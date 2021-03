Bild:Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the Kohelet Policy Forum conference in Jerusalem on 8 January 2020 [MENAHEM KAHANA/AFP/Getty Images]

Wundert uns das?

Jüdische amerikanische Tycoons finanzieren rechtsextreme Politik in den USA und

Israel

12. März 2021

Die größten Geldgeber der republikanischen Politiker, die am Tag der Erstürmung des Kongressgebäudes im Januar für den Versuch, die US-Verfassung zu kippen, angeprangert wurden, sind auch die größten Geldgeber einer israelischen Lobbygruppe, die eine rechtsextreme Politik innerhalb des zionistischen Staates vorantreibt, berichtet Haaretz. Die jüdischen amerikanischen Tycoons, die hinter dem rechtsgerichteten Kohelet Policy Forum stehen, wurden von der israelischen Zeitung in einem ausführlichen Artikel mit der Überschrift “Die US-Milliardäre, die heimlich die rechtsgerichteten Bemühungen zur Neugestaltung Israels finanzieren” entlarvt. Nicht alle wohlhabenden jüdischen Amerikaner sind in solche Aktivitäten verwickelt.

Seit seiner Gründung im Jahr 2012 hat Kohelet erfolgreich Lobbyarbeit betrieben, um den rechtsextremen religiösen Zionismus in Gesetze zu übersetzen, und hat die Gesetzgebung unterstützt, um Israels illegale Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten zu stärken. Ein großer Erfolg war das rassistische Nationalstaatsgesetz von 2018. Das Gesetz definiert Israel als einen jüdischen Staat, in dem nur Juden das Recht auf Selbstbestimmung haben.

“Ich will nicht arrogant klingen, aber in gewissem Sinne sind wir die Köpfe der israelischen Rechten”, soll Moshe Koppel, der Vorsitzende von Kohelet, gesagt haben. “Die meisten Dinge, die in der israelischen Rechten vor sich gehen, kommen aus unserer … Denkschule.” Laut Haaretz basiert das Nationalstaatsgesetz auf einem ursprünglichen Entwurf, den Koppel vor fast zwanzig Jahren geschrieben hat.

Die Ziele von Kohelet stehen auf ihrer offiziellen Website: “Das Kohelet Policy Forum strebt danach, Israels Zukunft als Nationalstaat des jüdischen Volkes zu sichern, die repräsentative Demokratie zu stärken und die individuelle Freiheit und die Prinzipien der freien Marktwirtschaft in Israel zu erweitern.” Seine Arbeit bleibt normalerweise unbemerkt, was erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass die Größe seines Forschungspersonals mit der der größten akademischen Hochschule in Israel vergleichbar sein soll. Doch die Forscher von Kohelet forschen nicht um ihrer selbst willen, sie wollen Einfluss nehmen, sie wollen das Land verändern.

Zu diesem Einfluss gehört offenbar auch das Verfassen von Gesetzen und Positionspapieren für rechtsgerichtete Mitglieder der israelischen Knesset sowie für US-Beamte, die die kolonialen Ambitionen des zionistischen Staates vorantreiben. Es war zum Beispiel Kohelet, der dem damaligen US-Außenminister Mike Pompeo die rechtliche Grundlage für seine beispiellose Ankündigung der Anerkennung der angeblichen Legalität der Siedlungen durch Amerika im Jahr 2019 geliefert haben soll, enthüllte Haaretz. Pompeo bestätigte öffentlich die Unterstützung durch die Organisation.

Haaretz sagte, dass die Hauptfinanziers von Kohelet zwei jüdische amerikanische Milliardäre sind, Jeffrey Yass und Arthur Dantchik. Beide Männer hüten ihre Privatsphäre eifrig, sollen aber innerhalb der Republikanischen Partei aktiv sein und rechte Politiker und ein ganzes Netzwerk von konservativen und libertären Forschungszentren finanzieren, die Gesetzgeber mit Informationen versorgen, um die Argumente für eine öffentliche Krankenversicherung zu schwächen, den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs zu verhindern und Beschränkungen für den Waffenkauf zu blockieren, auch in Supermärkten.

Wie in Israel blieb ihre Rolle innerhalb der Republikanischen Partei weitgehend unbemerkt, bis zur Erstürmung des Kongressgebäudes am 6. Januar durch rechtsextreme Anhänger des damaligen US-Präsidenten Donald Trump. “Die Unruhen lösten Kritik an Donald Trumps Loyalisten im Kongress aus, insbesondere an den Senatoren Ted Cruz und Josh Hawley”, so Haaretz. “Danach wurde die Kritik auf die Trumpistischen Spender ausgeweitet, insbesondere auf Jass, der auf der von Opensecrets.org zusammengestellten Liste der größten Spender für alle republikanischen Kandidaten im Jahr 2020 an sechster Stelle steht.”

Trotz der Bemühungen, die Spenden in Höhe von “Dutzenden von Millionen Dollar” geheim zu halten, deckte die Zeitung die “verschlungene” Geldspur auf, die bestimmte jüdische amerikanische Tycoons mit rechtsextremen Bewegungen verbindet. Übersetzt mit Deepl.com

