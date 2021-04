Von der Wiege bis zur Bahre die jüdische “Verteidigungsarmee” mordet für diesen “Schutz” unschuldige Palästinenser

Bild: Middle East Eye

Keine Sorge, israelische Eltern, unsere Streitkräfte sind gut beschützt

Von Amira Hass

12.04.2021Hätten die Kommandeure der Soldaten, die Osama Mansour töteten, den geringsten Verdacht auf einen Auto-Ramm-Anschlag gehabt, hätten sie seine Leiche entführt, seine Frau verhaftet und in ihr Haus eingebrochen. Die Reporter haben der Armee nicht die offensichtliche Frage gestelltDie israelischen Verteidigungskräfte wussten sofort, dass Osama Mansour, der Palästinenser, der am frühen Dienstagmorgen von Soldaten getötet wurde, nicht versucht hat, einen Anschlag mit einem Auto zu begehen, während seine Frau neben ihm saß. Woher wissen wir das? Weil, wenn die Kommandeure auch nur den Schatten eines Verdachts gehabt hätten, hätten sie folgendes getan:* Seine Leiche beschlagnahmt und der Familie nicht erlaubt, sie zu beerdigen.

* Seine Frau verhaftet, die durch Kugelsplitter verwundet wurde, und sie verhört, weil sie verdächtigt wurde, bei der Planung eines Auto-Rammangriffs oder eines doppelten Selbstmordattentats geholfen zu haben.

* Brachen in der folgenden Nacht in das Haus der Familie ein, richteten Gewehre auf die Köpfe der Leute, konfiszierten Telefone und Computer und durchwühlten die Schränke auf der Suche nach anderen belastenden Beweisen – vielleicht eine Zeitung vom letzten Jahr mit dem Wort Shahid (Märtyrer) oder ein Foto von Yahya Sinwar, dem Hamas-Führer in Gaza.

Mansour, 42, und seine Frau Samiyah, 35, waren gegen 3 Uhr morgens auf dem Rückweg zu ihrem Haus im Dorf Biddu, südwestlich von Ramallah. Wie es ihr gutes Recht ist. Sie konnten nicht wissen, dass Soldaten in der Gegend stationiert waren, die eine oder mehrere Verhaftungen planten, in ein oder mehrere Häuser einbrachen, einen oder mehrere mobile Kontrollpunkte einrichteten.

Es ist eine militärische Routine, der jede Nacht gefolgt wird und die die zivile Routine der Palästinenser stört – bis hin zum Tod. In der Dunkelheit war es schwer, den mobilen Kontrollpunkt zu sehen. Mansour fuhr fast an den Soldaten vorbei, hielt dann aber an. Sie fragten etwas und erlaubten ihm, weiterzufahren. Seine Frau war neben ihm. Dann begannen die Schüsse.

Die Soldaten entführten Mansours Leiche nicht, wie es ihnen auf Grund der sadistisch-nekrophilen Entscheidung der israelischen Verteidigungsminister vorgeschrieben ist, die Leichen von Palästinensern, die eines Angriffs verdächtigt und an Ort und Stelle getötet werden, aufzubewahren. Mansour wurde noch am Tag seiner Ermordung in seinem Dorf begraben.

Wenn die IDF verdächtig ist, haben ihre Kommandanten und Soldaten keine Hemmungen. Erfüllt von Macht und Adrenalin werden sie sogar eine verwundete Person festnehmen und an Ort und Stelle verhören, selbst wenn es die Frau des Fahrers ist, deren Mann neben ihr erschossen wurde.

Die Soldaten der Kfir-Brigade haben Samiyah nicht verhaftet oder befragt. Sie drangen auch nicht in das Haus der Familie ein. All dies beweist, dass die Kommandeure sofort erkannten, dass die Soldaten Mist gebaut hatten.

Reagierten mit Feuer, um die Bedrohung zu vereiteln

Auf der Website der IDF-Sprechereinheit findet sich die folgende ausweichende Meldung “Während der operativen Tätigkeit von IDF-Kämpfern heute Abend im Dorf Bir Naballah haben die Kämpfer einen initiierten Kontrollpunkt an der Verkehrsader in der Gegend eingerichtet, um zusätzlichen Kräften zu ermöglichen, in der Gegend ohne Fahrzeugverkehr zu operieren.

“Die Kämpfer am Kontrollpunkt erkannten ein Fahrzeug, das plötzlich auf eine Gruppe von Kämpfern zusteuerte, und zwar in einer Weise, die deren Leben gefährdete, und sie reagierten mit Feuer, um die Bedrohung zu vereiteln.” Die irreführende Überschrift dieses Berichts lautet: “IDF-Kämpfer verhinderten einen Vorfall, bei dem ein Auto gerammt wurde.”

Alle möglichen Websites, sogenannte Nachrichten-Websites, lieferten schnell ähnliche Schlagzeilen. Itamar Cohen von der hebräischsprachigen News of the World nannte Mansour einen “Terroristen”. Das tat auch David Goldberg von der JDN-Website. Und sie waren nicht die einzigen. Die Journalisten haben den IDF-Sprechern nicht die offensichtliche Frage gestellt: Wenn es einen versuchten Rammangriff gab, wie kommt es dann, dass Sie die Leiche freigaben?

Die faktischen Auslassungen in dem Bericht der IDF-Sprecher zeigen, dass die Armee weiß, dass die Soldaten unprofessionell gehandelt haben. Sie hielten ein Auto an einem Kontrollpunkt an. Sie sahen, dass ein Mann und eine Frau darin saßen. Der Mann sagte ihnen offenbar, dass seine Frau krank sei und sie vom Arzt zurückkämen. Und trotzdem, nachdem sie das Auto weiterfahren ließen, feuerten die Soldaten etwa 10 Kugeln auf das Auto und trafen den Fahrer in den Kopf.

Fiel einem der Soldaten ein, dass er vergessen hatte, etwas zu fragen? Hat der Kommandant ihn getadelt, weil er die Ausweise nicht überprüft hat? Hat ein anderer Soldat, der sich in einiger Entfernung vom Kontrollpunkt befand, entschieden, dass das Auto zu schnell fuhr, irgendwo gefeuert, und die Soldaten am Kontrollpunkt kamen zu dem Schluss, dass sie in Gefahr waren und feuerten ebenfalls?

Unterbewusste Strategie

Die Schießerei ist ein Beweis für Panik und mangelnde Koordination. Die tödlichen Schüsse zeugen von mangelndem Interesse an grundlegenden soziologischen Fakten. Sie operieren inmitten einer Zivilbevölkerung. Sie hat ein Eigenleben. So wie wir um 2 Uhr morgens von Haifa in die Vororte der Stadt fahren, fahren die Palästinenser von einem Dorf zum nächsten.