Bild: The call, the first between the two since Vice President Kamala Harris and President Joe Biden took office in January, came a day after the ICC prosecutor said she would launch the probe, prompting swift rejections by Washington and the Israeli government [File: Jonathan Ernst/Reuters]

Kamala Harris tells Netanyahu that US opposes ICC probe of Israel US vice president and Israeli leader say court in The Hague has no jurisdiction over the issue as prosecutor pledges impartial probe. US Vice President Kamala Harris, in a call with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has reaffirmed the United States’s opposition to an International Criminal Court (ICC) investigation into possible war crimes in the Palestinian territories, the White House said.

Kamala Harris sagt Netanjahu, dass die USA eine ICC-Untersuchung gegen Israel ablehnen

5. März 2021

Die US-Vizepräsidentin und der israelische Regierungschef sagen, dass das Gericht in Den Haag keine Zuständigkeit für das Thema hat, während die Staatsanwältin eine unparteiische Untersuchung verspricht.

Der Anruf, der erste zwischen den beiden seit dem Amtsantritt von Vizepräsidentin Kamala Harris und Präsident Joe Biden im Januar, kam einen Tag, nachdem die IStGH-Anklägerin sagte, sie würde die Untersuchung einleiten, was zu einer schnellen Ablehnung durch Washington und die israelische Regierung führte [Datei: Jonathan Ernst/Reuters].

US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat in einem Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu die Ablehnung der Vereinigten Staaten gegenüber einer Untersuchung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) wegen möglicher Kriegsverbrechen in den Palästinensergebieten bekräftigt, so das Weiße Haus.

Das Telefonat, das erste zwischen den beiden, seit Harris und Präsident Joe Biden im Januar ihr Amt angetreten haben, folgte auf die Ankündigung der Untersuchung durch den ICC am Mittwoch.

Der Gerichtshof hat im Februar entschieden, dass die besetzten palästinensischen Gebiete unter seine Gerichtsbarkeit fallen und damit den Weg für eine Untersuchung von Kriegsverbrechen geebnet, die von Palästinensern und Israelis begangen wurden.

Chefanklägerin Fatou Bensouda hat versprochen, dass die Untersuchung “unabhängig, unparteiisch und objektiv, ohne Furcht oder Begünstigung” durchgeführt werden wird.

Bensouda, die am 16. Juni durch den britischen Staatsanwalt Karim Khan ersetzt wird, sagte im Dezember 2019, dass im Westjordanland und im Gazastreifen Kriegsverbrechen begangen wurden oder werden.

Bensouda nannte die israelische Armee und bewaffnete palästinensische Gruppen wie die Hamas als mögliche Täter.

Während des Telefongesprächs am Donnerstag wiesen Harris und Netanjahu darauf hin, dass ihre Regierungen “gegen die Versuche des Internationalen Strafgerichtshofs sind, seine Gerichtsbarkeit über israelisches Personal auszuüben”, so das Weiße Haus.

Einen Tag zuvor hatte auch US-Außenminister Antony Blinken gesagt, dass Washington die Entscheidung des ICC “entschieden ablehnt und tief enttäuscht ist”.

“Israel ist keine Partei des ICC und hat der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs nicht zugestimmt, und wir haben ernsthafte Bedenken über die Versuche des ICC, seine Gerichtsbarkeit über israelisches Personal auszuüben”, sagte Blinken in einer Erklärung.

Regionale Sicherheit

Harris und Netanjahu vereinbarten auch, weiterhin in Fragen der regionalen Sicherheit zusammenzuarbeiten, insbesondere im Hinblick auf das iranische Atomprogramm und dessen gefährliches” Verhalten, so die Erklärung des Weißen Hauses.

Harris “betonte das unerschütterliche Engagement der Vereinigten Staaten für Israels Sicherheit”, so die Erklärung weiter.

Bidens Bestreben, das 2015 geschlossene Atomabkommen zwischen dem Iran und den Weltmächten wiederzubeleben, bringt ihn und Netanjahu jedoch auf einen möglichen Kollisionskurs.

Der israelische Premierminister war gegen das Atomabkommen und hatte die Entscheidung des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, es 2018 aufzukündigen, begrüßt.

Harris beglückwünschte Netanyahu auch zu Israels Coronavirus-Impfprogramm und sie vereinbarten, die Zusammenarbeit in den Bereichen Coronavirus, Wasser, grüne Energie und anderen Initiativen zu verstärken, sagte das Weiße Haus.

Israel hat die schnellste Impfkampagne der Welt gestartet und in weniger als zwei Monaten mehr als der Hälfte seiner 9,3 Millionen Einwohner mindestens eine Dosis verabreicht und etwa einem Drittel der Bevölkerung die erforderlichen zwei Dosen.

In den israelisch besetzten palästinensischen Gebieten ist es dagegen schwierig, die Bevölkerung zu impfen, da es an Zugang und finanziellen Mitteln mangelt.

Kritiker behaupten, dass Israel für die Impfung der Palästinenser unter der Besatzung verantwortlich ist.

Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) hatte zuvor Israels Plan, Impfstoffe gegen das Coronavirus in weit entfernte Länder zu schicken und dabei die fünf Millionen Palästinenser, die kilometerweit entfernt unter der militärischen Besatzung leben, zu ignorieren, als “unmoralische Maßnahme” verurteilt. Übersetzt mit Deepl.com

