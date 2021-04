Jüdischer Nationalfonds treibt Plan zur Legalisierung von Landkäufen im Westjordanland voran Von Hagar Shezaf

Jüdischer Nationalfonds treibt Plan zur Legalisierung von Landkäufen im Westjordanland voran

12.04.2021

Der Vorstand des Keren Kayemeth LeIsrael – Jüdischer Nationalfonds genehmigte am Sonntag einen Plan, der es ihm erlaubt, Land im Westjordanland zu kaufen, auch für isolierte Siedlungen.

Die Entscheidung der Organisation, die auch unter ihrem hebräischen Namen Keren Kayemeth LeIsrael bekannt ist und vom JNF in den Vereinigten Staaten getrennt ist, bedarf noch der Zustimmung des Vorstandes, der am 22. April zusammentreten soll.

Zwei Quellen, die an der Vorstandssitzung teilnahmen, sagten, dass der Vorsitzende des KKL-JNF World, Avraham Duvdevani, am nächsten Sonntag über einen anderen Vorschlag abstimmen will, der die neue Politik rückwirkend auf mehrere kontroverse Landkäufe anwenden würde, die bereits getätigt wurden. Diese Käufe standen im Mittelpunkt eines Berichts des Anwalts Yehoshua Lemberger über die Art und Weise, wie der KKL-JNF hinter dem Rücken des Vorstands Land in der Westbank gekauft hat.

Die Käufe wurden von der KKL-JNF-Tochter Himnuta Jerusalem getätigt. Seit 2017 hat Himnuta rund 100 Millionen Schekel (30 Millionen Dollar) ausgegeben, um Land im Westjordanland zu kaufen.

Das Geld wurde offensichtlich aus dem Budget abgezweigt, das für den Kauf von Land in “Jerusalem und der Peripherie” vorgesehen war, ohne dass diese Tatsache den zuständigen KKL-JNF-Institutionen gemeldet wurde. Die Käufe wurden zuerst von dem Journalisten Raviv Drucker aufgedeckt.

Die Entscheidung, die das Exekutivkomitee am Sonntag in einer Abstimmung mit sechs zu fünf Stimmen genehmigte, wurde von einem Komiteemitglied als “schlimmer als die vorherige Version” beschrieben. Darin wird gefordert, dass der KKL-JNF ein Rechtsgutachten des ehemaligen Richters Joseph Elon annimmt, das besagt, dass die Organisation im Westjordanland tätig sein darf, um Aufforstung sowie Gemeinschafts- und Bildungsprojekte zu fördern.

Die vorherige Entscheidung besagte, dass das Komitee eine weitere Diskussion über das Thema abhalten würde, unter anderem um zu entscheiden, welche Gebiete für den Kauf von Land priorisiert werden sollten. Darüber hinaus schloss er explizit Käufe in den Bezirken Nablus und Jenin aus, in denen es nur wenige Siedlungen gibt und die weit außerhalb des politischen Konsenses Israels liegen, während der neueste Beschluss kein solches Verbot enthält.

Bei der nächsten Sitzung des Komitees sollen einige Änderungen an der Entscheidung diskutiert werden, aber die Mitte-Links-Mitglieder bezeichneten sie als “geringfügig”.

Eine Gruppe progressiver amerikanisch-jüdischer Organisationen sagte, sie sei “zutiefst beunruhigt” über die Aussicht, dass der JNF-KKL sich darauf zubewege, “palästinensische Enteignung zu seiner Politik zu machen.”

Das Progressive Israel Network sagte in einer Erklärung, es sei “hoffnungsvoll, dass das allgemeine Abstimmungsgremium des JNF-KKL die Entscheidung, sich an der Siedlungsexpansion zu beteiligen, zurückweisen wird, wenn die Entscheidung am 22. April zur endgültigen Abstimmung kommt”.

Die Gruppe, eine Koalition von sieben Organisationen, zu der auch J Street und der New Israel Fund gehören, sagte in der Erklärung, dass “der Kauf von Land, um die Siedlungen im Westjordanland zu erweitern, im Widerspruch zu Israels Zukunft als Demokratie steht und nur dazu dient, die Besatzung zu festigen und das Leben von Israelis und Palästinensern auf beiden Seiten der Grünen Linie weniger sicher zu machen.”

Der Rabbiner Gilad Kariv von der Arbeitspartei, der bis vor kurzem Chef der israelischen Reformbewegung und im Vorstand der Weltzionistischen Organisation war, beschuldigte die rechtsgerichteten Mitglieder des Exekutivkomitees, ein “gefährliches Manöver in einer Frage mit politischen, diplomatischen und sicherheitspolitischen Implikationen” zu begehen, ohne eine ordnungsgemäße Untersuchung der Rechtmäßigkeit oder Rücksprache mit Verteidigungs- und Außenpolitikexperten.

“Die Tatsache, dass dies unmittelbar nach der Wahl und vor der Bildung einer Regierung geschah, verstärkt nur das Gefühl, dass die derzeitige Führung des KKL versucht, die Organisation in einen weiteren langen Arm der Siedlungsbewegung zu verwandeln”, fügte er hinzu.

In seinem Prüfbericht vom August kritisierte Lemberger den ehemaligen KKL-JNF-Vorsitzenden Danny Atar dafür, dass er die Westbank-Transaktionen nicht an den Vorstand gemeldet habe, obwohl er davon wusste, weil das Thema “nicht in sein Bewusstsein gedrungen war”. Der Bericht identifizierte die Verantwortlichen für die Durchführung und Verheimlichung der Käufe als Arnan Felman, ein Mitglied des gegenwärtigen Vorstands, Nachi Eyal, der früher im Vorstand sowohl von Himnuta als auch von KKL-JNF war, und Himnuta-CEO Alex Hefeitz.

“Während des gesamten relevanten Zeitraums, der mehr als ein Jahr dauerte”, schrieb Lemberger, wussten nur zwei Mitglieder des Vorstands – Felman und Eyal – “das ganze Bild, während die anderen blind gehalten wurden, in der Dunkelheit, und nichts über das wussten, was geschah.” Übersetzt mit Deepl.com

Ben Samuels trug zu diesem Bericht bei.