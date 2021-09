Ob der neue israelische Präsident Herzog , Liebling der liberalen Zionisten, dem jordanischen König Abdullah auch über seine “Vorliebe” berichtete, dass “gewalttätige religiöse Siedlungen lägen in “seiner DNA” lägen? Deutsche Medien verschwiegen die “DNA”, während sie eilfertig über das “warme ” Treffen zwischen den beiden berichteten.



https://www.middleeasteye.net/news/jordan-israel-king-abdullah-herzog-secret-meeting

Bild: Jordaniens König Abdullah II. trifft sich mit US-Außenminister Antony Blinken (unsichtbar) in der Bayt Al-Urdon in der jordanischen Hauptstadt Amman am 26. Mai 2021 (AFP)



Jordaniens König Abdullah traf sich heimlich mit Israels Präsident



In einem Interview, das am Sonntag in voller Länge ausgestrahlt wird, sagte Herzog, er habe ein “ausgezeichnetes Treffen” mit dem haschemitischen Herrscher gehabt

Von MEE und Agenturen



5. September 2021

Der israelische Staatspräsident Isaac Herzog hat am Samstag bekannt gegeben, dass er sich kürzlich heimlich mit dem jordanischen König Abdullah II. in Amman getroffen hat. Dies ist das jüngste Zeichen für die zunehmenden diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

“Letzte Woche habe ich mich mit dem jordanischen König getroffen und ein sehr langes Gespräch geführt, ich war in seinem Palast, einen ganzen Abend lang. Es war ein ausgezeichnetes Treffen”, sagte Herzog in Ausschnitten aus einem Interview, das am Samstag im israelischen Fernsehen ausgestrahlt wurde.

Das gesamte Interview wird am Sonntagabend, dem Vorabend des jüdischen Neujahrs, ausgestrahlt.

“Jordanien ist ein sehr wichtiges Land. Ich habe großen Respekt vor König Abdullah, einem großen Führer und einem sehr wichtigen regionalen Akteur”, sagte Herzog in einer von seinem Büro herausgegebenen Erklärung.

In der Erklärung war von einem “herzlichen Treffen auf Einladung des Königs” die Rede, bei dem die beiden “tiefgreifende strategische Fragen” erörterten.

“Zu den Themen, die wir besprochen haben, gehören die Kernthemen des Dialogs zwischen unseren Staaten, einschließlich eines Abkommens über den Import von landwirtschaftlichen Erzeugnissen während des Shemitah-Jahres (landwirtschaftliches Sabbatjahr), Energiefragen, Nachhaltigkeit und Lösungen für die Klimakrise, die wir gemeinsam vorantreiben können”, heißt es in der Erklärung.

Jordanien und Ägypten sind die einzigen beiden Anrainerstaaten Israels, die mit dem Land einen Friedensvertrag geschlossen haben.

Die Beziehungen zwischen Israel und Jordanien verschlechterten sich unter der Regierung von Benjamin Netanjahu, dem Kritiker vorwarfen, das Haschemitische Königreich zu vernachlässigen und stattdessen im vergangenen Jahr eine Normalisierung der Beziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Sudan und Marokko zu vereinbaren.

Kurz nach seinem Amtsantritt im Juni flog der neue Premierminister Naftali Bennett jedoch zu Gesprächen mit König Abdullah nach Amman.

Im Juli einigten sich die beiden Länder darauf, dass Israel jährlich 50 Millionen Kubikmeter Wasser an Jordanien verkaufen wird, zusätzlich zu den 55 Millionen Kubikmetern, die es bereits kostenlos zur Verfügung stellt.

Im Rahmen dieses Abkommens darf Jordanien seine Exporte an die Palästinenser im Westjordanland, das Israel seit 1967 besetzt hält, erhöhen.

Diplomatische Treffen

Am Donnerstag trafen sich der ägyptische Präsident Abdel Fattah el-Sisi, König Abdullah II. und der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas mit dem erklärten Ziel, den Friedensprozess im Nahen Osten wiederzubeleben.

Die drei Staatsoberhäupter sollten erörtern, wie sie mit US-Präsident Joe Biden zusammenarbeiten können, um Israel zur Beendigung der Besetzung des Westjordanlands und Ostjerusalems, zur Beendigung des Ausbaus der illegalen Siedlungen in den besetzten Gebieten und zu weiteren Bemühungen um eine Zweistaatenlösung zu bewegen.

Es wird erwartet, dass der ägyptische Präsident mit Bennett in der Stadt Sharm el-Sheikh auf der Sinai-Halbinsel zusammentrifft, wobei Einzelheiten über den Zeitpunkt des Treffens noch nicht bekannt gegeben wurden.

Am Mittwoch gab Bennett eine Erklärung ab, in der er Berichte dementierte, wonach er zusammen mit Abbas und Abdullah an dem Treffen teilnehmen würde.

Das Treffen in Kairo fand jedoch nur wenige Tage nach einem Treffen zwischen Abbas und dem israelischen Verteidigungsminister Benny Gantz in Ramallah statt, bei dem es sich um das wichtigste Treffen zwischen beiden Seiten seit Jahren handelte.

Am Montag erklärte sich Israel im Anschluss an das Treffen zwischen Abbas und Gantz bereit, der Palästinensischen Autonomiebehörde mehr als 150 Millionen Dollar zu leihen, damit diese die Löhne ihrer fast 130.000 Beschäftigten zahlen kann.

Bennett traf Ende August mit Biden im Weißen Haus zusammen. Während Biden die Unterstützung der USA für eine Zwei-Staaten-Lösung bekräftigte, blieb Bennett dabei, dass es keinen palästinensischen Staat geben werde, solange er Premierminister sei. Übersetzt mit Deepl.com

--

