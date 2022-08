Katar: FIFA-Gastgeberseite listet Palästina statt Israel

Noch besser wäre es ein Ende der illegalen Besatzung Palästinas zu fordern

Evelyn Hecht-Galinski

Im Gegensatz zu seinen arabischen Nachbarn am Golf, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten, die kürzlich Normalisierungsabkommen mit Israel unterzeichnet haben, hat Katar die Normalisierung der Beziehungen von der Gründung eines palästinensischen Staates abhängig gemacht.”



The official Qatar 2022 FIFA World Cup hospitality booking website has listed Palestine as a country option instead of Israel. The listing previously displayed “Palestinian Territory, Occupied” before being changed to “Palestine” and has received mixed reactions across social media, with Palestinian and pro-Palestine activists praising the move and Israelis and Zionist supporters deeming it “disgraceful” or ” anti-Semitic”.