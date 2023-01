Nicht alle freuen sich über deutsche Panzerlieferungen an das Kiewer Regime. Dass die Entscheidung durchaus umstritten ist, meint nicht nur Sachsens Ministerpräsident Kretschmer. Er hatte auch in der Vergangenheit mehrfach vor einer Eskalation des Krieges durch eine deutsche Beteiligung gewarnt.

Kretschmer kritisiert Lieferung von Leopard-Panzern an Ukraine

Nicht alle freuen sich über deutsche Panzerlieferungen an das Kiewer Regime. Dass die Entscheidung durchaus umstritten ist, meint nicht nur Sachsens Ministerpräsident Kretschmer. Er hatte auch in der Vergangenheit mehrfach vor einer Eskalation des Krieges durch eine deutsche Beteiligung gewarnt.

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hat die Entscheidung der Bundesregierung für die Lieferung von Leopard-Panzern in die Ukraine kritisiert, berichtet der MDR.

Vor knapp einem Jahr sei noch klar gewesen, dass Deutschland keine schweren Waffen liefern und sich auch nicht am Krieg in der Ukraine beteiligen werde, sagte der CDU-Politiker. Dass dies nun ausgehöhlt werde, mache den Menschen Angst. Der Regierungschef betonte erneut die Notwendigkeit diplomatischer Bemühungen.

Die Bundesregierung hatte der Ukraine am Mittwoch 14 Leopard-2-Panzer aus Bundeswehrbeständen zugesagt. Auch andere Länder wie die USA hatten angekündigt, Kampfpanzer an Kiew zu liefern. Kretschmer hatte schon in der Vergangenheit mehrfach Bedenken gegen die Lieferung schwerer Waffen geäußert und die deutsche Debatte um Leopard-Kampfpanzer für die Ukraine als “schwer erträglich” bezeichnet.

In Ostdeutschland halten die Entscheidung über Panzerlieferungen laut einer Umfrage vom Mittwoch 65 Prozent für falsch.

