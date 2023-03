War Propaganda Media Ignores Rising Antiwar Sentiment in America and Europe Did you know there are large anti-NATO protests ongoing in Europe? If you didn’t, it wouldn’t be surprising, as the corporate media, stenographers of war propaganda, have ignored thousands, if not millions, of Europeans, arguing NATO is an aggressive and dangerous anachronism that must be abolished.



Lügen durch Weglassen sind ein entscheidendes Element der “psychologischen Kriegsführung” des nationalen Sicherheitsstaates gegen rationales Denken und den Wunsch nach Frieden.

Kriegspropaganda-Medien ignorieren wachsende Antikriegsstimmung in Amerika und Europa

von Kurt Nimmo

1. März 2023

Wussten Sie, dass es in Europa derzeit große Anti-NATO-Proteste gibt? Wenn Sie es nicht wussten, wäre es nicht verwunderlich, denn die Konzernmedien, Stenographen der Kriegspropaganda, haben Tausende, wenn nicht Millionen von Europäern ignoriert, die behaupten, die NATO sei ein aggressiver und gefährlicher Anachronismus, der abgeschafft werden müsse.

Millionen von Europäern fordern auch, dass ihre Regierungen die Entsendung von Militärgütern in die Ukraine einstellen und sich ernsthaft um einen Verhandlungsfrieden und die Verhinderung des Dritten Weltkriegs und der atomaren Vernichtung bemühen.

Wie zu erwarten war, gab es in den Medien der Kriegspropaganda der Konzerne praktisch keine Berichterstattung über die Demonstrationen. Reuters berichtete über die Proteste, aber man muss schon sein Portemonnaie zücken oder eine Bezahlschranke überwinden, um zu lesen, was ich nur als Verharmlosung der wachsenden Empörung in Europa verstehen kann.

Politico ignorierte die Proteste und konzentrierte sich auf die Belgier, die ihre “Solidarität mit der Ukraine zum einjährigen Jahrestag der Invasion durch Russland” zum Ausdruck brachten.

Die gleiche Botschaft wurde von den CIA-Sendern “RadioFreeEurope” und “RadioLiberty” (sic) verbreitet. “Eine lange ukrainische Flagge wurde auf dem Hauptplatz der Republik ausgebreitet, während die Menschen vor der ukrainischen Botschaft Blumen zum Gedenken an die Opfer des Krieges niederlegten”, berichtet das Relikt des Kalten Krieges.

Ich glaube nicht, dass das Gedenken an die 14.000 ethnischen Russen, die im Donbass und anderswo in der Ostukraine von neonazistischen Schlägern abgeschlachtet wurden, bei diesem feierlichen Gedenken eine Rolle spielte.

Die Antwort liegt auf der Hand. In den 1950er Jahren verwandelte die CIA die Konzernmedien in ihre “Mighty Wurlitzer” der Propaganda. Der Central Intelligence Agency gehören alle bedeutenden Medien”, gab William Colby, ehemaliger CIA-Direktor, zu, der von Dave Mcgowan in seinem Buch “Derailing Democracy” zitiert wird: The America the Media Don’t Want You to See”.

“In den frühen 1950er Jahren”, schreibt die ehemalige Village Voice-Reporterin Deborah Davis in “Katharine the Great”, “besaß die CIA … angesehene Mitglieder der New York Times, Newsweek, CBS und anderer Kommunikationsmedien, plus Stringer, insgesamt vier- bis sechshundert, laut einem ehemaligen CIA-Analysten.”

Alex Constantine schreibt,

Die meisten Konsumenten der Konzernmedien waren – und sind – sich der Wirkung nicht bewusst, die das Salzen der öffentlichen Meinung auf ihre eigenen Überzeugungen hat. Ein Moderator in Zeiten einer nationalen Krise ist ein Instrument der psychologischen Kriegsführung in den MOCKINGBIRD-Medien. Er ist eine Kreatur aus dem Schreckenskabinett des nationalen Sicherheitssektors. Aus diesem Grund haben die Konsumenten der Konzernpresse Grund, ihre Grundüberzeugungen über die Regierung und das Leben im Paralleluniversum dieser Vereinigten Staaten zu überprüfen.

Die Lügen der Unterlassung sind ein entscheidendes Element der “psychologischen Kriegsführung” des nationalen Sicherheitsstaates gegen rationales Denken und den Wunsch nach Frieden. Seit über einem Jahr lügen die Konzernmedien, die vom Staat längst zu einem Propagandawerkzeug gemacht wurden, wiederholt und in Serie über die Art des Konflikts in der Ukraine.

In Amerika wurden die Antikriegsproteste von den Kriegspropagandamedien der Konzerne in ähnlicher Weise ignoriert.

Wie aufs Stichwort haben Blaumacher wie Ford Fischer, ein “unabhängiger Journalist” mit Presseausweis des Weißen Hauses, die Bemühungen um eine Beendigung des Konflikts als eine Verschwörung der weißen Vorherrschaft denunziert.

Und wenn Sie gegen den Krieg sind, sind Sie wahrscheinlich ein Kommunist.

Und schließlich waren laut Blue-Checker Zachary Petrizzo von The Daily Beast viele Teilnehmer von Rage Against the War Machine Putin-Liebhaber.

“Objektive Analysen des Krieges in der Ukraine sind im dichten Nebel der Kriegspropaganda schwer zu finden”, schreiben Medea Benjamin und Nicolas J.S. Davies.

Aber wir sollten aufhorchen, wenn eine Reihe hochrangiger westlicher Militärs, aktive und pensionierte, dringend zur Diplomatie aufrufen, um die Friedensverhandlungen wieder aufzunehmen, und davor warnen, dass eine Verlängerung und Eskalation des Krieges einen ausgewachsenen Krieg zwischen Russland und den USA riskiert, der zu einem Atomkrieg eskalieren könnte Übersetzt mit Deepl.com

