Königin Elizabeth lehnte einen Besuch in Israel wegen dessen Menschenrechtsverletzungen ab



Von Hans Stehling

19. September 2022

In all den langen Jahren ihrer Regentschaft weigerte sich die englische Königin Elisabeth II., Israel zu besuchen, weil dort die Menschenrechte in inakzeptabler Weise verletzt werden – und das, obwohl sie in dieser Zeit jedes andere Land der freien Welt viele, viele Male als Ikone der Freiheit, des Vertrauens und der Menschenwürde besucht hat.

Nach Angaben der Jerusalem Post:

In ihren 70 Jahren auf dem Thron ist die britische Königin Elizabeth weit gereist und hat viele Länder besucht – fast alle Länder des Commonwealth, insbesondere Kanada. Sie besuchte Kanada nicht weniger als 27 Mal, und nachdem sie 50 Jahre alt geworden war, besuchte sie zum ersten Mal 43 verschiedene Länder.

Sie besuchte Jordanien, Ägypten und andere Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas – aber nie Israel.

Nach ihrem Besuch in Jordanien im Jahr 1984 sorgte die Königin laut einem Bericht der New York Times für Unruhe unter den britischen Juden. Sympathische Äußerungen der Königin über die Notlage der Palästinenser und ihre scheinbare Missbilligung des israelischen Vorgehens lösten bei den britischen Juden mehr als nur Aufregung aus. (JP, September 9, 2022)

Sechs Fragen an Israel:

2 Warum unterstützen Sie als nicht deklarierter Atomwaffenstaat nach dem Holocaust des Zweiten Weltkriegs, bei dem 6 Millionen Juden ermordet wurden, eine Regierung, die vorsätzlich fünf Millionen einheimische, hauptsächlich muslimische Araber enteignet und entrechtet hat, deren Familien das Land Palästina seit über einem Jahrtausend bewohnen und bearbeiten?

3 Wie können Israelis in den Bars von Tel Aviv Kaffee trinken, wenn nur wenige Kilometer weiter die einheimische Bevölkerung des Gazastreifens und des Westjordanlandes unter einer schockierenden, unmenschlichen, 16 Jahre andauernden Blockade lebenswichtiger Güter verhungert, die von Ihrer Regierung verhängt wurde, zusammen mit einer illegalen, von der Regierung auferlegten Siedlungspolitik, die gegen die Genfer Menschenrechtskonventionen verstößt?

4 Wie schaffen Sie es, Ihre Bürger einer Gehirnwäsche zu unterziehen, damit sie sich den IDF anschließen und die einheimische Bevölkerung des Westjordanlandes und Ostjerusalems schikanieren, tyrannisieren, demütigen und töten, und wie können Sie nachts schlafen, wenn Sie wissen, dass Sie dazu ausgebildet wurden, gewöhnliche Palästinenser als Untermenschen zu behandeln, die nach Belieben getötet und gedemütigt werden können?

Wie schaffen Sie es, ein Hauptlieferant von Waffen und Spionagesystemen für Regime in der ganzen Welt zu sein und dann zu behaupten, Sie seien unschuldige Zuschauer, die lediglich Ihren eigenen Staat verteidigen wollen? Wie viele Einfamilienhäuser im Westjordanland wollen Sie noch abreißen, um noch mehr Land für Ihre illegalen Siedlungen zu gewinnen?

5 Wie schafft es eine jüdische Bevölkerungsgruppe, die weniger als 2 % der amerikanischen Bevölkerung ausmacht, einen so außerordentlichen Einfluss im US-Kongress auszuüben, und wie gelingt es Ihrer AIPAC-Lobby, 335 Millionen Amerikaner davon zu überzeugen, jedes Jahr Milliarden von Steuergeldern an den Staat Israel zu überweisen, um die illegale Besetzung palästinensischen Landes fortzusetzen – eine Besetzung, die in der Resolution 2334 des UN-Sicherheitsrats verurteilt wird?

6 Glauben Sie, dass einer der oben genannten Fakten zu der inzwischen beängstigenden Zunahme des Antisemitismus auf den US-Universitätsgelände, im Vereinigten Königreich und in der ganzen Welt, in Schulen, Büros, zu Hause und am Arbeitsplatz beiträgt? Oder ist das nur ein Zufall? Übersetzt mit Deepl.com

