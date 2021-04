Die Corona Leiden unter illegaler zionistischer Besatzung

Bild: Ashraf Amra/APA mages)

Hospitals overwhelmed for nearly a month during third COVID-19 wave 275,479 Palestinians tested positive for COVID-19; 236,633 recoveries; 2,917 deaths Of Palestinians who tested positive, 179,039 live in the West Bank, 67,854 live in Gaza, and 28,586 live in East Jerusalem 833,707 Israelis tested positive for COVID-19; 820,906 recoveries; 6,220 deaths Overall, there was a 12% reduction in new cases in the occupied Palestinian territory and a 20% decline in deaths, according to the World Health Organization’s latest situation report.

Krankenhäuser während der dritten COVID-19-Welle fast einen Monat lang überlastet



Palästinenser kaufen auf einem Markt in Deir al-Balah im Zentrum von Gaza am 1. April 2021 ein. Das Ministerium für Inneres und Nationale Sicherheit führt am Freitag eine Abriegelung durch, einschließlich der Schließung von Hochzeitshallen und beliebten Märkten, und verhindert die Bewegung von . (Foto:

275.479 Palästinenser wurden positiv auf COVID-19 getestet; 236.633 Genesungen; 2.917 Todesfälle

Von den Palästinensern, die positiv getestet wurden, leben 179.039 im Westjordanland, 67.854 im Gazastreifen und 28.586 in Ost-Jerusalem.

833.707 Israelis wurden positiv auf COVID-19 getestet; 820.906 Genesungen; 6.220 Todesfälle

Seit fast vier Wochen sind die Krankenhäuser im Westjordanland an der Kapazitätsgrenze oder darüber hinaus, da die Coronavirus-Fälle während des Winters in einer dritten Welle angestiegen sind, die sich als schwieriger zu kontrollieren erwies als frühere Ausbrüche. In der zweiten Woche in Folge ging jedoch die Zahl der neuen Fälle weiter zurück, ebenso wie der Einsatz von Beatmungsgeräten auf den Intensivstationen.

Insgesamt ging die Zahl der Neuerkrankungen in den besetzten palästinensischen Gebieten um 12 Prozent zurück, die Zahl der Todesfälle um 20 Prozent, so der aktuelle Lagebericht der Weltgesundheitsorganisation. Zum ersten Mal seit Monaten gab es einen Rückgang der täglichen Neuerkrankungen in jedem Gouvernement im Westjordanland.

Im Gazastreifen gab es jedoch keine Trendwende. Die B.1.1.7-Variante, die ursprünglich in Großbritannien identifiziert wurde, wurde dort diese Woche zum ersten Mal gefunden. Die Zahl der Fälle stieg weiter an, mit einem Anstieg von 117% bei neuen positiven Tests. Die Krankenhausaufenthalte stiegen um 62%.

Dass die Westbank die Ausbreitung eindämmen konnte, hat zum Teil mit den strengen Absperrungen zu tun. In den letzten Wochen war es verboten, sich zwischen den Gouvernements zu bewegen, es wurden nächtliche Ausgangssperren verhängt, und die Auslastung von Restaurants und Geschäften lag bei 30%. Die Abriegelung wird am Samstag auslaufen. In der Zwischenzeit wird morgen die zweite Abriegelung des Gazastreifens beginnen, indem Märkte und Hochzeitshallen geschlossen werden, ein Fahrverbot über das Wochenende verhängt wird und eine nächtliche Ausgangssperre über den gesamten Streifen verhängt wird.

Palästinensische Polizisten bewachen eine Straßensperre in Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens am 27. März 2021, nachdem das Innenministerium in Gaza-Stadt eine nächtliche Ausgangssperre ab 21:00 Uhr angekündigt hat. (Foto: Ashraf Amra/APA Images)

Impfstoffankünfte steigen an

Eine Rekordzahl von Impfstoffen ist diese Woche im Westjordanland und im Gazastreifen eingetroffen, womit die Gesamtzahl der an Palästinenser gelieferten Dosen auf 397.440 gestiegen ist. Am Montag erreichten 100.000 Dosen von Sinopharm, die aus China gespendet wurden, das Westjordanland. Am Dienstag trafen 25.000 Dosen von AstraZeneca aus Indien ein, die von der Palästinensischen Autonomiebehörde gekauft wurden. Ebenfalls am Dienstag landeten 14.000 von Katar gekaufte Dosen von Pfizer im Gazastreifen, die 7.000 palästinensischen Arbeitern mit Arbeitserlaubnis in Israel verabreicht werden sollen.

Zuvor wurden 160.140 Dosen in die Westbank und 98.300 in den Gazastreifen geliefert. Diese stammten aus verschiedenen Quellen, darunter der COVAX-Mechanismus und Spenden aus anderen Ländern.

Unfassbares Elend” im Libanon

Anti-Regierungs-Demonstranten verbrennen Reifen und blockieren die Hauptverkehrsstraße während einer Demonstration gegen Stromausfälle und die Wirtschaftskrise in Beirut, Libanon am 12. März 2021. (Foto: Marwan Bou Haidar/APA Images)

Diese Woche besuchte der Leiter des palästinensischen Flüchtlingshilfswerks der UN den Libanon und machte auf die katastrophalen Bedingungen für die Palästinenser aufmerksam, die in den 12 Flüchtlingslagern des Landes leben. Die Lager sind vom Zusammentreffen der Pandemie und der bereits bestehenden Wirtschaftskrise im Libanon betroffen, die sich in der Korruption, die die Einführung des Impfstoffs durchdringt, niederschlägt. Diese Woche berichtete die BBC über Parlamentsmitglieder des Mittelmeeranrainerstaates, die vor älteren Menschen in ihren 70ern die Impfstofflinie übersprangen.

“Die palästinensischen Flüchtlinge leiden unermesslich. Das Elend, das ich in den letzten zwei Tagen in den Lagern Ein el-Hilweh und Nahr el-Bared gesehen habe, ist unfassbar”, sagte UNRWA-Generalkommissar Philippe Lazzarini bei seinem Besuch im Land.

“Ich bin mir auch bewusst, dass das ganze Land in die schlimmste Krise seit dem Bürgerkrieg gestürzt ist. Alle, Libanesen und andere, haben zu kämpfen. Es ist entmutigend, in eine solche Kernschmelze zurückzukommen”, sagte Lazzarini.

Er fuhr fort, mit einer herzzerreißenden Frage: “Was antworten Sie jemandem, der sagt, dass er drei Möglichkeiten hat: an COVID-19 zu sterben, vor Hunger zu sterben oder sich aufs Meer zu begeben, in der Hoffnung, ein neues Leben auf der anderen Seite des Mittelmeers zu beginnen?”

Schon vor der Pandemie wurden Palästinenser im Libanon systematisch diskriminiert, waren von Dutzenden von Berufen ausgeschlossen und durften kein Eigentum besitzen. Übersetzt mit Deepl.com

