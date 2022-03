Kriegs-Propaganda und RT-Verbot – Allein mit den deutschen Meinungsmachern Von Tobias Riegel

Endlich hat man einen Grund gefunden den unliebsamen Konkurrenten medial zu liquidieren. Wie groß muss die Angst vor Wahrheitsfindung und und Meinungsfreiheit mündiger Bürger sein? Soviel zur Pressefreiheit unter “Ampel-Zeiten”!

Evelyn Hecht-Galinski

Von Tobias Riegel

3. März 2022

Das RT-Verbot in der EU ist mit zahlreichen Aspekten der Heuchelei verbundenen – dazu kommt, dass dadurch das Informationsangebot für die Bürger eingeschränkt wird: Sie sind als Folge des Verbots des russischen Staatssenders vermehrt auf die Produkte heimischer Meinungsmacher zurückgeworfen. Und viele deutsche Redakteure kennen momentan kein Halten mehr bei der („Anti“-)Kriegspropaganda: Keine Forderung ist zu gefährlich und keine Behauptung ist zu unseriös, als dass sie nicht „gegen Russland“, für US-Interessen und für Aufrüstung erlaubt wären. Ein Kommentar von Tobias Riegel.



Die Verbreitung der russischen Staatsmedien RT und Sputnik in der EU ist ab sofort verboten. Die Maßnahme trat laut Medien am Mittwoch in Kraft: „Wir alle stehen für die Redefreiheit, aber sie darf nicht zur Verbreitung von Kriegspropaganda missbraucht werden. Der Kreml hat Informationen zur Waffe gemacht“, sagte EU-Kommissionsvize Vera Jourova am Dienstagabend. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sagte am Mittwoch, man werde nicht zulassen, dass „Kreml-Treue ihre giftigen Lügen zur Rechtfertigung von Putins Krieg verbreiten oder die Saat der Spaltung in unserer Union säen“. Weiterlesen auf den Nachdenkseiten.de-Verbot

