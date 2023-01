“Korrupter Zirkelwichser”… “Ausgewählte menschliche Wesen” – hat Davos gerade den Gipfel des Gruselns erreicht? von Tyler Durden

“Corrupt Circle-Jerk…” Of “Select Human Beings” – Did Davos Just Reach ‘Peak Creepy’?

Warum finden die Leute es gruselig, dass sich eine Gruppe “auserwählter Menschen” in Davos in der Schweiz versammelt hat, um die Agenda des gesamten Planeten zu gestalten? Könnte es daran liegen, dass viele der Teilnehmer geile, alternde Narzissten sind, die wirklich glauben, sie würden “die Welt retten”? Tagsüber hören sie sich Reden über Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration an, und nachts bezahlen viele von ihnen junge Frauen für entwürdigende Sexpraktiken. Aber da sie viel Geld haben, können sie die “Sexarbeiterinnen” sehr gut bezahlen. Natürlich sind viele von ihnen in kohlendioxidverschmutzenden Privatjets nach Davos geflogen, aber dann haben sie die Frechheit, den Rest von uns darüber zu belehren, dass wir unsere Thermostate mitten im Winter ein bisschen zu hoch drehen. Traurigerweise werden diese Eliten, egal was sie tun, von den Mainstream-Medien weiterhin als “Retter” dargestellt, die dem Rest von uns zu Recht sagen, wie wir unser Leben leben sollen.