Jüdische Mobs attackieren Palästinenser während eines Amoklaufs in Jerusalem Von Tamara Nassar

Eine jüdische Schande!

Jüdischer Nazi Extremisten Mob zieht durch Palästina/Jerusalem!

Viele griffen Palästinenser an und riefen zum Völkermord auf.

Viele der Demonstranten riefen “Tod den Arabern”, “Möge euer Dorf brennen” und “Mohammed ist tot” – eine verunglimpfende Anspielung auf den Propheten. Dies sind übliche Rufe, die Jahr für Jahr zu hören sind.

Dieses jüdische Staatsterror-Besatzungsregime hat keinen Anspruch auf die Einforderung eines “Existenzrechts “oder “Staatsräson”.

Palästina “From the RIVER to the SEA has to be FREE”



Tens of thousands of Israeli Jewish ultranationalists marched through Jerusalem on Sunday to demonstrate their hatred towards Palestinians and assert dominance over the militarily occupied city. Many attacked Palestinians and chanted for genocide. This was part of the annual “March of the Flags” on Jerusalem Day, a holiday invented by Israel to celebrate its occupation and colonization of the city in 1967.