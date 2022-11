https://www.globalresearch.ca/no-end-view-ukraine-war/5798635



Kein Ende des Ukraine-Kriegs in Sicht

Von M. K. Bhadrakumar

10. November 2022

Die Treffen des Nationalen Sicherheitsberaters der USA, Jake Sullivan, mit führenden ukrainischen Politikern, darunter Präsident Wladimir Selenskyj, in Kiew haben für viel Verwirrung und Missverständnisse gesorgt. Einerseits behauptet das Weiße Haus, die Reise habe zum Ziel gehabt, “die unerschütterliche Unterstützung der Vereinigten Staaten für die Ukraine und ihr Volk zu unterstreichen”. In dem Bericht heißt es, Sullivan habe auch “die fortgesetzte Bereitstellung von wirtschaftlicher und humanitärer Hilfe sowie die laufenden Bemühungen mit Partnern, Russland für seine Aggression zur Rechenschaft zu ziehen”, bekräftigt.

Ungenannte US-Beamte gaben jedoch zu verstehen, dass Sullivans eigentliche Aufgabe darin bestand, Selenskyj zu Verhandlungen mit Moskau zu bewegen und darauf zu drängen, dass “Kiew seine Bereitschaft zeigen muss, den Krieg vernünftig und friedlich zu beenden”. Politico berichtete später, dass Zelensky tatsächlich auf Sullivans “sanftes Stupsen” hörte. Die US-Medien berichteten auch, dass die US-Beamten die Ukrainer schon seit einiger Zeit bedrängen.

Die Washington Post berichtete letzte Woche, dass die Regierung Biden die ukrainischen Beamten privat ermutigt habe, ihre Bereitschaft zum Dialog mit Russland zu zeigen und damit der wachsenden Frustration in den USA und einigen ihrer Verbündeten über die Kosten und die Dauer des Krieges Rechnung zu tragen. Doch die Ukrainer haben sich offenbar gewehrt.

Sullivan heizte die Spekulationen in den Medien weiter an, indem er am Montag behauptete, die USA verfügten über Kanäle zur Kommunikation mit Russland auf höchster Ebene. Das Wall Street Journal hatte zuvor unter Berufung auf ungenannte US-amerikanische und westliche Beamte berichtet, dass Sullivan vor kurzem eine Reihe vertraulicher Treffen mit dem Kremlberater Juri Uschakow und dem Sekretär des russischen Sicherheitsrats Nikolaj Patruschew zum Konflikt in der Ukraine abgehalten haben soll. (Moskau hat sich zu diesen Berichten nicht geäußert.)

Der Kern der Sache ist, dass Sullivan im Vorfeld der Zwischenwahlen in den USA (8. November) eine PR-Übung durchgeführt hat, die darauf abzielt, der wachsenden Kritik der Demokraten und Republikaner entgegenzuwirken, dass die Regierung Biden den diplomatischen Weg zur Beendigung des Krieges in der Ukraine meidet. Abgesehen davon hat Sullivans Theatralik auch den Zweck erfüllt, den Eindruck zu verzerren, dass es Zelensky ist, der sich dem Dialog und den Friedensgesprächen verweigert – und nicht Biden.

Tatsächlich deutet alles darauf hin, dass sich die Biden-Administration auf einen langen Weg in der Ukraine vorbereitet. Stars and Stripes berichtete am Mittwoch, dass ein Drei-Sterne-General ein neues Armeehauptquartier in Deutschland leiten wird, die so genannte Security Assistance Group Ukraine (SAGU), der etwa 300 US-Soldaten angehören werden, die für die Koordinierung der Sicherheitshilfe für die Ukraine zuständig sind. Am Sonntag hatte die New York Times berichtet, dass Generalleutnant Antonio Aguto Jr., Chef des Hauptquartiers der Ersten US-Armee im Rock Island Arsenal in Illinois, ein führender Kandidat für den neuen Posten sei.

Die SAGU wird ihren Sitz im Hauptquartier der US-Armee für Europa und Afrika in Wiesbaden haben. Sabrina Singh, die stellvertretende Pressesprecherin des Pentagon, erklärte gegenüber Reportern, das neue Kommando werde “sicherstellen, dass wir in der Lage sind, die Ukraine langfristig zu unterstützen”. Sie fügte hinzu, die USA seien “der Ukraine so lange verpflichtet, wie es nötig ist”.

Es ist unwahrscheinlich, dass Moskau auf Sullivans Verstellung hereingefallen ist. Es besteht Grund zu der Annahme, dass Sullivan, ein Vollblut-Neokonservativer aus dem Clinton-Clan, Selenskyj nur dazu gedrängt hätte, die geplante ukrainische Offensive auf Cherson zu beschleunigen, die schon seit geraumer Zeit als Entscheidungsschlacht um die Krim und die Kontrolle der Schwarzmeer-/Asowschen Häfen geplant ist und für die langfristige Lebensfähigkeit der Ukraine als wohlhabende Nation sowie für die USA und die NATO im Hinblick auf die Einkreisung Russlands von vitalem Interesse ist.

Vor allem braucht die Regierung Biden dringend eine Erfolgsgeschichte aus der Ukraine, da der neu gewählte Kongress im Januar mit einer wahrscheinlichen Mehrheit der Republikanischen Partei im Repräsentantenhaus zusammentritt.

Zweifellos nehmen die Russen die ukrainische Offensive in Cherson ernst. In einer überraschenden Ankündigung hat der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Mittwoch in Moskau den Abzug der Truppen von der westlichen Seite des Dnjepr in der Region Cherson angeordnet. Die Tatsache, dass der Kreml mit der Anordnung eines solchen Rückzugs (aus einer Region, die Putin zum integralen Bestandteil Russlands erklärt hat) die Kritik der russischen Öffentlichkeit riskiert, unterstreicht die Schwere der ukrainischen militärischen Bedrohung und die zwingende Notwendigkeit, die Verteidigungslinie zu stärken.

Selenskyj zwingt Moskau, seine Worte über die “Entmilitarisierung” der Ukraine wörtlich zu nehmen! Er ist weiterhin in einer kriegerischen Stimmung. Am Montag unterbreitete Selenskyj zwar ein Friedensangebot, allerdings mit fünf Bedingungen für eine Einigung:

Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine;

Russland respektiert die UN-Charta über Souveränität und territoriale Integrität;

Russland zahlt alle Kriegsreparationen aus;

Bestrafung aller Kriegsverbrecher; und,

Garantien, dass sich eine solche Invasion und solche Gräueltaten nicht wiederholen werden.

Das einzige “Zugeständnis”, das Selenskyj gemacht hat, ist, dass er seine frühere Vorbedingung, dass Präsident Wladimir Putin vor jeglichen Verhandlungen sein Amt niederlegen sollte, nicht erwähnt hat. Das ist ein absolutes No-Go.

Ein Ende des Krieges in der Ukraine ist nicht in Sicht. Übrigens: Obwohl die Zwischenwahlen normalerweise der Zeitpunkt in einem US-Präsidentschaftswahlzyklus sind, an dem man erwartet, dass führende Kabinettsmitglieder ersetzt werden, gibt es keine Anzeichen dafür, dass dies bei Verteidigungsminister Lloyd Austin der Fall ist.

Der 69-jährige Austin, der eine kritische Stimme im Ukraine-Konflikt war und Militärhilfe in Milliardenhöhe aus der ganzen Welt für Kiew mobilisiert hat, geht davon aus, dass sich die Kriegsanstrengungen nur noch weiter verfestigen werden und dass dies nicht der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel an der Spitze des Pentagon ist.

Die Lage vor Ort zeigt, dass die laufenden russischen Operationen in den Gebieten Ugledar und Bakhmut in Donezk auf starken Widerstand seitens der ukrainischen Streitkräfte gestoßen sind, was der russischen Darstellung widerspricht, wonach das Kiewer Militär in Scherben liegt und demoralisiert ist.

Insbesondere blieb der Vormarsch der Russen um Ugledar im Dorf Pawlowka, das an einer wichtigen Kreuzung liegt, im Schlamm stecken, und in einem heftigen Gefecht vor drei Tagen gab es Berichten zufolge schwere Verluste auf beiden Seiten. Putins Entscheidung, sich nach Cherson zurückzuziehen, erfolgte wahrscheinlich in der Hoffnung, ein ähnliches Schicksal zu vermeiden, da die Russen logistische Schwierigkeiten haben, ihre Truppen auf der westlichen Seite des Dnjepr zu versorgen.

Natürlich ist dieses düstere Bild nicht das ganze Bild, da die Phase der Umgruppierung und Versorgung nach der russischen Mobilisierung noch nicht abgeschlossen ist und die laufenden Kämpfe im Donbass und in Cherson auf taktischer Ebene stattfinden und keine großen Truppenbewegungen beinhalten.

Auch die intensiven russischen Angriffe auf ukrainische Depots, Kommandozentralen, Artillerie- und Luftabwehrsysteme sowie die Zerstörung der ukrainischen militärisch-industriellen Einrichtungen und des Energiesystems haben noch keine Auswirkungen auf die Fähigkeit Kiews, den Krieg zu führen.

Unterdessen bleibt die Lage an der Front in der Region Cherson für die Russen äußerst angespannt. Die ukrainischen Streitkräfte versuchen unablässig, die russische Verteidigungslinie zu durchbrechen und auf die Stadt Cherson vorzustoßen. Eine groß angelegte ukrainische Offensive, die von westlichen Beratern und Söldnern unterstützt wird, ist jeden Tag zu erwarten. Bisher halten die Russen ihre Stellungen, wehren die andauernden ukrainischen Angriffe ab und verstärken ihre Verteidigungsanlagen.

Von der Stadt Cherson aus kann die ukrainische Artillerie die Krim bedrohen. Der enge Verbündete Moskaus, der serbische Präsident Aleksandar Vucic, prognostiziert: “Es liegen schwierige Zeiten vor uns. Der nächste Winter wird noch härter sein als dieser, denn wir stehen vor der Schlacht von Stalingrad, der entscheidenden Schlacht im Konflikt in der Ukraine, der Schlacht um Cherson.” Er sagte voraus, dass beide Seiten wahrscheinlich Tausende von Panzern, Flugzeugen und Artilleriegeschützen in den Kampf um die Schlüsselstadt schicken werden.

Vucic sagte: “Der Westen glaubt, Russland auf diese Weise ruinieren zu können, während Russland glaubt, verteidigen zu können, was es sich zu Beginn des Krieges gesichert hat, und den Krieg zu beenden.” Übersetzt mit Deepl.com

*

