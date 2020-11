Positive Signale für Palästina



Kamala Harris: US will reverse Trump-era policy, restore relation with Palestine The administration of US Presidential candidate Joe Biden will reverse a number of President Donald Trump’s controversial policies on Palestine and the broader Middle East, according to Kamala Harris. The Democratic Party candidate for vice president made numerous pledges in an interview over the weekend with the Arab American News.

Kamala Harris: USA werden Politik der Trump-Ära umkehren, Beziehungen zu Palästina wiederherstellen

3. November 2020

Die Regierung von US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden wird laut Kamala Harris eine Reihe von Präsident Donald Trumps kontroverser Politik in Bezug auf Palästina und den Nahen Osten im weiteren Sinne umkehren. Der Kandidat der Demokratischen Partei für das Amt des Vizepräsidenten machte am Wochenende in einem Interview mit den Arab American News zahlreiche Zusagen.

In Beantwortung einer Frage über die US-Außenpolitik in Palästina und dem weiteren Nahen Osten sagte Harris, dass die Kandidatin der Demokratischen Partei für das Amt des Vizepräsidenten zahlreiche Zusagen gemacht habe: “Joe und ich glauben auch an den Wert und die Wertschätzung jedes Palästinensers und jedes Israeli, und wir werden uns dafür einsetzen, dass Palästinenser und Israelis gleichermaßen in den Genuss von Freiheit, Sicherheit, Wohlstand und Demokratie kommen.

Harris fügte hinzu: “Wir setzen uns für eine Zwei-Staaten-Lösung ein und werden uns allen einseitigen Schritten widersetzen, die dieses Ziel untergraben, und zwar unabhängig von der Trump-Ära, in der die USA von ihrer traditionellen Position abwichen und sich auf die Seite der ultrarechten anti-palästinensischen Regierung von Benjamin Netanjahu stellten. Wir werden uns auch der Annexion und der Ausweitung der Siedlungen widersetzen”.

Harris versprach auch, Trumps Entscheidung, Organisationen zu definanzieren, die den Palästinensern wichtige Hilfe und Unterstützung leisten, rückgängig zu machen. “Wir werden unverzüglich Schritte unternehmen, um die wirtschaftliche und humanitäre Hilfe für das palästinensische Volk wiederherzustellen, die andauernde humanitäre Krise in Gaza anzugehen, das US-Konsulat in Ost-Jerusalem wieder zu öffnen und auf die Wiedereröffnung der PLO-Mission in Washington hinzuarbeiten”.

Im Hinblick auf den Nahen Osten im weiteren Sinne sagte Harris, dass in Syrien eine von Biden geführte Regierung “wieder mit der Zivilgesellschaft und pro-demokratischen Partnern in Syrien zusammenstehen und eine politische Lösung vorantreiben wird, bei der das syrische Volk eine Stimme hat”.

In Kommentaren, die in Saudi-Arabien tiefe Besorgnis hervorrufen dürften, erklärte Harris, dass die USA nicht tatenlos zusehen werden, wie Riad in der Region Verwüstungen anrichtet. “Anstatt tatenlos zuzusehen, wie die Regierung Saudi-Arabiens eine katastrophale, gefährliche Politik verfolgt, einschließlich des andauernden Krieges im Jemen, werden wir die Beziehungen der USA zu Saudi-Arabien neu bewerten und die Unterstützung für den von den Saudis geführten Krieg im Jemen beenden”, sagte Harris.

Harris kommentierte auch das höchst umstrittene muslimische Verbot von Trump. “Diskriminierung und Bigotterie werden in einer Biden-Harris-Regierung keinen Platz haben”, fügte sie hinzu. “An unserem ersten Tag im Amt werden Joe und ich die unamerikanischen muslimischen Reise- und Flüchtlingsverbote aufheben und Amerika wieder zu einem willkommenen Ziel für Einwanderer und Flüchtlinge machen, unter anderem durch die Anhebung der Zulassungsobergrenze für Flüchtlinge”. Übersetzt mit Deepl.com

