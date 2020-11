Anders als gestohlenes Land kann die gestohlene Zeit der Palästinenser nicht zurückgegeben werden

Kontrollpunkte sind eine absichtliche Operation, deren direkte Folge die Verkürzung des aktiven Lebens der Palästinenser ist. Der sanfte Sadismus der israelischen Armee

Von Amira Hass

23.11.2020

Die IDF bildet ihre Soldaten auch in sanftem und effektivem Sadismus aus, nicht im physischen, sondern im psychologischen Typus. Jeden Tag besteht die Aufgabe Dutzender 18- bis 20-jähriger Soldaten darin, Hunderten von Palästinensern aller Altersgruppen die Zeit zu stehlen, sie in einen Teig aus ausgefransten Nerven, verpassten Treffen, Unsicherheit, abgesagten Arztterminen, Verspätungen beim Abendessen mit den Kindern zu zermalmen. Dieser Auftrag wird durch die Nutzung interner Kontrollpunkte im Westjordanland ausgeführt – solche mit einer permanenten Infrastruktur und solche mit beweglichen, fliegenden Kontrollpunkten. (Der Zeitdiebstahl an den Ausgangskontrollpunkten aus dem Westjordanland ist Sadismus der etwas anderen Form).

Die Kontrollpunkte sind eine absichtliche, bewaffnete Operation, deren direkte Folge eine Verkürzung des aktiven, kreativen Lebens der Palästinenser um beispielsweise jeden Tag eine halbe oder eine Stunde ist. Die gestohlene Zeit ist unsichtbar. Es ist unmöglich, sie zu berühren, und sie blutet nicht. Die verlorene Zeit ist nicht die von Juden im Stau, also ist das Anhalten des Lebens keine “Nachricht”. Noch mehr, wenn es eine Routinetätigkeit ist, das genaue Gegenteil von neu. Schließlich liebt die Presse, abgesehen von Blut, “Ausnahmen” und alles, was aus dem Rahmen fällt.

Aber über das Gewöhnliche zu schreiben, darum geht es in dieser Kolumne. Zum Beispiel: Am Dienstag, dem 10. November, um 21.30 Uhr wartete eine sehr lange Schlange von Autos hinter dem festen Militärkontrollpunkt am nordöstlichen Ausgang von Ramallah – El Bireh. Das Ende der Schlange befand sich auf dem City Inn-Platz an der Nablus Road, der Kopf der Schlange befand sich unter dem Schuppen des Kontrollpunktes, zwischen seinen etwa 400 Meter langen Zementblöcken. Die Lichter der Autos erstarrten an Ort und Stelle. Ich fuhr in Richtung Ramallah. Die Einfahrtsspur durch den Kontrollpunkt war frei. Von dort aus sah ich auf der Ausfahrtsspur ein Auto, das sich verspätet hatte, und zwei Soldaten daneben. Es bewegte sich nicht, und alle Autos dahinter saßen an ihrem Platz fest.

Ich hielt nicht an der Seite an, bis sich die Autokolonne in Bewegung setzte. Ich stieg nicht aus dem Auto aus, um die bewaffneten Soldaten zu fragen, was vor sich ging. Dies ist ein Kontrollpunkt, der für Fußgänger nicht passierbar ist. Ich hatte keine Lust, meinen eigenen Körper auf die Linie zu legen, um zu sehen, ob sich die Soldaten an den Befehl zum Anhalten eines Verdächtigen halten (indem sie “Stopp” schreien und nicht sofort auf den Fußgänger schießen). Aber auch ohne nachzufragen, wusste ich aus Erfahrung: Eine so lange Schlange, die nicht vorrückt, und das zu einer Zeit, die nicht zur Hauptverkehrszeit ist – steckt schon lange so fest. Kein einziger Fahrer wagte zu hupen und seine Irritation zu offenbaren. Die Stille aus den Autos schrie eine Art Befolgung der Situation und scheinbaren Gehorsam heraus. Darunter befand sich geschmolzene Lava.

Drei Tage später, am Freitag, dem 13. November, um etwa 16.15 Uhr, fuhr ich auf der Straße Bir Zeit – Nabi Saleh. Am Eingang des kleinen Dorfes Atara standen zwei Autokolonnen: Eine auf den Ausgang und eine auf das Dorf gerichtet. In der Mitte standen zwei bewaffnete Soldaten. Wenn dort ein Militärjeep stand – ich habe es nicht bemerkt. Die Autos, in Compliance verpackt, bewegten sich nicht.

Auch dieses Mal habe ich nicht angehalten. Ich war in Eile, und ich befürchtete auch, dass sich die Soldaten an den palästinensischen Fahrern rächen und die Verzögerung verlängern würden, wenn ich anfangen würde, Fragen zu stellen. Ich fuhr in Richtung Westen weiter. Am Eingang des Dorfes Nabi Saleh bot sich mir der gleiche Anblick: Zwei Reihen von Autos, zwei Soldaten und die Autos, die warteten und warteten. Am selben Tag wurden im Westjordanland 16 fliegende Kontrollpunkte eingerichtet. An einem von ihnen wurde laut Bericht der Verhandlungsabteilung der PLO eine Person festgenommen. Am 15. November gab es 18 und zwei Tage später 12 fliegende Kontrollpunkte. Wie viel Macht, Schaden anzurichten, liegt in den Händen von zwei Soldaten mit Gewehren.

Ich schickte die folgenden Fragen an den IDF-Sprecher: Betreffend den permanenten Kontrollpunkt – war dies ein bestimmtes Auto, das lange Zeit kontrolliert wurde, und infolgedessen bildete sich die lange Schlange, oder war es eine Routinekontrolle jedes einzelnen Autos? Wurde am Tatort eine Verhaftung vorgenommen? Wann wurde der Stau “ausgeräumt”? Warum wird ein Auto, wenn es an diesem Kontrollpunkt aus irgendeinem Grund aufgehalten wird, nicht auf die Seite gestellt (z.B. am Kontrollpunkt Hizma, wo Siedler und andere Israelis durchfahren), so dass Dutzende anderer Fahrer nicht unter der gleichen Verzögerung leiden?

Was die beiden fliegenden Kontrollpunkte betrifft, so fragte ich: “Sind diese Routinekontrollpunkte in diesem Gebiet am Freitag? Wenn nicht, gab es einen besonderen Grund, sie am Freitag in diesen beiden Dörfern aufzustellen, und welcher war das? Seit wann und bis wann wurden diese Kontrollpunkte an diesem Tag aufgestellt? Wurden irgendwelche Verhaftungen vorgenommen?”