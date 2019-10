Kochen ist Politik Von David Höner Westend Verlag

David Höner zeigt, wie man als Koch eine Friedensküche gestalten kann, die allein mit Rezepten und Kochlöffeln mit „Essen und Trinken“ die Welt verändern kann. Was verbindet mehr, als gemeinsames Essen? Das Buch hat mich begeistert.

Der Schweizer Journalist David Höner liest in Kirchzarten aus „Kochen ist Politik“. Am Anfang war die Erfahrung der Ohnmacht: Als der Schweizer Journalist und Koch David Höner 2003 über die Not der Menschen in Kolumbien berichtete, gab es nur wenig Resonanz in Deutschland und der Schweiz.