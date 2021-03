Dank an Gideon Levy und seine schonunglose Analyse, vom WIEDERHOLEN werden Lügen des Netanjahu Regime, auch nicht glaubhafter!

Jetzt alle zusammen: Die israelische Armee hat keine Kriegsverbrechen begangen

Von Gideon Levy

13.03.2021

Entfernt man den Hass oder die Vergötterung von Benjamin Netanjahu, hat die kommende Wahl keine Bedeutung. Wollen Sie wissen, warum? Weil, abgesehen vom Hass und der Vergötterung des Premierministers, alle jüdischen Parteien das Gleiche sagen – sie alle bejahen den Zionismus, die jüdische Vorherrschaft und die Fortsetzung der Besatzung. Daher ist diese Wahl ohne echte Wahlmöglichkeiten, eine Wahl, die keine Alternativen bietet, eine Wahl, die keine echte Wahl ist.

Man beachte zum Beispiel die Reaktion der Chefs aller zionistischen Parteien auf die Entscheidung in Den Haag, gegen Israel zu ermitteln, eine Entscheidung, die an einem wirklich guten Tag eine große Veränderung im Verhalten Israels bewirken könnte. Von Benjamin Netanjahu bis Merav Michaeli und all den anderen plapperten alle die gleichen Phrasen nach: Sie alle vertrauen der IDF und verlassen sich auf ihre Untersuchungen. Mit anderen Worten, sie sind sich alle einig, dass es keine Kriegsverbrechen gegeben hat. Ein Kinderchor, der Chor der Scheinheiligen. Nur Meretz-Führer Nitzan Horowitz sagte etwas anderes, nicht genug anders, aber die Wahl dreht sich nicht um Meretz.

Dieses blinde Sammeln hinter der IDF und dem Staat bei einem so bedeutenden Thema wie der Besatzung lässt einen verzweifeln. Schließlich kennt die Mehrheit der Politiker in der linken Mitte, von Michaeli bis Yair Lapid, die Wahrheit. Sie wissen alles über die IDF und fast alles über ihre Verbrechen und die Art und Weise, wie sie sich selbst “untersucht”, aber es fehlt ihnen der Mut, die Wahrheit zu sagen. Sie belügen sich selbst, in ihrem Schweigen und in der Rückendeckung, die sie der Armee geben.

Die Rechte dagegen glaubt, dass Israel und die IDF tun dürfen, was sie wollen, und dass niemand auf der Welt dies in Frage stellen darf, und dass jede Kritik am Staat nur von Antisemitismus getrieben wird. Zwischen der Rechten, die glaubt, dass Israel alles erlaubt ist, und der Linken, die es nicht wagt, die Wahrheit zu sagen, ist die Wahl schwierig. Es gibt keinen Unterschied und das Ergebnis ist dasselbe: Unterstützung für alles, was durch die Besatzung verursacht wird und Unwilligkeit, irgendeine Verantwortung zu übernehmen.

Seit zwei Generationen gibt es eine Besatzungsarmee in einem besetzten Land, ohne dass ein Tag vergeht, an dem ihre Soldaten nicht gegen das Völkerrecht verstoßen, und ein ganzes Land jubelt ihr zu. Es gibt ein Siedlungsunternehmen, 53 Jahre alt, mit 700.000 Siedlern, gegründet unter linken Regierungen und befestigt unter rechten. Der Großteil der Welt sagt, dass dies ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht ist, und der israelische Chor stürzt sich wütend auf jeden, der die Verantwortlichen für das Verbrechen der Siedlungen untersuchen und bestrafen will.

Nehmen wir zum Beispiel einen Samstag, einen schönen Wochenendtag. Eine palästinensische Familie, Eltern und acht Kinder, gehen zu einem Picknick auf ihr eigenes Grundstück, wo sie von maskierten Siedlern, die aus der Siedlung Mitzpeh Yair in den südlichen Hebron-Hügeln kommen, angegriffen und gesteinigt werden. Auf einem von B’Tselem aufgenommenen Video sind entsetzte Schreie zu hören, und man sieht, wie der Vater mit blutendem Gesicht in ein Krankenhaus gebracht wird.

Ein Verbrechen oder nicht ein Verbrechen? Es ist nicht das erste Mal, dass der Angriff aus dieser gewalttätigen Siedlung kam. Und offensichtlich auch nicht zum letzten Mal. Es gibt keine Armee, keine Polizei und keine Justiz. Aber es gibt eine Antwort der Besatzungsbehörden: “Israel ist sich des Vorfalls bewusst.” Niemand wurde verhaftet und niemand wird verhaftet werden, genauso wie niemand nach einem Angriff auf Khalil Haryani verhaftet wurde, einem 78-jährigen Hirten, der vor zwei Monaten von Siedlern aus demselben Mitzpeh Yair mit Ketten, Knüppeln und Steinen angegriffen wurde.

“Israel ist sich des Vorfalls bewusst.” Das Bewusstsein führt nicht zu einer Aktion. Bewusstheit und Ermutigung. So ermittelt Israel gegen sich selbst. Die Führer der Linken und der Mitte wissen das sehr wohl. Sie wissen, dass nur ein internationales Gremium dem Ganzen ein Ende setzen könnte, aber es fehlt ihnen die Integrität und der Mut, das zu sagen.

Das ist genau der Punkt, an dem der Gerichtshof in Den Haag ins Spiel kommen muss. Das ist genau der Punkt, an dem die Linke das Gericht dazu auffordern sollte, und das ist genau der Punkt, an dem die israelische Politik in einem schrillen, Verzweiflung hervorrufenden Chor singt, fast von Wand zu Wand.

Die Identität des nächsten Dirigenten dieses Chors ist von viel geringerer Bedeutung, als man denken könnte. Der Stil mag anders sein, ebenso wie das Arrangement, aber das Lied wird das gleiche Lied bleiben und der Chor der gleiche Chor. Übersetzt mit Deepl.com

