Ein neuer Besatzungskönig ist gekrönt



https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-us-jewish-groups-hyping-bennett-right-wing

Jüdische US-Gruppen überhöhen das rechte Regime von Naftali Bennett



Von Richard Silverstein

17. Juni 2021

Nach 12 Jahren ununterbrochener Herrschaft von Premierminister Benjamin Netanjahu hat Israel eine neue Regierung unter der Leitung von Naftali Bennett, dem Führer der rechtsextremen Jamina-Partei, begrüßt.

Die neue Koalition überspannt eine breite Kluft von der extremen Rechten bis zur Linken – eine Entwicklung, die es in der israelischen Politik noch nie gegeben hat. Sie schließt auch die islamistische Partei Raam ein, was das erste Mal ist, dass eine palästinensische Partei am Kabinettstisch in einer solchen Regierung sitzt.

Israelis strömten zu Zehntausenden auf die Straßen, um Netanjahus Abgang zu feiern, was die New York Times eine “Tanzparty” nannte. Ihre Freude markiert eine Entladung aufgestauter Spannungen, die sich über Monate von Black-Flag-Protesten gegen die Figur, die im Volksmund als “Verbrechensminister” bekannt ist, aufgebaut haben. Er steht derzeit vor Gericht und sieht sich mit drei Korruptionsvorwürfen konfrontiert; sollte er verurteilt werden, könnte er ins Gefängnis kommen, was bisher nur einem früheren israelischen Premierminister passiert ist.

Angesichts einer solchen stillschweigenden Allianz zwischen gewalttätigen jüdischen Extremisten und ihren politischen Gönnern ist es ein Wunder, dass amerikanisch-jüdische Gruppen ihre Augen davor verschließen können und nur Sonnenschein sehen

Jüdische Gruppen in der Diaspora haben sich dem Jubel angeschlossen und Erklärungen der Erleichterung und Hoffnung über den Regierungswechsel veröffentlicht. Aber diese sind von einem grundlegenden Missverständnis über die Natur der neuen Führer des Landes geprägt.

Die führende Israel-Lobbygruppe in den USA, AIPAC, sagte, sie begrüße “die neue, vielfältige israelische Regierung” unter Bennett. Der Begriff “Vielfalt” versucht, eine Tugend aus der Tatsache zu machen, dass diese Koalition einen Premierminister einschließt, der einmal gesagt hat: “Ich habe in meinem Leben viele Araber getötet – und es gibt kein Problem damit.” Sie schließt auch eine palästinensische Partei ein, die mit der Muslimbruderschaft verbunden ist, deren Führer in seiner ersten Knesset-Rede den Wählern versprach, er werde Land zurückgewinnen, das Israel den Palästinensern enteignet hat.

Die nordamerikanische Reformjudenbewegung schien am meisten von der israelischen Realität abgekoppelt zu sein: “Wir hoffen, dass diese neue Regierung, die in der ideologischen Vielfalt ihrer Mitglieder beispiellos ist, … sich der Förderung einer pluralistischen Agenda verpflichtet, Extremismus bekämpft … und eine Regierung für alle Bürger Israels sein wird. Wir hoffen auch, dass diese Regierung die Wichtigkeit von … überparteilichen Kontakten und Engagement bekräftigen wird.”

‘Blühende Demokratie’?

Angesichts der Tatsache, dass Bennett für seine aufrührerische antipalästinensische Rhetorik bekannt ist, ist es schwer zu sehen, wie er ein Führer für alle israelischen Bürger sein wird.

In der Tat hielten die Israelis diese Woche den jährlichen Flaggenmarsch ab, ein rechtsextremer “Feiertag”, der durch provokative Demonstrationen israelischer Extremisten in palästinensischen Vierteln gekennzeichnet ist, bei denen Sprechchöre wie “Tod den Arabern” lautstark erklingen.

Obwohl einige politische Führer darauf drängten, den Marsch angesichts der jüngsten Gewalt zwischen Juden und Palästinensern abzusagen, weigerte sich die Regierung, ihn abzusagen; viele der Teilnehmer waren wichtige Unterstützer rechtsextremer Parteien, wie Bennetts Jamina.

Angesichts einer solchen stillschweigenden Allianz zwischen gewalttätigen jüdischen Extremisten und ihren politischen Gönnern ist es ein Wunder, dass amerikanisch-jüdische Gruppen ihre Augen davor verschließen können und nur Sonnenschein und frische Luft sehen.

Das Board of Deputies of British Jews begrüßte die neue Regierung überschwänglich und sagte, die “Einheitskoalition”, die “Parteien der Mitte, der Linken, der Rechten und zum ersten Mal in fast 50 Jahren eine israelisch-arabische politische Partei umfasst … ist eine wunderbare Demonstration von Israels blühender Demokratie”.

Ob es in einem Zusammenschluss so vieler ungleicher politischer Parteien auf Dauer eine “Einheit” gibt, bleibt abzuwarten. Aber diese Regierung ist eher ein Akt der Verzweiflung – zusammengeschustert als einzige Hoffnung, Netanyahu von der Macht zu entfernen – als eine “Demonstration von Israels blühender Demokratie”.

Aus dem gleichen Holz geschnitzt

Die liberalste der Gruppen, die die neue Regierung begrüßte, J Street, drückte einige Vorbehalte aus, indem sie bemerkte: “Während wir Grund zur Hoffnung haben, dass die neue Regierung in vielen Bereichen weitaus moderater und vernünftiger sein wird als ihre Vorgängerin, haben wir keinen Grund zu erwarten, dass sie den unerträglichen, ungerechten und sich verschlechternden Status quo der endlosen Besatzung und der wiederkehrenden Gewalt beenden wird. Naftali Bennett hat sich konsequent als eine noch härtere, pro-Siedlungspolitik betreibende, palästinenserfeindliche, rechtsgerichtete Alternative präsentiert.”

Dies schien zumindest ein stillschweigendes Eingeständnis zu sein, dass Bennetts frühere Ansichten einer Zweistaatenlösung nicht aufgeschlossener waren als die von Netanjahu.

Israels neue Regierung: Die Gesichter und Parteien, die man kennen muss

Bezeichnenderweise gaben die am weitesten links stehenden jüdischen Gruppen in den USA, If Not Now und Jewish Voice for Peace, keine Erklärungen ab, was darauf hindeutet, dass sie in der neuen Regierung nichts zu feiern sehen. Es ist lediglich ein Wechsel der Gesichter, mit der gleichen rassistischen, Apartheid-Politik der Vorgängerin. Bennett ist aus dem gleichen Holz geschnitzt wie Netanjahu, denn er diente einst als sein Stabschef.

Unterdessen beeilte sich US-Präsident Joe Biden, Bennett zu gratulieren. Während Biden einen Monat brauchte, um Netanyahu nach seiner eigenen Amtseinführung anzurufen, brauchte er nur zwei Stunden, um Bennett anzurufen. Während den USA klar ist, dass die neue israelische Regierung weiterhin gegen den Iran-Atomdeal und Bidens voraussichtliche Rückkehr zu ihm sein wird, möchte er, dass diese Opposition privat und nicht öffentlich ist.

Biden versteht, dass Bennett sich politisch nicht wesentlich von seinem Vorgänger unterscheidet, was bedeutet, dass die USA wahrscheinlich nicht auf irgendwelche größeren Abkommen oder Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern drängen werden. Aber allein die Möglichkeit, den Druck auf die Beziehungen zwischen den USA und Israel zu verringern, wäre eine willkommene Atempause, soweit es Biden betrifft.

In seiner eigenen Antrittsrede als Premierminister machte Bennett deutlich, dass er verstanden hat, wie sehr Netanjahu die US-Demokraten entfremdet hat, indem er dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama auf Schritt und Tritt trotzte und mehrere Versuche, ein Friedensabkommen mit den Palästinensern auszuhandeln, zunichte machte.

Bennett hat geschworen, sowohl mit den Republikanern als auch mit den Demokraten zusammenzuarbeiten – obwohl er angesichts der Unruhe der progressiven Demokraten angesichts des jüngsten israelischen Angriffs auf Gaza feststellen wird, dass die Partei zunehmend gespalten ist. Übersetzt mit Deepl.com

Richard Silverstein schreibt den Blog Tikun Olam, der sich der Aufdeckung der Exzesse des israelischen Nationalen Sicherheitsstaates widmet. Seine Arbeit ist in Haaretz, dem Forward, der Seattle Times und der Los Angeles Times erschienen. Er trug zu der Essay-Sammlung über den Libanon-Krieg 2006, A Time to Speak Out (Verso) bei und hat einen weiteren Essay in der Sammlung Israel and Palestine: Alternate Perspectives on Statehood (Rowman & Littlefield) Foto von RS von: (Erika Schultz/Seattle Times)

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...