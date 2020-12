Establishment journalists are piling on to smear Robert Fisk now he cannot answer back Something remarkable even by the usually dismal standards of the stenographic media blue-tick brigade has been happening in the past few days. Leading journalists in the corporate media have suddenly felt the urgent need not only to criticise the late, much-respected foreign correspondent Robert Fisk, but to pile in against him, using the most outrageous smears imaginable.



Journalisten des Establishments wollen Robert Fisk verleumden, jetzt kann er nicht mehr antworten

Jonathan Cook schreibt:

1. Dezember 2020

Etwas Bemerkenswertes ist in den letzten Tagen geschehen, selbst für die gewöhnlich düsteren Maßstäbe der Blue-Tick-Brigade der stenografischen Medien. Führende Journalisten in den Unternehmensmedien haben plötzlich das dringende Bedürfnis verspürt, den verstorbenen, viel respektierten Auslandskorrespondenten Robert Fisk nicht nur zu kritisieren, sondern sich gegen ihn zu stellen und die unverschämtesten Verleumdungen vorzunehmen, die man sich vorstellen kann. Er ist plötzlich ein Betrüger, ein Fabulist, ein Fantast, ein Lügner.

Am ironischsten ist, dass die Journalisten, die dies tun, selbst zu den größten Betrügern gehören, Journalisten, die aus der Täuschung ihrer Leser eine Karriere gemacht haben. Tatsächlich sind viele aus der Menge, die Fisk angreift, wenn er sich nicht mehr verteidigen kann, genau die Journalisten, die die schlimmste Bilanz journalistischen Fehlverhaltens und zu einigen der größten Themen unserer Zeit haben.

Zumindest habe ich den Mut, sie zu kritisieren, solange sie noch am Leben sind. Sie wissen, dass Tote nicht klagen können. Es ist vollkommene und völlige Feigheit, Fisk anzugreifen, wenn sie ihre Kommentare früher hätten vorbringen können, ihm ins Gesicht. Wenn sie wirklich eines der Dinge glaubten, die sie uns jetzt so gerne erzählen möchten, dann hatten sie die absolute Pflicht, sie zu sagen, als Fisk noch lebte, anstatt zuzulassen, dass die Öffentlichkeit von jemandem getäuscht wird, den sie als Lügner und Fantast ansehen. Sie haben diese schwerwiegenden Anschuldigungen nicht öffentlich gemacht – sie haben ihre Besorgnis über die angeblich erfundenen Fakten in Fisks Geschichten nicht zum Ausdruck gebracht – als er noch lebte, weil sie wussten, dass er Hackfleisch daraus gemacht hätte.

Das Absurdeste von allem ist die Tatsache, dass der tatsächliche Auslöser für diese plötzliche, sehr späte Äußerung der Besorgnis über Fisk ein von Oz Katerji geschriebenes Hit-Stück ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Großzügigkeit aufbringen kann, Katerji als Journalisten zu bezeichnen. Wie Elliot Higgins von dem von der US-Regierung finanzierten Bellingcat ist er eher so etwas wie ein vom Establishment geliebter Kampfhund: Er ist dazu da, akzeptierte westlich-imperiale Erzählungen durchzusetzen, indem er seine Unterstützung für die Linie des Establishments im Gleichschritt als kantigen, volksnahen Radikalismus verschleiert.

Jeder, der Katerjis dem Establishment dienende Agenda in Frage stellt, wird beschimpft – manchmal sehr unhöflich. Fisk ist nur die jüngste Zielscheibe eines Katerji-Angriffs gegen jeden Journalisten (mich natürlich eingeschlossen), der es wagt, aus dem Overton-Fenster zu treten. Dass diese “ernsthaften” Journalisten glauben, sie könnten ihre Diffamierung von Fisk an alles anhängen, was Katerji sagt, vor allem an den dünnen Haferschleim, den er in seinem letzten Artikel produziert, ist wirklich beschämend. Wenn sich ihre Bedenken wirklich auf journalistische Integrität und Zuverlässigkeit beziehen, wäre Katerji der allerletzte, der sie zitieren würde.

Katerjis wichtigstes Gebiet für die Durchsetzung westlicher Erzählungen ist der Nahe Osten – vielleicht nicht überraschend, denn dort gibt es schrecklich viel Öl, das westliche Staaten und Konzerne verzweifelt kontrollieren wollen. Aber man sollte seine weitreichenden Bemühungen nicht ignorieren, im Namen der Narrative des westlichen Establishments überall dort zu booten, wo er gebraucht wird.

Hier versucht er verzweifelt, zwei Märchen mit Leben zu erfüllen: dass die Wahl des linken Flügels Evo Morales zum Präsidenten Boliviens betrügerisch war und dass Morales letztes Jahr zum Rücktritt gezwungen wurde, anstatt dass er durch einen von der CIA unterstützten Militärputsch gestürzt wurde. Bemerkenswert ist, dass Katerji noch im letzten Monat an diesen diskreditierten Geschichten festhielt, lange nachdem selbst die liberalen Unternehmensmedien sie als nicht mehr haltbar aufgegeben hatten.

Katerji war natürlich auch ein enthusiastischer Rekrut für die Verleumdungen des unbewiesenen Establishments, Labour sei unter der Führung des linken Jeremy Corbyn von Antisemitismus überrannt worden, genau die gleichen anekdotischen Behauptungen, die von den gesamten Unternehmensmedien verbreitet werden.

Nicht nur das, er hatte sogar die Frechheit zu behaupten, dass er im Namen der Palästinenser sprach, als er Corbyn, den einzigen Führer einer großen europäischen Partei, der sich jemals für deren Sache eingesetzt hatte, verleumdete. Der neue Labour-Chef Keir Starmer hat, wie die meisten anderen Politiker nach der Corbyn-Episode, die Palästinenser so gut wie von der politischen Agenda verschwinden lassen. Katerji muss hocherfreut sein – im Namen der Palästinenser, natürlich.

Aber Katerjis Streit mit Fisk rührt vor allem daher, dass der Auslandskorrespondent des Independent wegen eines angeblichen Chemiewaffenangriffs in Syrien mit dem Rest des westlichen Pressekorps aus der Reihe tanzt.

Aber Katerjis Streit mit Fisk rührt vor allem daher, dass der Auslandskorrespondent des Independent wegen eines angeblichen Chemiewaffenangriffs in Syrien mit dem Rest des westlichen Pressekorps aus der Reihe tanzte.

Katerji ist Teil dessen, was man – wenn wir in diesen Dingen brutaler ehrlich wären – als die Al-Qaida-Lobby des Westens bezeichnen würde. Dies ist eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Journalisten und Akademikern, die ihre selbstveröffentlichte “Arabität” nutzen, um die Einschüchterung und das Schweigen all derer zu rechtfertigen, die nicht völlig davon überzeugt sind, dass die gewöhnlichen Syrer ihren Diktator, Bashar al-Assad, den von Saudi-Arabien finanzierten Dschihadisten des Islamischen Staates und der Al-Nusra, dem al-Qaida-Franchise in Syrien, wenn auch widerwillig, vorziehen würden, oder die in Frage stellen, ob die westlichen Mächte diese Extremisten heimlich finanzieren und unterstützen sollten.

Wenn Sie auch nur den geringsten Zweifel an einem dieser Punkte hegen, wird Katerji keine Zeit verlieren, Sie als “Assadisten”, “Leugner von Kriegsverbrechen”, “Antisemit”, “9/11-Truther” und Schlimmeres zu bezeichnen. Dann werden diese blauen Zecken des Establishments, selbst diejenigen, die von einem Großteil der Linken geliebt werden, seine Verleumdungen als Beweis dafür anführen, dass Sie tatsächlich ein “Assadist”, ein “Kriegsverbrecherleugner”, ein “Antisemit”, ein “9/11-Truther” und so weiter sind.

Hier sind nur einige Beispiele dafür, wie Katerji sich mit den Kritikern der imperialen westlichen Erzählung über Syrien auseinandersetzt, damit Sie eine Vorstellung davon bekommen:

Damals in den Jahren 2011 und 2012, in einer Zeit, die wie der mögliche Ausbruch eines arabischen Frühlings in Syrien aussah, hatten die Argumente von Katerji und Co. zumindest einen Hauch von Plausibilität. Aber ihre wirkliche Agenda – die eher mit dem westlichen Imperialismus als mit einem arabischen Erwachen übereinstimmte – wurde viel klarer, als die lokalen Proteste gegen Assad durch einen Zustrom von Dschihad-Kämpfern untergraben wurden, wie sie von den westlichen Medien überall sonst im Nahen Osten als “Terroristen” bezeichnet worden waren.

Es war unvermeidlich, dass jemand wie Fisk, der eine Position der Vorsicht oder Skepsis darüber einnahm, ob die Mehrheit der Syrer tatsächlich eine Rückkehr zu einer Art islamischem dunklen Zeitalter wollte, den Zorn Katerjis und seiner Kohorten auf sich zog.

Doch Fisk machte diese westlichen al-Nusra-Lobbyisten noch wütender, als er 2018 die Stadt Douma besuchte und ernste Fragen zu den Behauptungen der Dschihadisten aufwarf, die die Stadt regierten, dass das syrische Militär die Stadt kurz vor der Vertreibung durch Assads Streitkräfte mit chemischem Gas bombardiert und viele Zivilisten getötet habe. Die Geschichte, die sich zu diesem Zeitpunkt ausschließlich auf die Behauptungen dieser kopftreuen Dschihadisten stützte, wurde von den leichtgläubigen westlichen Medien sofort als gesicherte Tatsache berichtet.

Präsident Donald Trump, der sich ausschließlich auf Behauptungen der al-Qaida-Franchise in Douma stützte, feuerte unter eklatanter Verletzung des Völkerrechts und unter dem Jubel der westlichen Medien eilig Raketen auf Syrien ab.

Fisk wusste natürlich, dass er sich selbst keinen Gefallen tat, als er die vom westlichen Pressekorps (das nie in Douma gewesen war) geförderte beweisfreie Erzählung diskreditierte. Man würde es ihm umso mehr übel nehmen. Die meisten seiner Kollegen zogen es vor, seine Enthüllungen zu ignorieren, auch wenn sie in ihren Auswirkungen weltbewegend waren. Doch als die offizielle Aufsichtsbehörde, die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW), viele Monate später ihren Bericht in Douma veröffentlichte und damit implizit die Version der Dschihadisten von den Ereignissen unterstützte, wurde Fisks frühere Berichterstattung von den Journalistenkollegen abfällig abgetan.

Zu ihrem Leidwesen endete die Geschichte damit jedoch nicht. Nach der Veröffentlichung des Douma-Berichts der OVCW traten eine Reihe ihrer hochrangigen Experten als Informanten auf, um zu erklären, dass die OVCW-Bürokratie unter dem Druck der USA ihre Recherchen manipuliert und ihre Ergebnisse im Abschlussbericht falsch dargestellt habe. Die Beweise, die sie gefunden hatten, deuteten darauf hin, dass Assad keinen chemischen Angriff in Douma durchgeführt hatte. Wahrscheinlicher war, dass die Dschihadisten, die von Assads Streitkräften vertrieben werden sollten, die Szene inszeniert hatten, um sie wie einen chemischen Angriff aussehen zu lassen und die USA tiefer nach Syrien hineinzuziehen.

So wie die Unternehmensmedien die ursprüngliche Berichterstattung von Fisk aus Douma ignorierten, die ihre eigenen Berichte wie journalistisches Fehlverhalten klingen lassen hätte, ignorierten sie natürlich auch die Whistleblowers mit Entschlossenheit. Sie können die Unternehmensmedien durchforsten, und Sie können sich glücklich schätzen, wenn Sie auch nur eine Anspielung auf den monatelangen Streit über den OVCW-Bericht finden, der in der realen Welt genug Beachtung fand, um bei den Vereinten Nationen in einen großen Streit auszubrechen, einschließlich der Anprangerung des Verhaltens der OVCW durch den ehemaligen Leiter der Organisation, Jose Bustani.

Auf diese Weise sind Betrüger wie Katerji in der Lage, ihre eigenen Fehlinformationen zu verbreiten. Sie klingen nur deshalb glaubwürdig, weil die Gegenbeweise, die zeigen würden, dass sie Unsinn schreiben, in der breiten Öffentlichkeit völlig fehlen. Nur diejenigen, die in sozialen Medien aktiv und aufgeschlossen genug sind, um auf Stimmen zu hören, die nicht von einer großen Unternehmensplattform beschäftigt werden (in diesem Fall mit der bemerkenswerten Ausnahme von Peter Hitchens von der Daily Mail), sind in der Lage, diese Gegeninformationen zu finden. Es ist, als lebten wir parallel.

Präsident Donald Trump, der sich ausschließlich auf Behauptungen der al-Qaida-Franchise in Douma stützte, feuerte unter eklatanter Verletzung des Völkerrechts und unter dem Jubel der westlichen Medien eilig Raketen auf Syrien ab.

Fisk wusste natürlich, dass er sich selbst keinen Gefallen tat, als er die vom westlichen Pressekorps (das nie in Douma gewesen war) geförderte beweisfreie Erzählung diskreditierte. Man würde es ihm umso mehr übel nehmen. Die meisten seiner Zeitgenossen zogen es vor, seine Enthüllungen zu ignorieren, obwohl sie in ihren Auswirkungen weltbewegend waren. Doch als die offizielle Aufsichtsbehörde, die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW), viele Monate später ihren Bericht in Douma veröffentlichte und damit implizit die Version der Dschihadisten von den Ereignissen unterstützte, wurde Fisks frühere Berichterstattung von den Journalistenkollegen abfällig abgetan.

Zu ihrem Leidwesen endete die Geschichte damit jedoch nicht. Nach der Veröffentlichung des Douma-Berichts der OVCW traten eine Reihe ihrer hochrangigen Experten als Informanten auf, um zu erklären, dass die OVCW-Bürokratie unter dem Druck der USA ihre Recherchen manipuliert und ihre Ergebnisse im Abschlussbericht falsch dargestellt habe. Die Beweise, die sie gefunden hatten, deuteten darauf hin, dass Assad keinen chemischen Angriff in Douma durchgeführt hatte. Wahrscheinlicher war, dass die Dschihadisten, die von Assads Streitkräften vertrieben werden sollten, die Szene inszeniert hatten, um sie wie einen chemischen Angriff aussehen zu lassen und die USA tiefer nach Syrien hineinzuziehen.

So wie die Unternehmensmedien die ursprüngliche Berichterstattung von Fisk aus Douma ignorierten, die ihre eigenen Berichte wie journalistisches Fehlverhalten klingen lassen hätte, ignorierten sie natürlich auch die Whistleblowers mit Entschlossenheit. Sie können die Unternehmensmedien durchforsten, und Sie können sich glücklich schätzen, wenn Sie auch nur eine Anspielung auf den monatelangen Streit über den OVCW-Bericht finden, der in der realen Welt genug Beachtung fand, um bei den Vereinten Nationen in einen großen Streit auszubrechen, einschließlich der Anprangerung des Verhaltens der OVCW durch den ehemaligen Leiter der Organisation, Jose Bustani.

Auf diese Weise sind Betrüger wie Katerji in der Lage, ihre eigenen Fehlinformationen zu verbreiten. Sie klingen nur deshalb glaubwürdig, weil die Gegenbeweise, die zeigen würden, dass sie Unsinn schreiben, in der breiten Öffentlichkeit völlig fehlen. Nur diejenigen, die in sozialen Medien aktiv und aufgeschlossen genug sind, um auf Stimmen zu hören, die nicht von einer großen Unternehmensplattform beschäftigt werden (in diesem Fall mit der bemerkenswerten Ausnahme von Peter Hitchens von der Daily Mail), sind in der Lage, diese Gegeninformationen zu finden. Es ist, als ob wir in parallelen Universen leben.

Der Grund, warum Fisk von den Lesern so geschätzt wurde und warum es ein echtes Gefühl des Verlusts gab, als er vor einem Monat starb, war, dass er einer der sehr wenigen Journalisten war, die dem Mainstream angehörten, aber so berichteten, als ob er nicht der Agenda seiner Unternehmensplattform verpflichtet wäre.

Dafür gab es spezifische Gründe. Wie eine Handvoll anderer – darunter John Pilger, Seymour Hersh und Chris Hedges – machte sich Fisk in den Unternehmensmedien zu einer Zeit einen Namen, als er nur widerwillig den einen oder anderen eigenwilligen Auslandskorrespondenten verwöhnte, weil sie die Gewohnheit hatten, Kriegsverbrechen aufzudecken, die alle anderen vermissten, Exklusivberichte, die dann für ihre Publikationen mit renommierten Journalistenpreisen ausgezeichnet wurden. Das Eigentum an den Medien war damals weit weniger konzentriert, so dass es einen größeren kommerziellen Anreiz für das Eingehen von Risiken und die Veröffentlichung von Schlagzeilen gab. Und diese Journalisten entstanden in einer Zeit, in der die Macht kurzzeitig stärker umkämpft war, als die Arbeiterbewegung in den Nachkriegsjahrzehnten versuchte, sich zu behaupten, und bevor die westlichen Gesellschaften von der korporativen Elite gezwungen wurden, sich in allen Belangen der neoliberalen Orthodoxie zu unterwerfen.

Vor allem Pilger, Hersh und Hedges hatten alle Mühe, ihren Platz in den Medien der Konzerne zu behaupten. Fisk allein schaffte es, sich daran festzuhalten. Das war eher Zufall. Nachdem er aus Rupert Murdochs “Times” entlassen worden war, weil er 1989 eine beunruhigende Geschichte über den Abschuss eines iranischen Passagierflugzeugs durch die USA veröffentlicht hatte, fand er bei der kürzlich gegründeten britischen Zeitung Independent eine neue Heimat. Als Späteinsteiger in die britische Medienszene kämpfte die Zeitung nicht nur darum, Geld zu verdienen, sondern auch darum, eine unverwechselbare Identität zu schaffen oder eine wirkliche Sichtbarkeit zu erlangen. Fisk überlebte, so scheint es, weil er sich schnell als einer der ganz wenigen Gründe für den Kauf der Zeitung etablierte. Er war ein seltenes Beispiel für einen Journalisten, der größer war als das Ventil, das er bediente.

Die Leser vertrauten ihm, weil er sich nicht nur weigerte, sich dem Herdendenken seiner Kollegen zu unterwerfen, sondern sie endlos als journalistisch und intellektuell faul beschimpfte.

Diejenigen, die jetzt versuchen, seinen guten Namen zu beschmutzen, kehren die Wahrheit um. Sie wollen suggerieren, dass die Unterstützung für Fisk kultisch war und er von denjenigen, die unfähig sind, kritisch zu denken, als Held verehrt wurde. Das werden sie auch über dieses Stück sagen. Lassen Sie mich also darauf hinweisen, dass ich nicht ohne meine eigene Kritik an Fisk bin. Ich habe zum Beispiel einen Artikel geschrieben, in dem ich einige unbegründete Behauptungen kritisierte, die er während des massiven israelischen Bombenangriffs auf den Libanon im Jahr 2006 aufgestellt hatte.

Aber meine Kritik war genau das Gegenteil von dem, was die blaue Zecken-Meute ihm jetzt nachstellt. Ich stellte Fisk in Frage, weil er versucht hatte, einen unplausiblen Mittelweg mit den blauen Zecken des Establishments zu finden (bevor wir wussten, was blaue Zecken sind), indem er seine Wetten darüber absicherte, wer für die Zerstörung des Libanon verantwortlich war. Das war ein seltenes, wenn auch verständliches Beispiel für die journalistische Zaghaftigkeit von Fisk – der Wunsch, bei seinen Kollegen glaubwürdig zu bleiben, und der Widerwille, den Weg zu verfolgen, wohin die Beweise zu führen schienen. Vielleicht war dies eine Auseinandersetzung mit der pro-israelischen Menge und den Unternehmensjournalisten, die ihnen nachsagten, dass er es bei dieser Gelegenheit nicht für wert hielt zu kämpfen.

Das Unbehagen, das Fisk bei seinen Kollegen auslöste, war für jeden, der in den Unternehmensmedien arbeitete, allzu offensichtlich, selbst in den liberalen Medien, wie ich es in den 1990er Jahren war. Im Guardian oder im Observer habe ich nie ein gutes Wort über Fisk gehört. Sein Tod hat einen Ausbruch von Groll gegen ihn ermöglicht, der sich über Jahrzehnte hinweg bei Journalisten aufgebaut hat, die eifersüchtig darauf sind, dass kein Leser um seinen eigenen Tod trauert oder sich an ihn erinnert.

Der Journalismus von Fisk setzte sich für die Unterdrückten ein und sprach direkt mit den Lesern, anstatt, wie bei seinen Kollegen, den Redakteuren in der Hoffnung auf einen beruflichen Aufstieg nachzugeben. Unmittelbar nach seinem Tod wurde die Verachtung seiner Kollegen für Fisk in eine fadenscheinige Sprache gehüllt. Wie Media Lens festgestellt hat, war der Lieblingsausdruck, mit dem er in Nachrufen, sogar in seiner eigenen Zeitung, beschrieben wurde, “umstritten”.

“Es stellt sich heraus, dass der Begriff ‘kontrovers’ in den Unternehmensmedien nur auf politische Schriftsteller und Führungskräfte angewandt wird, die von Eliteinteressen als ‘kontrovers’ angesehen werden.

“Dies wurde unwissentlich von den großen Köpfen bei der BBC deutlich gemacht, die feststellten, dass Fisk ‘wegen seiner scharfen Kritik an den USA und Israel sowie an der westlichen Außenpolitik kontrovers diskutiert wurde’. Hätte Fisk ‘Kontroverse’ von China, Iran oder Nordkorea gezeichnet, wäre das ‘Wiesel-Wort’ in der Analyse des Beeb nicht aufgetaucht…

“In den Nachrichten der Unternehmensmedien kann ‘kontrovers’ tatsächlich mit ‘Offensive an der Macht’ übersetzt werden. Der Begriff ist als Schreckwort gedacht, um die Leser zu warnen, dass die etikettierte Person ‘zwielichtig’, ‘verdächtig’ ist: ‘Vorsicht ist geboten! Der Journalist signalisiert dies auch seinen Redakteuren und anderen Kollegen: ‘Ich gehöre nicht zu “denen”!'””

Die Journalisten, die jetzt behaupten, Fisk sei ein Betrüger und Fantast gewesen, sind viele von denen, die gerne für Zeitungen gearbeitet haben, die bereitwillig die schwersten Lügen förderten, die man sich vorstellen kann, um einen illegalen Angriff auf den Irak im Jahr 2003 und seine anschließende Besetzung zu rationalisieren. Diese Publikationen unterstützten eifrig die Lügen der US-amerikanischen und britischen Regierung, der Irak habe Massenvernichtungswaffen und sein Führer Saddam Hussein habe mit Al-Qaida konspiriert – Behauptungen, die damals leicht zu widerlegen waren.

Zu den Journalisten, die Fisk jetzt angreifen, gehören auch solche, wie Jessica Elgot vom Guardian, die an vorderster Front dafür gesorgt haben, dass Corbyn ohne Beweise antisemitisch verleumdet wird. Oder, wie Hannah Jane Parkinson vom Guardian, haben sich einem anderen beliebten Zeitvertreib von Wirtschaftsjournalisten hingegeben und die Notlage von Julian Assange lächerlich gemacht, einem Journalistenkollegen, der ihre feige Stenografie beschämt und dem ein Leben in einem US-Hochsicherheitsgefängnis bevorsteht, weil er US-Kriegsverbrechen in Afghanistan und im Irak aufgedeckt hat.

Sogar Jason Burke vom Guardian, der behauptet, Fisks Lügen am eigenen Leib erfahren zu haben, als er 2001 für die Zeitung Observer arbeitete (so wie ich damals), war nicht in der Lage, der Herausforderung gerecht zu werden, wie der bedauernswerte Twitter-Thread, der hier erneut geweetet wird, bestätigt:

Bemerkenswerterweise gibt es ein Muster in den Behauptungen derjenigen, die Fisk jetzt verleumden: Sie beeilen sich, uns mitzuteilen, dass er in ihrer Studienzeit eine Inspiration war. Sie denken vermutlich, dass diese Erwähnung ihre Desillusionierung als hart erarbeitete Enttäuschung suggeriert und es daher plausibler klingen lässt. Aber in Wirklichkeit suggeriert es etwas anderes.

Es deutet vielmehr darauf hin, dass sie in ihrem jugendlichen Idealismus danach strebten, ein Journalist zu werden, der die Wahrheit ausgräbt, der die Machtzentren überwacht, der die Betrübten tröstet und die Bequemen bedrängt. In der Tat genau das zu tun, was Fisk tat.

Aber sobald sie auf der Karriereleiter der Unternehmen Fuß gefasst hatten, lernten sie langsam, dass sie einen “nuancierteren” Ansatz für den Journalismus wählen mussten – vor allem, wenn sie hofften, auf dieser Leiter nach oben zu kommen, sich das Recht auf ihren blauen Haken zu verdienen und ein Gehalt zu erhalten, das groß genug war, um die Hypothek in London oder New York abzudecken.

Mit anderen Worten, sie wurden zu all dem, was sie während ihrer Studienzeit verachteten. Fisk war die ständige Erinnerung daran, wie sehr sie sich verkauft hatten. Seine bloße Existenz beschämte sie für das, wozu sie zu feige waren, es selbst zu tun. Und jetzt im Tod, wenn er keine Antwort geben kann, schlemmen sie an seinem Leichnam wie die Geier, die sie sind, bis nichts mehr daran erinnert, dass Robert Fisk im Gegensatz zu ihnen bis zum Schluss unbequeme Wahrheiten gesagt hat. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Essay erschien zuerst auf dem Blog von Jonathan Cook: https://www.jonathan-cook.net/blog/

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...