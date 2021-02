Bild: A view of ongoing construction work at Nof Zion, a Jewish settlement in the Israeli-annexed eastern sector of Jerusalem on February 16, 2021 [AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images]

Jewish National Fund expands settlement influence towards West Bank A heated debate between Palestinian and Israeli circles surfaced during the past few days after the Jewish National Fund (JNF) announced new plans to expand its settlement projects in the West Bank.



Jüdischer Nationalfonds weitet Siedlungseinfluss auf Westjordanland aus

Von Adnan Abu Amer

18. Februar 2021

In den vergangenen Tagen kam es zu einer hitzigen Debatte zwischen palästinensischen und israelischen Kreisen, nachdem der Jüdische Nationalfonds (JNF) neue Pläne zur Ausweitung seiner Siedlungsprojekte im Westjordanland angekündigt hatte. Der JNF erklärte eine grundlegende Änderung seiner Kolonialpolitik, während die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) bestätigte, dass sie eine dringende Klage beim Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) gegen die jüdische Organisation einreichen werde, weil sie durch die Beschlagnahmung palästinensischen Landes Kriegsverbrechen begangen habe.

Der JNF ist ein wesentliches Werkzeug des zionistischen Projekts in Palästina. Es ist kein Wunder, dass der Fonds 1901 während des Fünften Zionistenkongresses auf Drängen von Theodor Herzl, dem Gründer der zionistischen Bewegung, gegründet wurde. So spielte der JNF vor der Nakba eine zentrale Rolle bei der Ausweitung der Kontrolle der Juden über Hunderttausende von Dunam. Er behielt diese Praktiken nach der Nakba bei, mit nur einem Unterschied: der Konfiszierung von Land im Besitz der Palästinenser, die vertrieben wurden oder das Gebiet verließen.

Aktuelle Daten zeigen, dass der Fonds 15 Prozent des besetzten Palästinas besitzt und es nach einem diskriminierenden und rassistischen Ansatz verwaltet, der auf der Regel basiert, dass das Land den Juden gehört und die Palästinenser kein Recht haben, es zu besitzen oder darauf zu wohnen. Diese Politik hat sich auch nicht durch die formellen Urteile des israelischen Obersten Gerichtshofs geändert, die auf Beschwerden von lokalen und internationalen Menschenrechts- und Völkerrechtsorganisationen beruhen. Das liegt vor allem daran, dass in diesen Urteilen festgelegt wurde, dass der Fonds für jedes Land, das er verliert, mit einem Grundstück ähnlicher Fläche entschädigt werden muss, wenn ein Palästinenser einen Prozess gewinnt und sein Eigentum zurückerhält.

Der JNF war bestrebt, Millionen an Spenden von Juden, die weltweit und in westlichen Ländern mit dem Besatzungsstaat sympathisieren, zu akquirieren, was ihn aber daran hinderte, sich an der Finanzierung von Siedlungsblöcken in der Westbank nach 1967 zu beteiligen. Der Vorstand der Organisation hat jedoch in den letzten Tagen einen bahnbrechenden Schritt getan, indem er einen Resolutionsentwurf genehmigt hat, der es ihr erlaubt, israelische Siedlungen am Rande von Hebron, Ramallah, Bethlehem und anderen Gebieten zu erweitern.

Wohl wissend, dass diese Entscheidung Probleme mit der neuen US-Regierung aufwerfen und die Arbeit jüdischer Lobbygruppen beim Sammeln von Spenden für den Fonds verwirren würde, ist es unwahrscheinlich, dass der JNF diesen Schritt zurücknehmen wird, weil er glaubt, dass seine historische Funktion darin besteht, dem Siedlungsbau als einer wichtigen Säule des zionistischen Projekts zu dienen. Hinzu kommt, dass sich die Ausweitung des Siedlungsgebietes in den letzten Jahren zu einer großen Welle entwickelt hat, die die Regierung, die Parteien und weite Teile der israelischen Öffentlichkeit einschließt.

Die PA kündigte an, dass die palästinensische Regierung den JNF vor dem ICC verklagen werde. Dies folgte auf die Ankündigung der zionistischen Organisation, ihre Aktivitäten im besetzten Westjordanland und in Jerusalem als eines der Werkzeuge des Siedlerkolonialismus aufzulisten und vor Gericht zu verklagen. Obwohl der Fonds in Großbritannien, den USA, Kanada und Israel als gemeinnütziger Verein registriert ist und steuerlich absetzbare Spenden erhält, werden diese Gelder in die Kolonien investiert, was illegal ist.

Die Anfänge des JNF, bekannt als Keren Kayemet, gehen auf die Initiative des jüdischen Mathematikers Hermann Schapira im Jahr 1884 zurück. Der Vorschlag wurde später auf dem Ersten Zionistenkongress von 1897 unterbreitet, aber erst auf dem Sechsten Kongress 1903 genehmigt. Der JNF war der ausführende Flügel der zionistischen Bewegung und ebnete den Weg für den palästinensischen Exodus.

Der Beschluss zur Gründung des Fonds sah vor, die Verwendung seiner Mittel für den Erwerb von Land oder irgendwelchen Eigentumsrechten in dem Gebiet einzuschränken, das Palästina, Syrien und andere Teile des asiatischen Teils der Türkei sowie die Sinai-Halbinsel umfasst, um die Juden anzusiedeln. Diese Ländereien werden als das ewige Eigentum der Juden betrachtet, was bedeutet, dass es verboten ist, sie zu verkaufen oder darüber zu verfügen, außer durch Verpachtung.

Als die JNF-Verwaltung vor kurzem die Entscheidung traf, palästinensisches Land im Westjordanland zu kaufen, um das Siedlungsprojekt zu erweitern, sendete sie mehrere Botschaften aus, die bestätigten, dass sie die Zweistaatenlösung mit den Palästinensern ausschließt und zeigte eine Tendenz, die israelische Souveränität über das gesamte historische Land Palästinas durchzusetzen. Dies steht im Einklang mit der jüngsten Zustimmung der israelischen Regierung zu Projekten zum Ausbau von Siedlungen, der Legalisierung des Status von Außenposten im Westjordanland und der Zuweisung von Budgets in Höhe von Hunderten von Millionen Dollar zur Umsetzung von Infrastruktur- und Dienstleistungsprojekten.

Der Fonds hat 1,2 Milliarden Dollar als Anfangsbudget für den Kauf von palästinensischem Land zugewiesen bekommen, während ihm die Befugnis erteilt wurde, im Westjordanland zu operieren, seine Arbeit zu organisieren und ihm Immunität vor internationaler Strafverfolgung zu gewähren. 1954 verabschiedete die Knesset ein Gesetz, das den Tätigkeitsbereich und die Arbeit des JNF definierte und seine Aktivitäten auf Ländereien beschränkte, die israelischen Gesetzen unterlagen.

Später wurden die Funktionen des Fonds geändert. Seine Befugnisse wurden aktualisiert und verlagerten sich vom Kauf auf die Wiederherstellung von Land, die Durchführung von Aufforstungsmaßnahmen und die Unterstützung der neuen Einwanderer bei der Integration durch die Bereitstellung von Arbeitsplätzen und Gesundheitsdiensten. All dies trug dazu bei, militärische Siedlungen in Abstimmung mit der Besatzungsarmee zu bauen und zionistische Bildungsprojekte innerhalb und außerhalb Israels zu finanzieren.

Es ist bemerkenswert, dass die Entscheidung eine Welle der Kritik unter den Vertretern der Parteien der Mitte und der Linken, den Vertretern der reformistischen und konservativen politischen Strömungen der amerikanischen Juden und dem Delegierten der Leitung der World Zionist Organisation (WZO) ausgelöst hat. Dementsprechend wurde die Sitzung des Vorstands des JNF vertagt, bis eine endgültige Entscheidung nach den Knessetwahlen im kommenden März getroffen wird.

Seltsamerweise rechnet die israelische Regierung mit ungewöhnlichen Beziehungen zur neuen US-Regierung. Dennoch könnte sie die Entscheidung des JNF, Land im Westjordanland zu kaufen, um die Siedlungen zu erweitern, aufgeschoben haben, weil dies Washington provozieren könnte. Es ist jedoch klar, dass der neue Schritt der zionistischen Organisation im Einklang mit den Siedlungsprojekten steht, die die israelische Regierung vor kurzem genehmigt hat, indem sie Land kaufte, um die Siedlungen im Westjordanland zu erweitern – speziell um Gush Etzion, den Großraum Jerusalem, die südlichen Hebron-Berge und das Jordantal, als Teil eines Plans, der “reclaim lands” genannt wird.

Daher wurde die Umsetzung des Beschlusses auf ein späteres, von der Verwaltung des Fonds festgelegtes Datum verschoben, um interne politische Spannungen vor den Wahlen zu vermeiden und einen Zusammenstoß mit der Regierung von US-Präsident Biden in der Siedlungsfrage zu verhindern. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...