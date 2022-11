Canadian Support for NAZI Collaborators after World War II. LEST WE FORGET. A Remembrance Day Special – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the “Translate Website” drop down menu on the top banner of our home page (Desktop version). Visit and follow us on Instagram at @crg_globalresearch.ca a *** “Volodymyr, in the years I’ve known you, I’ve always thought of you as a champion for democracy, and now, democracies around the world, …

Kanadische Unterstützung für NAZI-Kollaborateure nach dem Zweiten Weltkrieg. DAMIT WIR NICHT VERGESSEN . Ein Special zum Gedenktag



Von Michael Welch

Global Research,

11. November 2022

“Wolodymyr, in den Jahren, in denen ich dich kenne, habe ich dich immer als einen Verfechter der Demokratie betrachtet, und jetzt können sich Demokratien auf der ganzen Welt glücklich schätzen, dich als unseren Verfechter zu haben.”

– Premierminister Justin Trudeau (15. März 2022) [1]

In einer vom Ukrainisch-Kanadischen Kongress veröffentlichten Erklärung sagte Hauptmann a.D. Andre Sochaniwsky, CD, Präsident der Ukrainischen Kriegsveteranenvereinigung von Kanada, Folgendes:

“Als Ukrainer ehren wir die tapferen Mitglieder der ukrainischen Streitkräfte, die die Ukraine gegen den völkermörderischen Krieg Russlands verteidigen. Die Ukraine kämpft für die Freiheit und den Frieden, die wir in Kanada glücklicherweise genießen können.” [2]

Diese Worte wurden zur Verteidigung des Tributs der Organisation für den Remembrance Day veröffentlicht, dem jährlichen Gedenktag zu Ehren der Männer und Frauen, die in den zahlreichen Kriegen des 20. Jahrhunderts und darüber hinaus im Kampf gefallen sind. Diese Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie für unsere Demokratie und Freiheit und für die Werte, die uns wichtig sind, gekämpft haben.

Die Ironie besteht natürlich darin, dass die ukrainischen Soldaten nicht nur für eine Regierung kämpfen, die die Kontrolle über die Nachrichtenberichterstattung übernimmt, Journalisten ohne Gerichtsverfahren inhaftiert und alle Oppositionsparteien im ukrainischen Parlament verbietet. Die ukrainische Regierungspartei wurde durch einen von den USA und der EU ermöglichten Staatsstreich an die Macht gebracht. Als sich Regionen in der Ostukraine gegen diesen radikalen Machtwechsel wehrten, wurden sie von der Regierung mit “antiterroristischen” Maßnahmen überzogen, und in den folgenden vier Jahren wurden mehr als 10.000 Einwohner getötet.

Die traurige Realität ist, dass die ultranationalistischen Gruppen, die Figuren wie Stepan Bandera, einen Kollaborateur von Adolf Hitler, verehrten, in der Ukraine wieder Fuß gefasst haben. Das sind die Figuren, die jetzt von Kanada unterstützt werden, zu einer Zeit, in der wir die mutigen Menschen verehren, die im Krieg gegen Figuren wie Hitler gefallen sind.

Die komplexen Realitäten des Krieges in der Gestalt eines gut aussehenden jungen Soldaten zu kodieren, ist eindeutig ein Mittel, um den Widerstand gegen die vielfachen Verletzungen des Geistes, die eine unvermeidliche Folge sind, zu überwinden. Aber jetzt finden wir uns dabei wieder, dass wir denjenigen helfen, die wir einst für so bösartig hielten, dass ihre Niederlage als Ziel des einen notwendigen Übels, des Krieges, angesehen wurde.

In dieser Sonderfolge der Global Research News Hour beleuchten wir die Hintergründe der Elemente, die derzeit in der Ukraine herrschen, und stellen fest, wie die Kanadier den Gedenktag nicht nur zur “Ehrung der Soldaten”, sondern auch zur Beendigung des Krieges begehen können.

In unserer ersten halben Stunde hören wir von dem Schriftsteller und Forscher Marco Carynnyk etwas über die Vereinigungen der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN), ihre Pogrome gegen Juden und Elemente der Gruppe, die heute noch existieren. In unserer zweiten halben Stunde spielen wir eine Reihe von Aussagen einiger Unterzeichner einer Petition, die die kanadische Bundesregierung auffordert, die Finanzierung osteuropäischer ethnonationalistischer Vereinigungen einzustellen, die die Mitschuld ihrer Vorfahren am Holocaust und anderen Verbrechen gegen die Menschlichkeit beschönigen. (Die Petition kann hier unterschrieben werden.)

Marco Carynnyk ist ein Forschungsstipendiat in Toronto, Kanada. Während seines Aufenthalts am Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies führte Marco Carynnyk Forschungen zu seinem Projekt “Die Pogrome von Juni-Juli 1941” durch. Auf der Grundlage von Archivrecherchen, veröffentlichten Quellen und Interviews mit Überlebenden versuchte er zu analysieren, wie sich Überlebende und Zeitzeugen an diese Ereignisse erinnern, eine neue Erklärung für die Pogrome zu finden und ein neues Licht auf die Pogrome vom Juni-Juli 1941 zu werfen. Übersetzt mit Deepl.com

Anmerkungen:

Die Originalquelle für diesen Artikel ist Global Research

Urheberrecht © Michael Welch, Global Research, 2022

