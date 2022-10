https://thegrayzone.com/2022/10/05/azov-neo-nazi-ukrainian-congress/



“Jetzt seid ihr alle Asow”: “Offen neonazistische” ukrainische Delegation trifft Kongress und bereist die USA



Von Moss Robeson

5. Oktober 2022

Dieser Artikel wurde ursprünglich im Blog Ukes, Kooks and Spooks von Moss Robeson veröffentlicht und von The Grayzone leicht bearbeitet.

Lesen Sie hier den ersten Teil von Robesons Serie über die US-Tournee von Azow.

Im September dieses Jahres traf eine Delegation der von ukrainischen Neonazis geführten Asow-Bewegung in den Vereinigten Staaten ein – zu einem Zeitpunkt, als die Gerüchteküche über die “Entpolitisierung” des rechtsextremen Netzwerks bereits hochkochte. Zu diesem Zeitpunkt hatte die New York Times aufgehört, Asow als “offen neonazistisch” zu bezeichnen, und bezeichnete die ultranationalistische Organisation als “gefeiert”.

Seit dem Bekanntwerden der Reise von Asow in die USA sind weitere Informationen über die Aktivitäten der ultranationalistischen Organisation im Land ans Licht gekommen, einschließlich der Bemühungen von Asow, das Verbot des Kongresses, sie mit Waffen und Ausbildung zu versorgen, aufzuheben.

Der Asow-Delegation gehörten drei Veteranen des Regiments an, die sich früher im Stahlwerk Asowstal in Mariupol verschanzt hatten. Angeführt wurden sie von Giorgi Kuparashvili, dem einzigen Kämpfer, der nicht von den Russen gefangen genommen wurde.

Von oben nach unten: Abgeordneter Pete Sessions, Senator Todd Young und Senator Rick Scott beim Treffen mit Giorgi Kuparashvili (rot), Vladyslav Zhaivoronok (weiß) und Artur Lypka (gelb) vom Asowschen Regiment.

Nach Angaben von Kuparaschwili, einem Mitbegründer und Ausbilder des Asowschen Regiments, traf seine Delegation über fünfzig Kongressabgeordnete, weit mehr als bisher bekannt. Zu denjenigen, die Asow auf dem Capitol Hill begrüßten, gehörte der kalifornische Demokrat Adam Schiff, der in der Trump-Ära die Russiagate-Theatralik anführte und sich für die Lieferung von US-Offensivwaffen an die Ukraine stark machte.

Das Trio wurde von zwei Ehefrauen und einer Mutter von in Asowstal gefangenen Kriegsgefangenen begleitet. Dazu gehörte Kateryna Prokopenko, die Ehefrau des rechtsextremen Kommandeurs des Asow-Regiments, Denys Prokopenko, die im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigelassen und bei ihrem Besuch in den Vereinigten Staaten zum Helden der Ukraine erklärt wurde. Die andere Asow-Ehefrau der Delegation war Julia Fedosyuk, die Anführerin von “Silber der Rose”, einer antifeministischen, schwulenfeindlichen Gruppe, die mit der Asow-Bewegung verbunden ist, wie der Journalist Oleksiy Kuzmenko berichtet.

Zu Beginn dieses Jahres trafen Prokopenko und Fedosyuk mit Papst Franziskus zusammen. Während ihres Aufenthalts in den Vereinigten Staaten sprachen sie auf einer kleinen Kundgebung vor dem Weißen Haus, erschienen zu einem Interview auf dem Trump-freundlichen Sender Newsmax und trafen sich mit zahlreichen Kongressabgeordneten. Newsmax interviewte zwei der Asow-Veteranen, darunter Kuparaschwili, separat.

Am Samstag, den 24. September, trat die Hälfte der Delegation, darunter auch Kuparashvili, vor einem großen Publikum in einer ukrainischen Kirche in Detroit auf. Das Ukrainian-American Crisis Response Committee of Michigan (UACRCM), eine Anfang des Jahres gegründete Lobbyorganisation, übertrug die Veranstaltung, die von US-Partnern des Wohltätigkeitsflügels der Asow-Bewegung organisiert worden war, live.

Zu den prominenten ukrainischen Nationalisten, die an der Veranstaltung teilnahmen, gehörte Borys Potapenko, Mitglied der UACRCM und internationaler Koordinator der von Stepan Bandera gegründeten Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN-B), die während eines Großteils des Zweiten Weltkriegs mit Nazi-Deutschland kollaborierte. Potapenko gehört auch zu den Führern der rechtsextremen “Kapitulations-Widerstandsbewegung” in der Ukraine, die sich 2019-22 mit dem Asowschen Nationalen Korps gegen Wolodymyr Zelenski verbündete. (Mehr dazu demnächst auf dem “Bandera Lobby Blog”…)

Giorgi Kuparashvili sprach zu den Zuhörern auf Englisch und konzentrierte sich dabei vor allem auf den Erfolg der Asow-Delegation in Washington. “Wir waren bei den Senatoren und Kongressabgeordneten beider Parteien. Ehrlich gesagt, die meisten, die wir getroffen haben, es waren über fünfzig, und die Vorsitzenden ihrer Fraktionen [Demokraten und Republikaner] haben uns alle zu 100 % unterstützt. Sie begannen direkt von ihrem Büro aus zu arbeiten, griffen zum Telefon und riefen bei verschiedenen Organisationen an, die Einfluss nehmen können – im Moment haben wir Probleme mit den Genfer Konventionen. Die Genfer Konventionen funktionieren nicht, nicht für Russland…”

Später deutete Kuparaschwili an, dass die Delegation mehr auf ihrer politischen Agenda habe als die Aufdeckung russischer Kriegsverbrechen, die Kritik am Internationalen Roten Kreuz und die Freilassung der Asow-Kriegsgefangenen. Er sagte voraus, dass der Kongress noch in diesem Jahr das Verbot von Waffenlieferungen und Ausbildungsmaßnahmen für das Asow-Regiment aufheben werde.

In seinen abschließenden Bemerkungen schien Giorgi Kuparashvili seine beiden Lieblingskongressabgeordneten ins Visier zu nehmen: Ro Khanna, ein liberaler Demokrat aus dem Silicon Valley, dem es zu verdanken ist, dass der Kongress 2018 die Unterstützung der USA für das Asow-Regiment gekürzt hat, und Max Rose, ein ehemaliger Kongressabgeordneter und rechtsgerichteter Demokrat aus Staten Island, der das Außenministerium aufgefordert hat, das Asow-Regiment 2020 als “ausländische terroristische Organisation” einzustufen.

“Von ’14, ’15, ’16, bis heute”, behauptete Kuparashvili, “gibt es einen Gesetzentwurf, an dessen Namen ich mich nicht erinnere, aber der Kongressabgeordnete, der Lobbyarbeit geleistet hat, ich weiß nicht wie… Er hat den Kongress vor ein paar Jahren verlassen, er hat initiiert, das Asow-Regiment als Einschränkung in einen Gesetzentwurf aufzunehmen. In dieser Woche haben wir mit allen Kongressabgeordneten und Senatoren gesprochen, und alle haben Verständnis dafür, denn wenn man den Gesetzentwurf in den Kongress einbringt, müssen sie ihn lesen. Leider hat es niemand gelesen, also haben sie es wieder genehmigt.”

“Jetzt haben wir ihnen gesagt: ‘Unterstützt ihr das?’ Und jeder weiß, dass es nur ein Fehler ist. Wie die Kongressabgeordneten und Senatoren sagen, geht dieses Gesetz bis 2025. Sie werden nicht bis 2025 warten und die Korrektur in diesem Jahr vornehmen, um es von dort zu entfernen… Wir befassen uns mit der Situation und bringen sie in Ordnung, und der Großteil der Arbeit ist bereits getan, und Kongress und Senat, beide Parteien unterstützen dies.”

Vor Kuparashvilis abschließenden Bemerkungen veranstalteten seine Gastgeber eine Auktion zugunsten des Asow-Wohltätigkeitsprojekts, bei der letztlich 33.416 Dollar zusammenkamen. Die Auktion endete mit der Versteigerung von drei Aufnähern des Asow-Regiments, die stilisierte Wolfsangel-Hakenkreuze zeigen.

Bevor die Versteigerung begann, betonte Kuparaschwili, dass die Dinge nicht so sind, wie sie scheinen. “Wissen Sie, es gibt ein Symbol”, sagte er und tippte auf den Aufnäher an seinem linken Arm, “das ich Ihnen jetzt erklären werde, weil sie uns Nazis nennen und all diesen Mist.” In diesem Moment hielt er sich spöttisch die Hand vor den Mund und sagte: “Entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise – ha!”

Die Entwicklung des Asowschen Hakenkreuzes. Die “Schwarze Sonne” bestätigt, dass es sich um ein neonazistisches Symbol handelt.

“Das sind eigentlich zwei Buchstaben, zwei lateinische Buchstaben, N und I. Das N steht für National; I ist die Idee. Nationale Idee. Nationale Idee. Für Regiment, es ist unser Slogan. Nationale Idee. In jedem Land, egal ob in den USA, der Ukraine oder sonst wo. Wenn das Land ein Problem hatte, standen immer die Nationalisten im Mittelpunkt des Interesses. Die nationale Idee. Die ganze Nation versammelt sich um die Nationalisten und um die nationale Idee. Für uns ist die nationale Idee die Ukraine. Wenn ihnen nicht gefällt, was die Ukraine ist und was ihre nationale Idee ist, zur Hölle mit ihnen…” Indem er das totalitäre ukrainische nationalistische Konzept der “Natiokratie” ansprach, gab Kuparaschwili die Affinität von Asow zu den weißen Nationalisten im Westen fast schon zu.

Laut Kuparaschwili durften früher nur Azov-Mitglieder ihre Hakenkreuzaufnäher tragen, aber er erlaubte dem Publikum, ihre Gebote abzugeben, denn “jetzt seid ihr alle Azov”. Es gab noch eine weitere Erklärung, die Kuparaschwili erst nach der Bekanntgabe der Gewinner abgab. “Es ist eine Verantwortung”, sagte er.

“Wir geben sie nur weiter”, sagte Kuparaschwili über die Abzeichen des Asowschen Regiments. “Wir geben ihnen unsere Verantwortung. Wir haben die Soldaten, die die Grundausbildung durchlaufen, alle Schulungen durchlaufen und Schwierigkeiten haben. Wenn sie es nicht verdienen, können sie nicht graduieren… Aber wenn sie es verdienen, kommt damit eine Verantwortung… Eure nationale Idee ist die Ukraine. Ihr müsst dafür kämpfen. Du darfst sie nicht einfach in ein Zimmer oder ein Regal stellen, sondern du musst für sie kämpfen. Kämpft für eure nationale Idee…” Die Gewinner begrüßten Kuparaschwili auf Asowsche Weise.



Zwei Tage später veranstaltete das Ukrainian Institute of Modern Art in Chicago eine weitere Asow-Wohltätigkeitsauktion, die von der von Banderite geführten Illinois Division des Ukrainian Congress Committee of America mitgesponsert wurde. Ihr einflussreichstes Mitglied, Pavlo Bandriwsky, ein als “der Stratege” bekannter OUN-B-Führer in Chicago, machte Fotos mit den Asow-Veteranen. Bei dieser Veranstaltung wurde eine Schlachtfahne des Asow-Regiments gezeigt, die offenbar mit dem Versprechen versteigert wurde, dass jedes überlebende Mitglied sie nach dem gewonnenen Krieg unterzeichnen würde. Auch die Generalkonsuln von Deutschland und Polen sprachen auf der Veranstaltung.

Von links nach rechts im Ukrainischen Institut für Moderne Kunst in Chicago: Wolfgang Mössinger, deutscher Generalkonsul; Paweł Zyzak, polnischer Generalkonsul; und Giorgi Kuparashvili

Am Samstag, den 1. Oktober, trat die gesamte Delegation nach ihrer Rückkehr nach Washington an der Stanford University auf, mit Ausnahme von Kateryna Prokopenko, die zu ihrem Ehemann in die Türkei reiste. Julia Fedosyuk schloss ihre Ausführungen mit “Ruhm für das Asowsche Regiment”. Irgendwann kam auch der Stanford-Professor Michael McFaul, der gefährlich törichte ehemalige US-Botschafter in Russland (2012-14), vorbei, um der Ukraine, wenn auch nicht dem Asow-Regiment selbst, seine Unterstützung auszusprechen.

Anfang dieses Jahres veröffentlichte das Stanford Center for International Security and Cooperation (CISAC) einen detaillierten Bericht über die “Asow-Bewegung… ein rechtsextremes nationalistisches Netzwerk”. Michael McFaul ist Leiter des Freeman Spogli Institute for International Studies, zu dem das CISAC gehört. Mit dem hinter ihm projizierten Neonazi-Symbol hatte er offenbar nichts am Hut.

Dies war vielleicht nicht die letzte Station der Asow-Delegation in den Vereinigten Staaten, aber es wäre doch recht passend gewesen. Die Universität Stanford liegt im Kongressbezirk von Ro Khanna, dessen Beschränkungen der US-Unterstützung für das Asow-Regiment nach Aussage eines der Redner auf der Veranstaltung noch in diesem Jahr aufgehoben werden sollen. Aber dieser Tage könnte selbst Khanna nichts dagegen haben.Übersetzt mit Deepl.com

Moss Robeson ist ein unabhängiger Rechercheur, der über das internationale OUN-B Bandera-Netzwerk und seine Lobby in den USA berichtet.



