Kommentar: Deutschland umgeben von Feinden? von Thomas Röper Anti-Spiegel

“Verbündete und Partner”

von Thomas Röper

28. Februar 2023

Wer sich die politischen Realitäten ohne Scheuklappe anschaut, der stellt fest, dass Deutschland derzeit nicht gerade von Freunden umgeben ist. Bei einigen Nachbarländern Deutschlands muss man offen von Feinden sprechen, wenn man ihre Handlungen nüchtern betrachtet.

Es klingt natürlich provokativ, wenn ich die These zur Diskussion stelle, dass Deutschland von Feinden umgeben ist. Und es ist sicher auch eine etwas übertriebene Formulierung, denn nicht alle Nachbarstaaten Deutschlands haben Deutschland gegenüber feindlich gehandelt, aber bei nicht wenigen lässt es sich nicht von der Hand weisen.

Polen

Die polnische Regierung ist offen anti-deutsch, auch wenn die deutschen Medien das gerne verschämt verschweigen. Wer jedoch die Meldungen der internationalen Nachrichtenagenturen liest, der reibt sich wegen der offen feindseligen Äußerungen von Vertretern der polnischen Regierung entsetzt die Augen. Und die polnische Regierung belässt es nicht bei Erklärungen, auch ihre Handlungen gegenüber Deutschland sind nicht nur unfreundlich, sondern teilweise offen feindlich.

Ich zitiere als Beispiel nur eine Erklärung, die Jaroslaw Kaczynski, der Chef der polnischen Regierungspartei und graue Eminenz hinter der polnischen Regierung, abgegeben hat. Im Dezember 2022 sagte er in einer Rede öffentlich, man habe Deutschland nach dem Krieg „zu weich“ behandelt. Hätte man anders gehandelt, wäre Deutschland heute „ein sehr, sehr armes Land mit viel weniger Bevölkerung“.

Im Klartext hat Kaczynski es bedauert, dass nach dem Zweiten Weltkrieg kein systematischer Völkermord an den Deutschen stattgefunden hat. Spricht so ein „Freund, Verbündeter und Partner“ Deutschlands? Oder sind das Formulierungen, die man eher von einem Feind erwarten würde?

Das war nur ein Beispiel dafür, was Mitglieder der polnischen Regierung öffentlich äußern, auch der polnische Präsident und sein Ministerpräsident sind nicht wesentlich zurückhaltender, als ihr Parteivorsitzender. Allerdings sind die deutschen „Qualitätsmedien“ so freundlich, ihren Lesern nicht berichten, was in Polen öffentlich über Deutschland und die Deutschen gesagt wird.

Was die deutschen Medien auch am liebsten nicht erwähnen, ist, dass die polnische Regierung Deutschland faktisch einen Wirtschaftskrieg erklärt und ein faktisches Ölembargo gegen Deutschland verhängt hat. Das klingt seltsam, weil Polen ja kein Öl-produzierendes Land ist. Aber Polen hat einen Hafen, der für Deutschland fast schon lebenswichtig geworden ist und den die polnische Regierung für Öltransporte nach Deutschland gesperrt hat.

Als die Bundesregierung beschlossen hat, auf russisches Pipeline-Öl zu verzichten, das bisher in der Raffinerie Schwedt verarbeitet wurde und ganz Ostdeutschland mit Benzin, Diesel, Kerosin und so weiter versorgt hat, hat die Bundesregierung darauf gesetzt, das russische Pipeline-Öl durch Öl zu ersetzen, dass aus arabischen Ländern über Danzig nach Schwedt gelangt, denn deutsche Häfen haben nicht die Kapazitäten, um die Mengen an Öl zu löschen, die für den Betrieb der Raffinerie nötig ist.