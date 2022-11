http://www.informationclearinghouse.info/57334.htm

John Pilger: Der verzweifelte Versuch der USA, ihre globale Macht zu erhalten

Von Finian Cunningham und John Pilger

11. November 2022: Information Clearing House

— Der international renommierte Journalist und Dokumentarfilmer John Pilger ist der Ansicht, dass Amerika nicht aus Stärke, sondern aus Angst vor dem Verlust seiner einstigen Position als einzige Supermacht einen Krieg gegen China anstrebt.

Die treibenden Kräfte sind vielfältig: das Selbstverständnis der Vereinigten Staaten als schwindende Weltmacht, der zerstörerische Militarismus des US-Kapitalismus und seiner “Händler des Todes”, der tief sitzende historische Rassismus gegenüber China und die anachronistische amerikanische Vorstellung vom “göttlichen Recht”, den Rest der Welt zu beherrschen.

China ist keine eigentliche militärische Bedrohung für die USA. Es stellt jedoch eine Herausforderung für die so genannte “regelbasierte Ordnung” der Vereinigten Staaten dar – was ein Euphemismus für die amerikanische Vorherrschaft ist. Peking hat immer wieder an die USA appelliert, multipolaren Respekt zu zeigen und ihre Mentalität des Kalten Krieges aufzugeben. Dennoch beharrt Washington auf der Behauptung, dass China seine größte langfristige Bedrohung darstellt. Die wahre “Bedrohung” besteht darin, dass Chinas wirtschaftlicher Aufstieg und sein phänomenaler Entwicklungserfolg den Bankrott des amerikanischen Kapitalismus offenbaren.

Tragischerweise scheint sich die Europäische Union dem kriegerischen Kurs der USA gegenüber China anzuschließen. Ist der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz nach seinem Besuch in Peking, wo er mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zusammentraf, inzwischen zur Vernunft gekommen?

John Pilger warnt, dass ein bewaffneter Konflikt mit China droht, wenn sich die USA nicht mit der Realität einer multipolaren Welt und der echten Gleichberechtigung der Nationen (wie von den USA behauptet) abfinden. Er erörtert auch, wie Taiwan von den USA in zynischer Weise als Provokation gegenüber China benutzt wird, indem das Inselgebiet massiv aufgerüstet und die Souveränität Pekings untergraben wird. Er vergleicht diese Situation mit der Art und Weise, wie die Ukraine in den letzten acht Jahren von den USA und der NATO als Waffe eingesetzt wurde, um Russland zu verärgern. Übersetzt mit Deepl.com

