John Bolton: “Oppositionsgruppen” in Iran werden mit Waffen aus Nordirak beliefert

Die USA haben derzeit keinen Plan B für die Eindämmung Irans in der Region. Der ehemalige nationale Sicherheitsberater der USA räumte nun ein, dass die Protestierenden in Iran mit Waffen aus dem Nordirak beliefert werden.

Der ehemalige nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, sagte in einem Interview, dass Protestierende, die er als “Oppositionelle” bezeichnete, bei den jüngsten Unruhen in Iran mit Waffen aus kurdischen Gebieten im Nordirak bewaffnet worden seien.

In einem Interview mit dem in London ansässigen Sender BBC Persian TV äußerte Bolton, der jahrelang an der Spitze der Anti-Iran-Politik des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump stand, die Hoffnung, dass die Unruhen in Iran zu einem “Regimewechsel” führen würden. Die Aufstände wurden durch den Tod einer jungen Frau ausgelöst, der sich angeblich in der Zeit ihres Polizeigewahrsams ereignete.

Bolton sagte, die “Perspektive der systematischen Bemühungen der subversiven Gruppen” bestehe nicht nur darin, zu protestieren, sondern auch darin, Zwangsgewalt gegen die iranische Regierung anzuwenden, um die Botschaft zu vermitteln, dass sie nicht mehr unbewaffnet seien und sich den iranischen Revolutionsgarden (IRGC) entgegenstellen könnten.

Iran griff den Nordirak Ende September mehrfach mit ballistischen Raketen und Kampfdrohnen an. In der nordirakischen Stadt Erbil sind auch US-Truppen stationiert. Teheran zielte mit diesen Luftschlägen auf kurdische Separatistengruppen, die im Nordirak aktiv sind, und beschuldigte sie, die jüngsten Unruhen in Iran herbeigeführt zu haben.

