zwangsumsiedlung von langjährigen palästinensischen Bewohnern in Sheikh Jarrah ist abscheulich und inakzeptabel”, sagte Warren. “Die Administration sollte der israelischen Regierung klar machen, dass diese Vertreibungen illegal sind und sofort aufhören müssen.”Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...