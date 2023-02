Kommunistischer Weltuntergangs-Ballonunsinn von Kurt Nimmo

https://kurtnimmo.substack.com/p/communist-doomsday-balloon-nonsense?utm_source=post-email-title&publication_id=312109&post_id=100757571&isFreemail=true&token=eyJ1c2VyX2lkIjoyODA1MDMzOSwicG9zdF9pZCI6MTAwNzU3NTcxLCJpYXQiOjE2NzU0NzEzNjEsImV4cCI6MTY3ODA2MzM2MSwiaXNzIjoicHViLTMxMjEwOSIsInN1YiI6InBvc3QtcmVhY3Rpb24ifQ.OBlwfe6N7xT6x7VEMs1H36LBMT6G8VSZJzXcg8WemuY&utm_medium=email



Kommunistischer Weltuntergangs-Ballonunsinn

Der chinesische Ballon ist nur ein weiteres Ablenkungsmanöver.

von Kurt Nimmo



4. Februar 2023

Es ist bemerkenswert, wie leicht es ist, die amerikanische Öffentlichkeit zu verunsichern. Der neueste Streich dreht sich um einen “kommunistischen” Ballon, der entweder ein Spionagegerät oder ein Wetterballon ist, der vom Kurs abgekommen ist. Wie auch immer, dieses Ding ist keine große Bedrohung für Amerika.

Trotzdem kann es als Clickbait verwendet werden.

Twitter-Avatar für @gatewaypundit

Der Gateway Pundit @gatewaypundit

REMINDER: Japaner benutzten Ballons, um im Zweiten Weltkrieg chemische und biologische Waffen zu verbreiten

ift.ttREMINDER: Japanese Used Balloons to Disseminate Chemical and Biological Weapons in World War IIA Das NOAA-Luftströmungsmodell zeigt, dass der chinesische Spionageballon am Freitag das Kernland der Vereinigten Staaten durch den Mittleren Westen und die südlichen Staaten überqueren wird, bevor er in den Atlantischen Ozean einfliegt und die US-Marinebasis in Newport News, Virginia, überfliegt (via Kristinn Taylor). Joe Biden weigerte sich, die…

9:50 PM ∙ Feb 3, 2023

Das ist richtig, die Kommunisten könnten den Ballon benutzen, um uns zu vergiften, egal wie lächerlich das ist.

Erlauben Sie mir zunächst, mit einem Mythos aufzuräumen. Die Regierung in China ist nicht kommunistisch. Sie ist bestenfalls ein autoritärer Vetternwirtschaftskapitalismus. Marx wäre entsetzt. Seine Idee war es, den Kapitalismus abzuschaffen.

Twitter-Avatar für @RepMTG

Abgeordnete Marjorie Taylor Greene🇺🇸 @RepMTG

Pentagon verfolgt chinesischen Spionageballon tagelang über den USA & schießt ihn NICHT ab.

Lässt Amerikaner und 85 Milliarden Dollar an US-Militärausrüstung und Waffen in Afghanistan im Stich.

Wird unsere Grenze nicht sichern – 5+ Millionen Menschen dringen ein.

Die Biden-Administration ist machtlos.

cnn.comPentagon verfolgt mutmaßlichen chinesischen Spionageballon über den USA | CNN PoliticsDie USA verfolgen einen mutmaßlichen chinesischen Höhenüberwachungsballon über dem Festland der Vereinigten Staaten, sagten Verteidigungsbeamte am Donnerstag, eine Entdeckung, die die angespannten Beziehungen zwischen den USA und China noch weiter belasten könnte.

12:11 AM ∙ Feb 3, 2023

10,554Likes3,300Retweets

Frau Greene scheint ein Problem mit Physik zu haben.

Business Insider erklärt:

Der Versuch, den Höhenballon mit den Luftabwehrsystemen der USA auszuschalten, sei “sehr schwierig”, es sei schwierig, ihn mit Kampfflugzeugen anzugreifen, und ein Abschuss riskiere auch Verletzungen und Todesopfer am Boden, erklärte Brynn Tannehill, ein ehemaliger Marineflieger und leitender technischer Analyst bei der Denkfabrik RAND Corporation.

Der F-22 Raptor der fünften Generation zum Beispiel hat eine maximale Flughöhe von 50.000 Fuß. Berichten zufolge befindet sich der ominöse Ballon derzeit in einer Höhe von 60.000 Fuß oder mehr.

OK, warum also nicht eine Rakete auf das verdammte Ding schießen? Nun, das wäre extrem schwierig. Die Luft-Luft-Raketen des US-Militärs sind nicht für den Einsatz in dieser Höhe ausgelegt, vor allem weil die Flügel, Flossen und das Heck nicht effektiv arbeiten können.

Außerdem, so ein Marineflieger, sind sowohl Boden-Luft- als auch Luft-Luft-Raketen “nicht dafür ausgelegt, Ballons anzugreifen, weil Ballons nicht so aussehen.

Hier haben wir einen großspurigen Senator (ein typisches Merkmal narzisstischer “Staatsdiener”) aus Missouri. Eric Schmitt fordert, dass unsere Steuergelder für eine “Untersuchung” des ruchlosen Kommunisten-Ballons verschwendet werden müssen. Dies ist ein weiteres Beispiel für die endlose, sinnlose und verschwenderische Parteipolitik der US-Regierung.

Twitter-Avatar für @Eric_Schmitt

Eric Schmitt @Eric_Schmitt

🚨BREAKING: Ich fordere eine Untersuchung und verlange Antworten von der Biden-Administration, warum ein chinesischer Spionageballon über kritischer militärischer Infrastruktur in Missouri und im Landesinneren der USA schweben durfte, ohne dass eingegriffen wurde.

11:10 PM ∙ Feb 3, 2023

Apropos narzisstische Wichtigtuer. Hier ist einer, der anscheinend seinen Mund nicht halten kann, obwohl ihn das Öffnen in der Vergangenheit Millionen von Dollar gekostet hat. Wenigstens werden Xi und die Kommunisten ihn nicht verklagen, weil er seine Meinung gesagt hat, was in der Vergangenheit ein geschätztes Recht aller Amerikaner war. Jetzt gilt es als Ausrede für weiße Rassisten.

Twitter-Avatar für @CitizenFreePres

Freie Presse für Bürger @CitizenFreePres

Alex Jones sagt, ein Dutzend chinesische Ballons könnten Amerika auslöschen:

“Sie können sie über jedem beliebigen Ziel zur Explosion bringen.”

10:59 PM ∙ Feb 3, 2023

Hier haben wir noch einen weiteren privilegierten Blaumacher, der sich nach Trump sehnt. Heute schlug Trump vor, dass F-16-Kampfflugzeuge über China kreuzen sollten – nur um eine Botschaft zu senden, dass man sich nicht mit dieser außergewöhnlichen Nation anlegt.

Twitter-Avatar für @w_terrence

Terrence K. Williams @w_terrence

Ich vermisse einen starken Führer, der keine Angst vor China oder Luftballons hat.

Bild

11:59 PM ∙ Feb 3, 2023

Es sollte angemerkt werden, dass Terrence K. Williams ein Komiker ist, also sollten wir ihm vielleicht etwas Nachsicht entgegenbringen.

Twitter ist eine unerschöpfliche Quelle für lächerliche Forderungen, dass der Ballon pronto abgeschossen werden muss (nur wenige scheinen daran interessiert zu sein, die Machbarkeit dieser dummen Idee zu untersuchen). Ich könnte noch mehr Beispiele anführen, aber was soll das bringen?

Der chinesische Ballon ist nur ein weiteres Ablenkungsmanöver. Es ist ein Angstporno, der sich an Unwissende richtet.

In der Ukraine schließlich wird die Möglichkeit eines Atomkriegs mit jedem Tag wahrscheinlicher. Übersetzt mit Deepl. com

