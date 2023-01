Joe Biden Says “Our Work Is Far From Over!” I received an email ostensibly from President Joe Biden the other morning which scared the hell out of me. It was the usual plea for money but the headline read “Philip, our work is far from over!” suggesting to me that the White House is seeking to do even more damage to the country in […]

Joe Biden sagt: “Unsere Arbeit ist noch lange nicht vorbei!”

von Philip Giraldi



– 31. Januar 2023

Neulich erhielt ich eine E-Mail, angeblich von Präsident Joe Biden, die mich zu Tode erschreckte. Es war die übliche Bitte um Geld, aber die Überschrift lautete “Philip, unsere Arbeit ist noch lange nicht vorbei!”, was mir suggerierte, dass das Weiße Haus versucht, dem Land in den kommenden Monaten noch mehr Schaden zuzufügen! Darin behauptete Joe, dass er in den mehr als zwei Jahren seiner Amtszeit Millionen von Arbeitsplätzen geschaffen und den Zugang zur Gesundheitsfürsorge verbessert habe, neben anderen weniger bedeutenden Erfolgen. Irgendwie müssen mir diese Leistungen entgangen sein, und ich musste mich über die Millionen illegaler Einwanderer wundern, die über unsere Südgrenze strömen, sowie über den vermeidbaren Krieg in der Ukraine, der kurz vor einem Atomkrieg steht, und über die steigenden Zinssätze und Energiekosten hier zu Hause.

Und auch hier an der innenpolitischen Front gibt es die De-facto-Kriegserklärung gegen die so genannten White Supremacists, die offenbar versuchen, unsere Demokratie zu stürzen, indem sie ihre Füße auf Nancy Pelosis Schreibtisch legen, vermutlich weil sie aufgrund der Tatsache, dass ihnen Melanin fehlt, wütend und verwirrt sind. Und dann ist da noch die Frage unserer Demokratie selbst mit der Korruption, die in beiden führenden Parteien ihr hässliches Haupt erhebt, und der eindeutigen Bewaffnung und Ausnutzung der Befugnisse, die unserem nationalen Sicherheitsapparat gewährt werden, um zu versuchen, nationale Wahlen auf kriminelle Weise zu beeinflussen.

Man könnte sich fragen, warum ich mich regelmäßig von E-Mails von Joe und Kamala terrorisieren lasse, aber das ist alles Teil meines Wunsches, ein Auge auf beide großen Parteien und ihre Possen zu werfen. Ich höre auch von den Republikanern, darunter so gefährliche Kreaturen wie Donald Trump selbst und die abscheulichen Senatoren Lindsey Graham, Ted Cruz und Marco Rubio.

Wenn Joe also in der Lage ist, tonnenweise Geld von seinen verrückten Wählern zu sammeln, worauf können wir uns dann in den verbleibenden Monaten bis zur Wahl 2024 freuen? Nun, an der außenpolitischen Front sieht es besonders schlecht aus. Die jüngste unglückliche Entscheidung, eine Kompanie hochgerüsteter Abrams-Panzer in die Ukraine zu schicken, wird nichts am wahrscheinlichen Ausgang des Krieges ändern und lädt Russland zu Gegenleistungen ein. Was wird Joe tun, wenn Wladimir Putin seine überlegenen Raketenkapazitäten einsetzt, um die Panzer einen nach dem anderen zu zerstören, während sie geliefert werden, und dabei möglicherweise US-Militärberater tötet, die die Ukrainer in den Feinheiten der Panzer ausbilden?

Der Krieg in der Ukraine unterscheidet sich nicht von den jüngsten Engagements in Ländern wie Afghanistan, Syrien, Libyen und Irak, bei denen im Wesentlichen nur vorgetäuschte nationale Sicherheitsinteressen zur Begründung der militärischen Interventionen gegen Länder vorgebracht wurden, die zu schwach waren, um eine echte Bedrohung darzustellen. Die Taliban, Bashar al-Assad, Moammar Ghaddafi und Saddam Hussein bedrohten weder die Vereinigten Staaten noch irgendwelche lebenswichtigen Interessen, und es bedurfte eines Hohlkopfs wie Außenministerin Condoleezza Rice, um Bilder irakischer Atombomben heraufzubeschwören, die von riesigen transatlantischen Flugzeugen ausgeliefert wurden und über Washington explodierten, um der Öffentlichkeit die Existenzberechtigung für den Krieg zu erklären. Ein paar Millionen Menschenleben und ein paar Billionen Dollar später sind die positiven Ergebnisse all dieser Interventionen nur noch schwer zu erkennen.

Man könnte vermuten, dass das Problem mit den Vereinigten Staaten von dem Glauben herrührt, dass sie der Hegemon der Welt sind und sein sollten, basierend auf einer Art offenkundiger Bestimmung, die niemand wirklich zu beschreiben versucht. Das Konzept einer “regelbasierten internationalen Ordnung”, deren Regeln nur Washington und seinen speziellen Freunden in London und Jerusalem bekannt sind, hat dazu geführt, dass sich der Rest der Welt kollektiv am Kopf kratzt.

Es besteht die reale Gefahr, dass die Vereinigten Staaten wie die Bourbonenkönige von Frankreich nie etwas vergessen, aber auch nie etwas lernen. Obwohl die Amerikaner absolut nichts von ihren Opfern haben, wird Joe Biden zweifellos im Rahmen von “unsere Arbeit ist noch lange nicht beendet” den äußerst gefährlichen Konflikt in der Ukraine fortsetzen, “bis Kiew gewinnt” und Russland vermutlich zurückgedrängt und geschwächt wird. Wenn das nicht bis 2024 geschieht, werden weitere Milliarden Dollar in das Geldloch fließen und viele weitere Ukrainer, Russen und durchaus auch Amerikaner werden sterben.

Noch gefährlicher als die Fortsetzung des Status quo in der Ukraine ist jedoch die mögliche Serie von Katastrophen, die sich aus den vom Weißen Haus eingegangenen Verpflichtungen gegenüber anderen ausländischen Regimen ergeben und die unweigerlich zu weiteren sicherheitspolitischen Katastrophen führen werden. Ich denke dabei insbesondere an China/Taiwan und Israel gegenüber einem Großteil des Nahen Ostens. Man könnte auch die Spannungen mit Nordkorea wegen seines Atomprogramms hinzufügen.

Berichten zufolge plant der neue Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, eine Reise nach Taiwan, um der dortigen Führung die uneingeschränkte Unterstützung der USA gegen eine hypothetische chinesische Aggression zu versichern. Damit wiederholt er einen Besuch seiner Vorgängerin Nancy Pelosi im Juli 2022, der genau das bewirkte, was nicht erwünscht war, nämlich aggressive Gegenmaßnahmen Pekings. Die Fähigkeit der USA, China abzuschrecken, ist in jedem Fall problematisch, und China ist ein wichtiger Handelspartner, der einen großen Teil der Produkte herstellt, die auf dem amerikanischen und europäischen Markt verkauft werden. Taiwan seinerseits begrüßt eine aggressivere amerikanische Verteidigung seiner eigenen Interessen nicht sonderlich, da solche Schritte nur Probleme mit Peking garantieren würden. Wohin wird das alles führen? Sagen Sie es uns, Joe.

Und dann ist da noch Israel. Israels neue Regierung, an deren Spitze wieder der ehemalige Ministerpräsident Benjamin Netanjahu steht, ist stark nach rechts gerückt und hat die extremistische Siedlerbewegung sowie Parteien aufgenommen, die beiläufig von der Vertreibung der Palästinenser und sogar von ihrer Ausrottung gesprochen haben, falls es dazu kommen sollte. Die Hälfte der Israelis ist damit einverstanden, dass die Araber nur minimale Bürgerrechte haben, auch wenn sie israelische Staatsbürger sind, und viele akzeptieren, dass eine Zwangsausbürgerung der Palästinenser in Nachbarstaaten wie Jordanien oder Libanon wünschenswert wäre. Arabische Einwohner Israels haben nur begrenzte gesetzliche Rechte, und entgegen der ständigen Behauptung der Lobby, Israel sei eine “Demokratie”, wurde Israel in Wirklichkeit per Gesetz zu einem Apartheidstaat, als es sich 2018 rechtlich zum Nationalstaat der Juden mit “exklusivem Selbstbestimmungsrecht” erklärte.

In jüngster Zeit hat Netanjahu deutlich gemacht, wofür seine Regierung steht. Ende Dezember erklärte er, dass “das jüdische Volk ein exklusives und unveräußerliches Recht auf alle Teile des Landes Israel hat. Die Regierung wird die Besiedlung aller Teile des Landes Israel fördern und entwickeln”. Damit schloss er ausdrücklich das Westjordanland und sogar den Gazastreifen ein, die seit langem als mögliches Gebiet eines künftigen palästinensischen Staates gehandelt werden.

Die Unterstützung des extremen Nationalismus und Rassismus der neuen israelischen Regierung ist nicht gut für die Amerikaner und ein Rezept für Probleme, doch die Regierung der Vereinigten Staaten hat sich dies, wenn überhaupt, nur zu eigen gemacht. Sowohl Biden als auch sein Botschafter in Israel, Thomas Nides, haben das neue Regime gelobt. Washington hat vor kurzem auch die militärischen Beziehungen mit dem jüdischen Staat vertieft, indem es ihm eine neue Position im CENTCOM zugewiesen hat, die die Beziehung in Bezug auf Strategie und Planung in den Status eines “vollwertigen militärischen Partners” gehoben hat. Diese Definition kommt einer Verpflichtung zu einem “vollständigen Militärbündnis” nahe, das die USA dazu verpflichtet, Israel im Falle eines Krieges in der Region zu verteidigen, selbst wenn Israel ihn anfängt. Das Pentagon hat außerdem zum ersten Mal an einer groß angelegten gemeinsamen Militärübung teilgenommen, bei der auch ein Angriff auf den Iran simuliert wurde.

Wenn Sie also eine E-Mail von Joe Biden erhalten, in der es heißt: “Unsere Arbeit ist noch lange nicht vorbei”, seien Sie gewarnt! Die “Arbeit” klingt nach noch viel mehr Blutvergießen und Krieg für immer. Wenn Sie einen Ort finden können, an dem Sie wahrscheinlich nicht von einem ausbrechenden Atomkrieg betroffen sein werden, ist es vielleicht am besten, sofort dorthin zu ziehen. Andernfalls könnten Ihnen einige harte Schlittschuhe bevorstehen. Wie ich bereits in einem früheren Artikel berichtet habe, warnt die Federal Emergency Management Agency (FEMA) davor, dass es in den Vereinigten Staaten einen definitiven Mangel an Atombunkern gibt. Befolgen Sie die Anweisungen in Ihrem “Leitfaden für die Planung einer nuklearen Detonation” und gehen Sie nach drinnen, bleiben Sie drinnen und halten Sie sich bereit. Ein kluger Rat, wenn Sie noch Strom haben und die Fernseh- und Radiosender nicht auch atomar zerstört wurden. Danke, Joe Biden! Übersetzt mit Deepl.com

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer 501(c)3 steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung (Federal ID Number #52-1739023), die sich für eine stärker interessenbasierte US-Außenpolitik im Nahen Osten einsetzt. Die Website lautet councilforthenationalinterest.org, die Adresse lautet P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 und die E-Mail-Adresse lautet inform@cnionline.org.

