Krieg in der Ukraine und ICBMs: Die unerzählte Geschichte, wie sie die Welt in die Luft jagen könnten

von Norman Solomon

23. Februar 2023

Seit Russland vor einem Jahr in die Ukraine einmarschiert ist, haben die Medien in ihrer Berichterstattung über den Krieg Interkontinentalraketen (ICBMs) nicht im Geringsten erwähnt. Doch der Krieg hat die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Interkontinentalraketen einen globalen Holocaust auslösen. Vierhundert dieser Raketen – stets in Alarmbereitschaft – sind in unterirdischen Silos in Colorado, Montana, Nebraska, North Dakota und Wyoming mit nuklearen Sprengköpfen bestückt, während Russland etwa 300 eigene Raketen im Einsatz hat. Der ehemalige Verteidigungsminister William Perry bezeichnete ICBMs als “einige der gefährlichsten Waffen der Welt” und warnte, dass “sie sogar einen versehentlichen Atomkrieg auslösen könnten”.

Jetzt, da die Spannungen zwischen den beiden nuklearen Supermächten der Welt ins Unermessliche steigen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Interkontinentalraketen einen nuklearen Flächenbrand auslösen, gestiegen, da sich die amerikanischen und russischen Streitkräfte in unmittelbarer Nähe gegenüberstehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein falscher Alarm für einen Atomraketenangriff gehalten wird, steigt durch den Stress, die Müdigkeit und die Paranoia, die mit langwierigen Kriegen und Manövern einhergehen.

Da ICBMs als landgestützte strategische Waffen besonders anfällig sind – nach dem militärischen Grundsatz “benutze sie oder verliere sie” – werden sie bei Warnung gestartet. Perry erklärte: “Wenn unsere Sensoren anzeigen, dass sich feindliche Raketen auf dem Weg in die Vereinigten Staaten befinden, müsste der Präsident den Start von ICBMs in Betracht ziehen, bevor die feindlichen Raketen sie zerstören können. Wenn sie einmal gestartet sind, können sie nicht mehr zurückgerufen werden. Der Präsident hätte weniger als 30 Minuten Zeit, um diese schreckliche Entscheidung zu treffen.

Doch anstatt solche Gefahren offen zu diskutieren – und dazu beizutragen, sie zu verringern -, werden sie von den amerikanischen Massenmedien und Beamten heruntergespielt oder mit Schweigen geleugnet. Die beste wissenschaftliche Forschung sagt uns, dass ein Atomkrieg zu einem “nuklearen Winter” führen würde, der den Tod von etwa 99 Prozent der menschlichen Bevölkerung des Planeten zur Folge hätte. Während der Krieg in der Ukraine die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es zu einer solchen unvorstellbaren Katastrophe kommt, sprechen sich Laptop-Krieger und Mainstream-Politiker immer wieder dafür aus, den Krieg auf unbestimmte Zeit fortzusetzen, mit einem Blankoscheck für US-Waffen und andere Lieferungen an die Ukraine, die bereits 110 Milliarden Dollar erreicht haben.

In der Zwischenzeit wird jede Botschaft, die sich für echte Diplomatie und Deeskalation zur Beendigung des schrecklichen Konflikts in der Ukraine ausspricht, als Kapitulation angegriffen, während die Realität des Atomkriegs und seiner Folgen mit Leugnung überspielt wird. Es war höchstens eine eintägige Meldung im letzten Monat, als das Bulletin of the Atomic Scientists, das diese Zeit als “eine Zeit beispielloser Gefahr” und als “so nah an einer globalen Katastrophe wie nie zuvor” bezeichnete, verkündete, dass seine “Weltuntergangsuhr” noch näher an die apokalyptische Mitternacht herangerückt sei – nur noch 90 Sekunden, verglichen mit fünf Minuten vor einem Jahrzehnt.

Ein entscheidender Weg, die Wahrscheinlichkeit einer nuklearen Vernichtung zu verringern, bestünde für die Vereinigten Staaten darin, ihre gesamte ICBM-Streitmacht zu demontieren. Der ehemalige ICBM-Startoffizier Bruce G. Blair und General James E. Cartwright, ein ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff, schrieben: “Durch die Abschaffung der verwundbaren landgestützten Raketentruppen entfällt jede Notwendigkeit, bei Warnung zu starten. Einwände gegen die Abschaltung von Interkontinentalraketen durch die USA im Alleingang (unabhängig davon, ob Russland oder China dies ebenfalls tun) sind so, als würde man darauf bestehen, dass jemand, der knietief in einer Benzinlache steht, nicht einseitig aufhören darf, Streichhölzer anzuzünden.

Was steht auf dem Spiel? In einem Interview nach der Veröffentlichung seines bahnbrechenden Buches “The Doomsday Machine: Confessions of a Nuclear War Planner” erklärte Daniel Ellsberg, dass ein Atomkrieg “viele Millionen Tonnen Ruß und schwarzen Rauch aus den brennenden Städten in die Stratosphäre schleudern würde. Der Rauch würde nicht in der Stratosphäre verpuffen. Er würde sich sehr schnell um den Globus ausbreiten und das Sonnenlicht um bis zu 70 Prozent reduzieren, was zu Temperaturen wie in der Kleinen Eiszeit führen, die Ernten weltweit vernichten und fast alle Menschen auf der Erde verhungern lassen würde. Es würde wahrscheinlich nicht zum Aussterben führen. Wir sind so anpassungsfähig. Vielleicht könnte 1 Prozent unserer derzeitigen Bevölkerung von 7,4 Milliarden Menschen überleben, aber 98 oder 99 Prozent würden es nicht.

Für die Ukraine-Kriegsbegeisterten, die sich in den US-Medien tummeln, ist ein solches Gerede jedoch ausgesprochen wenig hilfreich, wenn nicht sogar schädlich für Russland. Sie haben keine Verwendung für Experten, die erklären können, “wie ein Atomkrieg Sie und fast alle anderen töten würde”, und scheinen es vorzuziehen, wenn diese schweigen. Häufig wird unterstellt, dass Forderungen nach einer Verringerung des Risikos eines Atomkriegs bei gleichzeitiger energischer Diplomatie zur Beendigung des Ukraine-Kriegs von Weicheiern und Angsthasen stammen, die den Interessen Wladimir Putins dienen.

Ein Favorit der Konzernmedien, Timothy Snyder, gibt unter dem Deckmantel der Solidarität mit dem ukrainischen Volk kriegerische Angeberei von sich, indem er Erklärungen wie seine jüngste Behauptung abgibt, dass “das Wichtigste, was man über einen Atomkrieg sagen kann”, sei, dass “er nicht stattfindet”. Das zeigt nur, dass ein prominenter Historiker der Ivy League genauso gefährlich engstirnig sein kann wie jeder andere.