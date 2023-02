Der neue Artikel meines Freundes Joseph Massad, öffnet jedem Leser die Augen, worauf sich die Grundlagen des jüdischen Apartheidstaates stützen. Die koloniale Faschistenstaat, war schon vor seiner Gründung, ein Staat der die Rechte der Palästinenser missachtetet und nur für rechtsextreme-faschistische-zionistische Juden steht. Das der Jüdische Nationalfond seit seiner Gründung einer der übelsten zionistischen Organisationen , die dank ihres hohen Spendenaufkommens jede Möglichkeit der Repression gegen Palästina Aktivisten und BDS-Anhänger auszuüben.Ich bitte alle meine Leser, gerade in diesen schrecklichen Kriegszeiten, sich auch mit dieser wichtigen Geschichte zu befassen, da dieser “jüdische Staat” und seine Organisationen soviel Leid und Terror im illegal besetzten Palästina und Gaza verbreiten, wie kaum ein anderer Staat . Danke für diesen Artikel, lieber Joseph Massad.

Evelyn Hecht-Galinski

Jüdischer Nationalfonds: 120 Jahre koloniale Chuzpe

von Joseph Massad

1. Februar 2023

1908 gründete der JNF seine eigene Tochtergesellschaft, die Palestine Land Development Company, die sich zum Ziel setzte, die palästinensischen Bauern von ihrem Land zu vertreiben, indem sie Land von den osmanischen Behörden und abwesenden Großgrundbesitzern in Beirut, Damaskus und Kairo erwarb. Die Hauptaufgabe des JNF bestand darin, in jüdischen Gemeinden Spenden zu sammeln, um das Land der Palästinenser zu übernehmen – eine wichtige Tätigkeit, die bis heute andauert.

Die Organisation, die eine finanzielle Entschädigung von einer Gruppe fordert, die ihre eigenen Opfer vertritt, hat ein Jahrhundert lang die Auslöschung der palästinensischen Geographie und Präsenz auf dem Land verfolgtIsraelische Behörden reißen die Überreste des Hauses der Familie Khader im Stadtteil Shuafat in Ost-Jerusalem am 16. Januar 2023 ab (Reuters)Der Jüdische Nationalfonds (JNF), der wichtigste finanzielle und koloniale Arm der zionistischen Bewegung, ist seit langem aktiv an der Aneignung palästinensischen Landes und der Vertreibung von Palästinensern beteiligt und verklagt derzeit Palästina-Solidaritätsgruppen in den USA, weil sie es gewagt haben, sich dem kolonialen Raubbau am palästinensischen Volk zu widersetzen.

Ruppin, der sich für einen Rassenforscher hielt und rassistische Ansichten über Völker, einschließlich Juden und “jüdische Typen”, vertrat, wurde zu einem zentralen Akteur der zionistischen Kolonisierung Palästinas. Er wurde in Posen geboren, einer mehrheitlich polnischen Provinz unter deutscher Besatzung und einer deutschen Siedlerkolonie.

Kurz nach seiner Ankunft in Palästina im Jahr 1907 auf einer vom JNF finanzierten Reise zur Erkundung der jüdischen Kolonisation schrieb Ruppin an den JNF, dass er “die Arbeit des JNF als ähnlich wie die der [preußischen] Kolonisationskommission in Posen und Westpreußen ansieht. Der JNF wird Land kaufen, wann immer es von Nicht-Juden angeboten wird, und es entweder ganz oder teilweise Juden zum Weiterverkauf anbieten”.Protestschild

Eine Person hält ein Schild mit der Aufschrift “Boykottiert Israel, einen rassistischen Staat” während einer Kundgebung am Trocadero in Paris am 16. Mai 2018 hoch (AFP)

Im selben Jahr wurde das JNF-Büro in Palästina eröffnet, das von Ruppin geleitet wurde.

Ruppin, der antisemitische Ansichten vertrat, sah im zionistischen Siedlerkolonialismus die Möglichkeit, dass Juden in seinen Augen nicht mehr verachtenswert sind: “Juden arbeiten nicht gern und sollten ihren Lebensunterhalt allmählich auf Landwirtschaft und Handwerk umstellen; Antisemiten haben völlig Recht, wenn sie den Juden eine abnorme Gewinnsucht vorwerfen”.

Im Rahmen seiner “wissenschaftlichen” Forschung fotografierte Ruppin Juden, vermaß ihre Schädel, kategorisierte ihre Schädelform und sammelte ihre Fingerabdrücke, um sie in rassische Typen einzuteilen. Nach den Plänen, die Ruppin 1908 für die zionistische Kolonisierung erstellte, wollte er in den nächsten 20 Jahren durch eine anhaltende Einwanderung von 10 000 Juden pro Jahr eine jüdische Mehrheit in bestimmten Teilen Palästinas schaffen.

Er gründete 1908 die Palestine Land Development Company (PLDC), deren Arbeit laut Gründungsdokument “die Methoden der … preußischen Kolonisationskommission … übernehmen wird, die in den preußischen Ostprovinzen einen Kolonisierungsprozess durchführte”.

Rassenreinheit

Im Jahr 1911 begann Ruppin, die Vertreibung der einheimischen Palästinenser vorzuschlagen.

Der bäuerliche Widerstand, der seit Beginn der zionistischen Kolonisierung Mitte der 1880er Jahre zu beobachten war, nahm nach dem Verkauf großer Landflächen durch die Familie Sursuq, abwesende Grundbesitzer aus Beirut, an den JNF im Jahr 1910 wieder zu. Dies hatte die Vertreibung weiterer palästinensischer Bauerngemeinschaften von Land, das sie seit Jahrhunderten bewirtschaftet hatten, und die Zerstörung ihrer jahrhundertealten Dörfer zur Folge.

Die Sursuqs hatten das Land 1872 nach dem osmanischen Gesetz von 1858 zur Privatisierung von Land vom osmanischen Staat gekauft.