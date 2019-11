Kein Ort wie dieser auf der Welt“ – Kraft startet Millionen-Dollar-Wettbewerb zur Verteidigung Israels gegen den BDS Michael Arria Mondoweiss ia

‚No place like it on earth‘ – Kraft launches million-dollar contest to defend Israel from BDS – Mondoweiss New England Patriots owner Robert Kraft won the 2019 Genesis Prize at the beginning of the year, receiving a million-dollar award given annually to Jewish individuals „who have attained excellence and international renown in their chosen professional fields.“ At the award ceremony in June, the prize was presented by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, a longtime friend of Kraft.

Kein Ort wie dieser auf der Welt“ – Kraft startet Millionen-Dollar-Wettbewerb zur Verteidigung Israels gegen den BDS

Der Inhaber der New England Patriots, Robert Kraft, gewann Anfang des Jahres den Genesis Prize 2019 und erhielt jährlich eine Million Dollar für jüdische Persönlichkeiten, „die in ihrem Berufsbereich Exzellenz und internationales Ansehen erlangt haben“. Bei der Preisverleihung im Juni wurde der Preis vom israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu, einem langjährigen Freund von Kraft, überreicht. In seiner Dankesrede sagte Kraft dem Publikum, dass er das Preisgeld zur Bekämpfung von Antisemitismus und BDS (Boykott, Veräußerung und Sanktionen) einsetzen werde. Er sagte auch 20 Millionen Dollar für die Gründung einer Stiftung zu, die das Gleiche tun würde.

„Als ich im Januar mit dem Genesis-Preis ausgezeichnet wurde, habe ich versprochen, mich noch mehr als bisher der Bekämpfung von Antisemitismus, BDS und anderen Bemühungen zur Delegitimierung des Staates Israel zu widmen“, erklärte Kraft, „meine Vision ist es, die Gewalt gegen jüdische Gemeinschaften zu beenden. Um der Normalisierung antisemitischer Erzählungen entgegenzuwirken, die das Existenzrecht Israels in Frage stellen, getarnt als Teil der legitimen Debatte auf dem Campus und in den Medien.“

Jetzt wissen wir genau, wie Kraft das Preisgeld einsetzen wird. Er arbeitet mit der Genesis Prize Foundation zusammen, um einen Wettbewerb zu starten, der 1 Million Dollar an Zuschüssen an Gruppen vergibt, die gegen BDS und die Delegitimierung Israels kämpfen. Der Wettbewerb mit dem Titel „Speak Out Israel“ wird die Mittel (mindestens 50.000 Dollar pro Grant) an israelische gemeinnützige Organisationen auszahlen, die Israel positiv darstellen.

„Wir sehen unsere Rolle als Katalysator, der dazu beiträgt, den Wandel herbeizuführen, den wir in der Welt wollen“, sagte Steven Rakitt, Präsident der Genesis Prize Foundation, vor der Jewish Telegraphic Agency, „Wir bringen Philanthropen zusammen, um auf die kritischsten Themen in unserer Gemeinde zu reagieren. Angesichts des starken Anstiegs der israelfeindlichen Stimmung auf der ganzen Welt steht außer Frage, dass wir uns verpflichtet fühlen, uns auf die Bekämpfung dieser Plage zu konzentrieren.“

Eine Pressemitteilung auf der Website der Gruppe enthält ein Zitat von Kraft, das seine persönliche Verbindung zu Israel beschreibt. „Israel ist so besonders für mich und meine Familie“, sagte er, „Dort habe ich 1963 in den Flitterwochen die Liebe meines Lebens gefunden. Seitdem habe ich Dutzende von Missionen und unzählige andere Reisen gesponsert, damit Menschen Israel zum ersten Mal erleben können. Spirituell gibt es keinen Ort wie diesen auf der Erde. Je mehr Menschen über seine Geschichte, seine vielfältige Kultur und seine Innovation erfahren, desto mehr können wir tun, um Stereotypen zu ändern und Antisemitismus zu beenden. Deshalb ist Speak Out for Israel so zeitgemäß und wichtig für die Zukunft Israels.“

In der gleichen Woche, in der der Wettbewerb angekündigt wurde, war Omar Shakir von Human Rights Watch die erste Person, die nach dem BDS-Gesetz des Landes aus Israel ausgewiesen wurde. Das Gesetz erlaubt es Befürwortern, der Bewegung die Einreise in das Land zu verweigern. Das israelische Ministerium für strategische Angelegenheiten empfahl, Shakir zu suspendieren, weil „er häufig Retweets macht und Material über BDS verbreitet“

Genesis Preisverleihung!



Israel gab dem New England Patrioten Robert Kraft am Donnerstag die königliche Behandlung mit einem hochkarätigen Mittagessen und einem Treffen mit Premierminister Benjamin Netanyahu, kurz bevor er mit dem renommierten Genesis Prize, dem so genannten „jüdischen Nobelpreis“, ausgezeichnet wurde.

Die Fett- und Gala-Zeremonie zu seinen Ehren in Jerusalem bot Kraft eine willkommene Verschnaufpause, nur vier Monate nachdem er angeklagt wurde, eine Prostituierte in einem Florida-Massagesalon zu werben. Der 78-jährige Milliardär hat die Anschuldigungen energisch bekämpft, und das Verfahren gegen ihn scheint zu bröckeln. Er hat für unschuldig plädiert, aber auch eine schriftliche Entschuldigung herausgegeben, in der er seine Trauer darüber zum Ausdruck bringt, dass er seine Familie, Freunde und Fans verletzt hat.

Dennoch schien die peinliche Affäre die Feier von Kraft, einem langjährigen Unterstützer jüdischer und israelischer Anliegen, kaum zu trüben.

Für seine Philanthropie und sein Engagement bei der Bekämpfung des Antisemitismus wurde er mit dem Genesis-Preis 2019 ausgezeichnet.

Die 1 Million Dollar Auszeichnung wird jedes Jahr an eine Person vergeben, die als Inspiration für die nächste Generation von Juden durch professionelle Leistung und Engagement für jüdische Werte anerkannt ist. Die Organisatoren sagen, dass Kraft sein Preisgeld für den Kampf gegen den Antisemitismus, die palästinensisch geführte Boykottbewegung gegen Israel, bekannt als BDS, und was sie sagen, sind Versuche, Israel zu delegitimieren, spenden wird.

Begleitet von 15 aktiven und ehemaligen Patrioten hielt Kraft die Grundsatzrede bei einer großzügigen Zeremonie am Donnerstagabend, zu der der Comic Martin Short eingeladen hatte. Zu der Veranstaltung wurden Dutzende von VIPs erwartet, darunter führende Persönlichkeiten jüdischer Organisationen, führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik sowie der Premierminister.

Kraft und seine Delegation wurden zuvor im Büro des Premierministers empfangen, wo sie Netanyahu einen signierten Patriotenhelm überreichten und für ein gemeinsames Bild zusammen mit der Vince Lombardi Trophy, die sie beim diesjährigen Super Bowl gewonnen hatten, posierten. Netanyahu dankte Kraft für seine Freundschaft, seine langjährige Unterstützung und für die Stärkung des American Football in Israel, wo er bei den gebürtigen Israelis auftrat, die die armeeähnliche Strategie, die Kameradschaft und die Kollisionen des Gridiron sehr geschätzt haben. Übersetzt mit Deepl.com



